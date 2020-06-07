Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко. КАРТА

Больше всего новых случаев COVID-19 — в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 43 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли. Всего за период пандемии в Киеве 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — написал он.

По словам Кличко, среди заболевших — 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки, которым по 4 года, а также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик.

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12 киевлян госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе — 9. Святошинском — 7 и в Соломенском районе — 6 случаев", — добавил Кличко.