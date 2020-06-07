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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко. КАРТА

Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко. КАРТА

Больше всего новых случаев COVID-19 — в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 43 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли. Всего за период пандемии в Киеве 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — написал он.

По словам Кличко, среди заболевших — 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки, которым по 4 года, а также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик.

Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко 01

Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев

12 киевлян госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе — 9. Святошинском — 7 и в Соломенском районе — 6 случаев", — добавил Кличко.

Автор: 

Киев (25495) Кличко Виталий (4637)


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Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко - Цензор.НЕТ 5355
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07.06.2020 11:40 Ответить
Надо бы побольше искусственных пробок устраивать, оно поможет.
А не пора ли какой нибудь велопрогон забацать, ну и день никому ненужного моста.
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07.06.2020 11:49 Ответить
"Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19" ..

У нас в Минздраве тоже есть браЗЕльцы ...(с)
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07.06.2020 13:26 Ответить
Самоизаляция в семье,а семья вне изоляции - это шарлатанство а не карантин. Шо за цифра 12 госпитализировали с пневмонией с ковид и попутно с кучей других вирусов Но будут убеждать что ковид виноват в пневмонии а не грип или другой вирус.А настоящая причина ослабление имунитета организма и жадность влады.
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07.06.2020 13:51 Ответить
чем обнаружили? говнотестами?
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07.06.2020 15:00 Ответить
 
 