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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус за останню добу виявили у 43 киян, - Кличко. КАРТА

Коронавірус за останню добу виявили у 43 киян, - Кличко. КАРТА

Найбільше нових випадків COVID-19 - у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах.

Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли. Загалом за період пандемії в Києві 77 летальних випадків. Наразі в столиці вже 3 418 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

За словами Кличка, серед нових хворих - 24 жінки віком від 22 до 70 років і дві дівчинки, яким по 4 роки, а також 16 чоловіків від 22 до 82 років і п'ятимісячний хлопчик.

Коронавірус за останню добу виявили у 43 киян, - Кличко 01

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12 киян госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під наглядом медиків.

"Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі (9). Святошинському (7) і в Солом'янському районі (6)", - додав Кличко.

Автор: 

Київ (19436) Кличко Віталій (3509)


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Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко - Цензор.НЕТ 5355
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07.06.2020 11:40 Відповісти
Надо бы побольше искусственных пробок устраивать, оно поможет.
А не пора ли какой нибудь велопрогон забацать, ну и день никому ненужного моста.
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07.06.2020 11:49 Відповісти
"Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19" ..

У нас в Минздраве тоже есть браЗЕльцы ...(с)
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07.06.2020 13:26 Відповісти
Самоизаляция в семье,а семья вне изоляции - это шарлатанство а не карантин. Шо за цифра 12 госпитализировали с пневмонией с ковид и попутно с кучей других вирусов Но будут убеждать что ковид виноват в пневмонии а не грип или другой вирус.А настоящая причина ослабление имунитета организма и жадность влады.
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07.06.2020 13:51 Відповісти
чем обнаружили? говнотестами?
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07.06.2020 15:00 Відповісти
 
 