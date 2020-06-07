Коронавірус за останню добу виявили у 43 киян, - Кличко. КАРТА

Найбільше нових випадків COVID-19 - у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах.

Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли. Загалом за період пандемії в Києві 77 летальних випадків. Наразі в столиці вже 3 418 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

За словами Кличка, серед нових хворих - 24 жінки віком від 22 до 70 років і дві дівчинки, яким по 4 роки, а також 16 чоловіків від 22 до 82 років і п'ятимісячний хлопчик.

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12 киян госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під наглядом медиків.

"Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі (9). Святошинському (7) і в Солом'янському районі (6)", - додав Кличко.