Противник обстрелял защитников Украины из крупнокалиберных пулеметов под Луганским, - Минобороны

Российские оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов силы ООС в районе Луганского.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Михаил Шаравара, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Сразу после полуночи в течение 20 минут противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь среди защитников Украины за текущие сутки нет.

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