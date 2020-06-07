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Новости Агрессия России против Украины
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Противник обстрелял защитников Украины из крупнокалиберных пулеметов под Луганским, - Минобороны

Противник обстрелял защитников Украины из крупнокалиберных пулеметов под Луганским, - Минобороны

Российские оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов силы ООС в районе Луганского.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Михаил Шаравара, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Сразу после полуночи в течение 20 минут противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь среди защитников Украины за текущие сутки нет.

Также на Цензор.НЕТ: На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ

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Минобороны (9306) обстрел (26995) операция Объединенных сил (6766)


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Очень жаль что к оркам дошла неушкодженной ночная колонна с гум. помощью.
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07.06.2020 13:52 Ответить
Тоже мне новости, вон преЗедент юшки поел, с лука пострелял, на велах покатался, а вы со своей войной.
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07.06.2020 13:52 Ответить
Это он от нервов.
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07.06.2020 13:56 Ответить
"Зеленского заметили в дорогом супермаркете." - Новость с цензора. Зарплата от бени пришла. "Отлично, страна рушится по плану" - написал он.
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07.06.2020 14:10 Ответить
путєн більше року тому дуже чітко висловився про зеленського: "Второго срока Презідєнта Порошенко путіноміка россіі не видєржіт". От і весь зеленський - тому що не Порох.
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07.06.2020 14:03 Ответить
Иди ты нах. со своим Парашенком. Если бы он сделал для украинцев что то хорошее то ты бы с Украины не убежал и не вякал бы из своих кустов как нам в Украине нужно жить
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07.06.2020 14:27 Ответить
Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони - Цензор.НЕТ 172
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07.06.2020 15:03 Ответить
С праздником кацапы поздравляют. Они только так могут
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07.06.2020 14:22 Ответить
Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7162
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07.06.2020 14:43 Ответить
 
 