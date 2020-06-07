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Новини Агресія Росії проти України
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Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони

Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони

Російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів сили ООС у районі Луганського.

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Михайло Шаравара, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Відразу після опівночі упродовж 20 хвилин противник вів обстріл із великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Луганського. Прицільним вогнем наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед захисників України за поточну добу немає.

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Міноборони (7333) обстріл (28316) операція Об’єднаних сил (6725)


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Очень жаль что к оркам дошла неушкодженной ночная колонна с гум. помощью.
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07.06.2020 13:52 Відповісти
Тоже мне новости, вон преЗедент юшки поел, с лука пострелял, на велах покатался, а вы со своей войной.
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07.06.2020 13:52 Відповісти
Это он от нервов.
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07.06.2020 13:56 Відповісти
"Зеленского заметили в дорогом супермаркете." - Новость с цензора. Зарплата от бени пришла. "Отлично, страна рушится по плану" - написал он.
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07.06.2020 14:10 Відповісти
путєн більше року тому дуже чітко висловився про зеленського: "Второго срока Презідєнта Порошенко путіноміка россіі не видєржіт". От і весь зеленський - тому що не Порох.
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07.06.2020 14:03 Відповісти
Иди ты нах. со своим Парашенком. Если бы он сделал для украинцев что то хорошее то ты бы с Украины не убежал и не вякал бы из своих кустов как нам в Украине нужно жить
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07.06.2020 14:27 Відповісти
Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони - Цензор.НЕТ 172
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07.06.2020 15:03 Відповісти
С праздником кацапы поздравляют. Они только так могут
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07.06.2020 14:22 Відповісти
Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7162
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07.06.2020 14:43 Відповісти
 
 