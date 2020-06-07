Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони

Російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів сили ООС у районі Луганського.

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Михайло Шаравара, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Відразу після опівночі упродовж 20 хвилин противник вів обстріл із великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Луганського. Прицільним вогнем наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед захисників України за поточну добу немає.

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