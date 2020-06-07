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Новини Агресія Росії проти України
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На окуповану Луганщину в'їхали з Росії 17 військових вантажівок, - ОБСЄ

На окуповану Луганщину в'їхали з Росії 17 військових вантажівок, - ОБСЄ

Транспорт рухався вночі і в об'їзд КПП.

Про це сказано у звіті місії ОБСЄ за 4-5 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник ОБСЄ у період між 20:40 4 червня і 00:24 5 червня зафіксував автоколону вантажівок, що заїхала в Україну ґрунтовою дорогою біля селища Черемшине за 59 км на південний схід від окупованого Луганська.

Безпілотник виявив принаймні 12 вантажівок військового типу і легковик, що їх супроводжував. Згодом колона збільшилася до 16 транспортних засобів, а пізніше безпілотник зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу. Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону і попрямували в західному напрямку.

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Нерухома автоколона незабаром вирушила в східному напрямку і виїхала з України.

Унаслідок подальших переміщень вантажівок друга автоколона збільшилася до 10 транспортних засобів і попрямувала ґрунтовою дорогою в західному напрямку до об'єкта в окупованому Луганську, куди вона приїхала в 00:24 5 червня, сказано у звіті.

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Автор: 

ОБСЄ (3503) окупація (6680) росія (65007) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+15
На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2603На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3455
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07.06.2020 12:58
+10
На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7690
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07.06.2020 13:09
+10
ОБСЄ прозріло і побачило? Афігеть
А шо бубАчка бачить
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07.06.2020 13:14
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На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2603На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3455
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07.06.2020 12:58 Відповісти
Що знову.
https://www.youtube.com/watch?v=v0ytbmO9lFw
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07.06.2020 13:01 Відповісти
На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7690
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07.06.2020 13:09 Відповісти
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07.06.2020 13:13 Відповісти
Поржал
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07.06.2020 13:17 Відповісти
нагаваріваєтє ви на расісюшку!
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07.06.2020 13:11 Відповісти
не вірте касапам
https://www.youtube.com/watch?v=u-AJA5ffFQI&list=RDnVg59-1iguc&start_radio=1
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07.06.2020 13:14 Відповісти
Це супер!! Дякую!
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07.06.2020 13:51 Відповісти
ОБСЄ прозріло і побачило? Афігеть
А шо бубАчка бачить
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07.06.2020 13:14 Відповісти
те саме, що і петочка.."гумконової" на донбабве з літа 2014-го їздять і не один не постраждав..
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07.06.2020 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qtGwJGVj8OY
https://www.youtube.com/watch?v=qtGwJGVj8OY https://www.youtube.com/watch?v=qtGwJGVj8OY Присутність російських військ на Донбасі важко підтвердити, - генсек ОБСЄ
Генсек ОБСЄ зазначив, що на Донбас завжди з різних причин приїжджали громадяни РФ
18:29 https://ua.112.ua/sitemap/2014/2014-09-01 01.09.2014

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https://ua.112.ua/ato/na-donbasi-************-perebuvaty-5-tys-rosiiskykh-viiskovosluzhbovtsiv-poroshenko-291619.html На Донбасі продовжують перебувати 5 тис. російських ...

13 февр. 2016 г.

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https://www.youtube.com/watch?v=qtGwJGVj8OY https://ua.112.ua/polityka/poroshenko-pokazav-u-radbezi-oon-dokazy-prysutnosti-viiskovykh-rf-na-donbasi-412242.html Порошенко показав у Радбезі ООН докази присутності ...
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https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vistupiv-na-genasambleyi-oon-golovni-tezi Порошенко виступив на Генасамблеї ООН: головні тези ...
20 февр. 2019 г.

Як там бубАчка? Все ще бачить мир в очах фуйла, чи помітить ВОЄННІ вантажівки
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07.06.2020 13:54 Відповісти
молодець..а якісь дії крім балабольства та стурбованості були..? це ж наша територія..
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07.06.2020 13:57 Відповісти
Молодец, не те слово. Такі корисні санкції вам "набалаболив", що фуйло вже не знає, як їх позбутись.
А як бубАчка, щось набалаболив, окрім проблем для України? Реакція на вторгення ВОЄННИХ кацапських вантажівок буде, чи не помітить, як завжди? Чи хрін з нею, з нашою територією, головне- фуйло не сердить
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07.06.2020 14:13 Відповісти
не знаю чи буде у буби якась реакція, бо він чомусь думає. що з кацами таки можна заміритися малою кров'ю..але вже очевидно, що ні..

а про міць санкцій можете почитати тут..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
чи вважаєте "Українську правду" рупором кремля..?

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07.06.2020 14:20 Відповісти
Бубачка видит коричневый глаз в дупе путлера
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07.06.2020 13:24 Відповісти
Свіжий корм для хробаків - нові іхтамнєти.
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07.06.2020 13:18 Відповісти
В нормальной стране вьезд военной техники РФ да еще при официальном фиксировании ОБСЕ уже считался бы фактом вероломного нападения со всеми вытекающими в том числе закрытие границ и выдворение из Украины всех послов и агентов. В Украине же по прежнему играют в дурачка и стараются етого не замечать и продолжают собирать какие то свидетельства какие то пули
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07.06.2020 13:21 Відповісти
Разговаривать с ордынскими приматами бессмысленно, человекоподобных уже давно пора оградить от цивилизованного мира колючей проволокой.
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07.06.2020 13:35 Відповісти
Вже падли р@шиські не ховаються під "гумконвой" !!!
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07.06.2020 13:35 Відповісти
ну да, у нас на границе только сигареточников с применением оружия задерживают, а груз из россии велкам....
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07.06.2020 13:39 Відповісти
Почему Украина не созывает ООН? Ето же официальное военное вторжение доказанное даже ОБСЕ.
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07.06.2020 13:46 Відповісти
То для боротьби з коронавірусом! Пігулки калібру від 5,45 і вище. А ще лікарі-консультанти в чині не нижче майора. Це ж так потрібно для ліквідації гуманітарної катастрофи на окупованих територіях!
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07.06.2020 13:55 Відповісти
Россия хочет по ходу пойти на Харьков, если Луганск. Она пойдет с Луганска, потом со своей границы со всех сторон. Тем более наблюдал за этим Потоном и они в Харькове строили по ходу ХНР, а этих главарей Потона паканули и попалось видио с под суда и там Потоновец кричал в толпе, что не хочет быть Украинцем и он гражданин СССР. А до этого была инфа, что это титушки Кернеса и Добкина и теперь Добкин по тв выступает в их защиту. Кернес собирал в Харькове всех мэров и Азов их еще бойкотировал, а на самом этом съезде Кернис обсуждал со всеми мэрами, что нужно всем регионам получить автономии. То бишь открыто идет диверсионная деятельность и СБУ ничего не делает. Если РФ захватит Харьков, я не удивлюсь, если Кернес там будет дальше сидеть, как Аксенов в Крыму! А в Харькове стратегические предприятия еще. Как же все эти предатели во власти и во всех структурах достали. Ну что за гниды... А потом РФ нужна вода в Крым и они после Харькова или одновременно будут захватывать Херсон и там в Крыму подготовка идет и учения проводят с высадкой десанта. А сейчас в США протесты и погромы и грабежи и РФ хочет по ходу этим пользоваться. Единственный на кого можно рассчитывать - это на людей, то бишь на самих себя! Потому что все власти - это предатели! Все службы - это предатели! Все олигархи - это предатели! И они будут не защищать страну, а помогать врагу! И только народ будет спасать, как добровольцы пошли защищать в начале. И то РФ и плацдармы финансировала - общественные организации, как Потон и чтобы те с народом работали. И РФ прикидывается бедной для запада из за санкций, посмотрел волатильность их резервов и они все время растут и даже, когда нефть падает. Они по Сунь - Цзы - Искусство войны - прикидываются, что слабые, когда сильные, чтобы обдурить врага. Украине нужно по всем фронтам проводить зачистку! Нужно коллаборантов уничтожать всех и тех, которые в политике с каналами и тех, которые - общественные организации про российские! И нужно усиливаться в военном плане и лучше всего, против такого противника, который по бюджету военному превосходит в 10 раз, чтобы Украина восстановила - Ядерный статус! Только такой статус сможет гарантировать безопасность Украине! Потому что союзники не помогут и Армия слабее, если РФ пойдет по всем фронтам и я имею ввиду не только военные пути, а одновременно и военный и внутри Украины коллаборанты и т.д. И со всех сторон - и со стороны Крыма и со стороны Донбасса и Луганска и со стороны приднестровья и со стороны Беларуси и со стороны изнутри Украины - предателями. Будет беда полная! Потому если Запад вводит санкции против РФ такие слабые, что резервы РФ растут, и она не отказывается от захвата Украины, а чем больше у РФ денег, тем она хочет сильнее захватывать, то единственный правильный путь для Украины, чтобы выжить - это зачистить максимально жестко - коллаборантов в стране, и начать восстанавливать гарантию безопасности на которую Украину развели и начать строить Ядерное оружие! Немного конечно ибо дорого, но оно должно быть, чтобы можно было в миг уничтожать сотнями тысяч армию РФ наступающую! И даю гарантию 90%, что РФ не пойдет в атаку на Украину, если в Украине будет на вооружении - ядерное оружие! Ядерное оружие намного надежнее пустых бла-бла Запада, которым говоришь - нас захватывают, нас убивают. Помогите нам! А они выражают обеспокоенность... Нужно давно понять, что кроме Украины, Украину никто не будет защищать!!! А защитится мы можем, только - Ядерным оружием!!!
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07.06.2020 13:56 Відповісти
А шо вы ещё хотели выбирая клоуна? Укрепления государствености во время войны?
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07.06.2020 14:40 Відповісти
Колонны вьезжают! А где наши дальние беспилотники??? Зе подьигрывает Путину!!!
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07.06.2020 16:02 Відповісти
есть же ударные беспилотники, почему не шкварят?
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07.06.2020 17:56 Відповісти
 
 