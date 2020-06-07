На окуповану Луганщину в'їхали з Росії 17 військових вантажівок, - ОБСЄ

Транспорт рухався вночі і в об'їзд КПП.

Про це сказано у звіті місії ОБСЄ за 4-5 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник ОБСЄ у період між 20:40 4 червня і 00:24 5 червня зафіксував автоколону вантажівок, що заїхала в Україну ґрунтовою дорогою біля селища Черемшине за 59 км на південний схід від окупованого Луганська.

Безпілотник виявив принаймні 12 вантажівок військового типу і легковик, що їх супроводжував. Згодом колона збільшилася до 16 транспортних засобів, а пізніше безпілотник зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу. Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону і попрямували в західному напрямку.

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Нерухома автоколона незабаром вирушила в східному напрямку і виїхала з України.

Унаслідок подальших переміщень вантажівок друга автоколона збільшилася до 10 транспортних засобів і попрямувала ґрунтовою дорогою в західному напрямку до об'єкта в окупованому Луганську, куди вона приїхала в 00:24 5 червня, сказано у звіті.

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