На окуповану Луганщину в'їхали з Росії 17 військових вантажівок, - ОБСЄ
Транспорт рухався вночі і в об'їзд КПП.
Про це сказано у звіті місії ОБСЄ за 4-5 червня, інформує Цензор.НЕТ.
Безпілотник ОБСЄ у період між 20:40 4 червня і 00:24 5 червня зафіксував автоколону вантажівок, що заїхала в Україну ґрунтовою дорогою біля селища Черемшине за 59 км на південний схід від окупованого Луганська.
Безпілотник виявив принаймні 12 вантажівок військового типу і легковик, що їх супроводжував. Згодом колона збільшилася до 16 транспортних засобів, а пізніше безпілотник зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу. Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону і попрямували в західному напрямку.
Нерухома автоколона незабаром вирушила в східному напрямку і виїхала з України.
Унаслідок подальших переміщень вантажівок друга автоколона збільшилася до 10 транспортних засобів і попрямувала ґрунтовою дорогою в західному напрямку до об'єкта в окупованому Луганську, куди вона приїхала в 00:24 5 червня, сказано у звіті.
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А шо бубАчка бачить
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18:29 https://ua.112.ua/sitemap/2014/2014-09-01 01.09.2014
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20 февр. 2019 г.
Як там бубАчка? Все ще бачить мир в очах фуйла, чи помітить ВОЄННІ вантажівки
А як бубАчка, щось набалаболив, окрім проблем для України? Реакція на вторгення ВОЄННИХ кацапських вантажівок буде, чи не помітить, як завжди? Чи хрін з нею, з нашою територією, головне- фуйло не сердить
а про міць санкцій можете почитати тут..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
чи вважаєте "Українську правду" рупором кремля..?