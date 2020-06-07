На оккупированную Луганщину въехали из России 17 военных грузовиков, - ОБСЕ

Транспорт двигался ночью и в объезд КПП.

Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ за 4–5 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотник ОБСЕ в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня зафиксировал автоколонну грузовиков, заехавшую в Украину по грунтовой дороге у поселка Черемшино в 59 км к юго-востоку от оккупированного Луганска.

Беспилотник обнаружил по крайней мере 12 грузовиков военного типа и сопровождающую их легкую машину. Впоследствии колонна увеличилась до 16 транспортных средств, а позже беспилотник зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа. Они въехали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.

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Неподвижная автоколонна вскоре отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

В результате дальнейших перемещений грузовиков вторая автоколонна увеличилась до 10 транспортных средств и отправилась по грунтовой дороге в западном направлении к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня, сказано в отчете.

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