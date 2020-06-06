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Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов. ФОТО

Российско-оккупационные войска обстреляли на этой неделе Красногоровку в Донецкой области. В одном из домов пробита крыша, в другом — поврежден фасад.

Об этом со ссылкой на СЦКК сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали обстрел населенного пункта Красногоровка, в результате чего были повреждены два жилых дома. В одном из них в результате разрыва мины 120 калибра разрушена крыша, в другом - поврежден фасад", - говорится в сообщении.

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Помимо этого, российско-оккупационные войска вывели из строя видеокамеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств №3 "Петровскоеˮ. Огнем из стрелкового оружия были повреждены оба бокса, внутри которых находится комплекс камер наблюдения.

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"При основательном изучении украинской стороной СЦКК расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и незаконных вооруженных формирований РФ, становится очевидной причастность оккупантов к данному обстрелу", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме этого, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал возле оккупированного Миусинска Луганской области размещение трех единиц реактивной системы залпового огня.

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Во время дальнейшего наблюдательного полета БПЛА Миссии обнаружил за пределами соответствующих линий отвода на временно оккупированной территории 21 танк, 27 буксируемых артиллерийских установок, 17 самоходных гаубиц и 8 самоходных артиллерийских установок.

В течение недели вблизи участка разведения "Петровское" было обнаружено по меньшей мере 76 противотанковых мин, принадлежащих незаконным вооруженным формированием РФ.

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"Российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.





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обстрел (27151) Донецкая область (9648) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2431
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06.06.2020 19:03
+11
Ну и где возврат наших на старые позиции, как и обещал "величайший"? Или не хочется злить *****?
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06.06.2020 18:56
+5
"величайший" це і є "*****".
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2728
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06.06.2020 18:59
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Ну и где возврат наших на старые позиции, как и обещал "величайший"? Или не хочется злить *****?
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06.06.2020 18:56 Ответить
"величайший" це і є "*****".
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2728
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06.06.2020 18:59 Ответить
при Порошенко хоть по чуть чуть занимали серую зону.при зеле чувствую отдадут и Славянск и Марик и Северодонецк.чувствую это к тому и идёт
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06.06.2020 19:00 Ответить
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2431
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06.06.2020 19:03 Ответить
Тактика ,,не злить и не провоцировать х.йла" широко применялась с августа 2014 года, а не с 2019 . Это результат 6 лет ,,безальтернативного мыролюбства" и сладких побрехенек про весьмирснами . С врагом воюют армией,а не только санкциями , к тому же ЧУЖИМИ ! санкциями .А санкции это только дополнение к военному давлению на врагов
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06.06.2020 19:38 Ответить
Тактика применялась с 1992-го. Эффект отрицательный.
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07.06.2020 10:27 Ответить
нашо ото нити - грохнути по сєпарам - хай вони плачуть
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06.06.2020 19:50 Ответить
Как обстрела? Какого обстрела? А как же перемирие? А как же в случае нарушения режима тишины мы вернем войска на наши позиции?
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06.06.2020 20:08 Ответить
Зеленський готує нові ділянки розведення: прес-служба президента
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06.06.2020 20:34 Ответить
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