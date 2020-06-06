Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов. ФОТО

Российско-оккупационные войска обстреляли на этой неделе Красногоровку в Донецкой области. В одном из домов пробита крыша, в другом — поврежден фасад.

Об этом со ссылкой на СЦКК сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали обстрел населенного пункта Красногоровка, в результате чего были повреждены два жилых дома. В одном из них в результате разрыва мины 120 калибра разрушена крыша, в другом - поврежден фасад", - говорится в сообщении.

Помимо этого, российско-оккупационные войска вывели из строя видеокамеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств №3 "Петровскоеˮ. Огнем из стрелкового оружия были повреждены оба бокса, внутри которых находится комплекс камер наблюдения.

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"При основательном изучении украинской стороной СЦКК расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и незаконных вооруженных формирований РФ, становится очевидной причастность оккупантов к данному обстрелу", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал возле оккупированного Миусинска Луганской области размещение трех единиц реактивной системы залпового огня.

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Во время дальнейшего наблюдательного полета БПЛА Миссии обнаружил за пределами соответствующих линий отвода на временно оккупированной территории 21 танк, 27 буксируемых артиллерийских установок, 17 самоходных гаубиц и 8 самоходных артиллерийских установок.

В течение недели вблизи участка разведения "Петровское" было обнаружено по меньшей мере 76 противотанковых мин, принадлежащих незаконным вооруженным формированием РФ.

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"Российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.









