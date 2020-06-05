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Новости Агрессия России против Украины
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На Донетчине зафиксирован очередной факт использования наемниками РФ запрещенных противопехотных мин ПОМ-2, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области зафиксирован очередной факт использования представителями незаконных вооруженных формирований РФ запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

На Донетчине зафиксирован очередной факт использования наемниками РФ запрещенных противопехотных мин ПОМ-2, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2020 года со стороны н.п. Васильевка Ясиноватского района, который сейчас является временно оккупированной территорией, были обстреляны позиции ВСУ, расположенные у н.п. Новоселовка-2 с использованием противопехотных осколочных мин.

На Донетчине зафиксирован очередной факт использования наемниками РФ запрещенных противопехотных мин ПОМ-2, - прокуратура 02

Сведения по факту использования указанного оружия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК Украины как очередное нарушение РФ законов и обычаи войны на Донбассе. Изъятые у ходе осмотра места происшествия предметы приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования", - Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин

Справка: использование мины ПОМ-2 предусматривает бесшумный прилет и вылет из корпуса с разбрасыванием тонкой паутины в радиусе 5-6 метров, любое колебание которой провоцирует детонацию заряда. Радиус поражения мины - до 16 м. Кроме того, указанная мина может автоматически детонировать за счет встроенной внутрь пружины, при этом период автоматической детонации составляет от 10 до 100 часов.

Автор: 

минирование (1445) прокуратура (5007) Донецкая область (9557) наемники рф (2076) операция Объединенных сил (6766)


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Це тільки у зеленського в голові війна закінчилась...
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05.06.2020 19:55 Ответить
На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9343
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05.06.2020 21:11 Ответить
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
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05.06.2020 22:30 Ответить
Не перекручуй, дончанін.
Йдеться про те, що ми перекриваємо жорстко кордон як з ордло, так і з країною-агресором. Відмовляємся від активних військових дій, а створюємо на фронті свою "лінію Маннергейма". Чекаємо розвалу параші, розвиваємо свою економіку. Щось як стратегія Порошенка.
Немає в нас сили, щоб відвоювати захоплені території, і абсолютно немає ймовірності їх відсудити мирно. Зелене стадо немає навіть поняття, що потрібно робити. У головкома в голові війна взагалі закінчилася.
Про що ти мелеш, дончанін? Параша захопила нашу територію, а ти а ти вважаєш, що мій допис посягає??? Ти як дончанін мав бути перший в рядах ЗСУ, воювати проти загарбників. Насправді все навпаки - хлопці зі заходу і центру України воюють і гинуть, а от донєцкіє хутко втекли подалі на захід і насолоджуються безтурботним життям.
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06.06.2020 17:44 Ответить
в омане оно тщательно вылизало жопу патрушева...
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05.06.2020 20:02 Ответить
Справка: использование мины ПОМ-2 предусматривает бесшумный прилет и вылет из корпуса с разбрасыванием тонкой паутины в радиусе 5-6 метров, любое колебание которой провоцирует детонацию заряда. Радиус поражения мины - до 16 м.

Не слышал раньше. Чего только не придумает человек, чтобы ухайдакать другого человека
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05.06.2020 20:09 Ответить
и куда теперь эти доказательства уголовного расследования предоставляться будут, в Гаагу чтоль? Оркам и сепарам по..р, что это доказательства, эти сволочи признают только удар по морде или активные боевые действия, это единственный шанс что то изменить в этом противостоянии, по-другому никак.
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06.06.2020 16:19 Ответить
 
 