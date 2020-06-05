На Донетчине зафиксирован очередной факт использования наемниками РФ запрещенных противопехотных мин ПОМ-2, - прокуратура. ФОТО
В Донецкой области зафиксирован очередной факт использования представителями незаконных вооруженных формирований РФ запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2020 года со стороны н.п. Васильевка Ясиноватского района, который сейчас является временно оккупированной территорией, были обстреляны позиции ВСУ, расположенные у н.п. Новоселовка-2 с использованием противопехотных осколочных мин.
Сведения по факту использования указанного оружия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК Украины как очередное нарушение РФ законов и обычаи войны на Донбассе. Изъятые у ходе осмотра места происшествия предметы приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств российской агрессии.
Справка: использование мины ПОМ-2 предусматривает бесшумный прилет и вылет из корпуса с разбрасыванием тонкой паутины в радиусе 5-6 метров, любое колебание которой провоцирует детонацию заряда. Радиус поражения мины - до 16 м. Кроме того, указанная мина может автоматически детонировать за счет встроенной внутрь пружины, при этом период автоматической детонации составляет от 10 до 100 часов.
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Йдеться про те, що ми перекриваємо жорстко кордон як з ордло, так і з країною-агресором. Відмовляємся від активних військових дій, а створюємо на фронті свою "лінію Маннергейма". Чекаємо розвалу параші, розвиваємо свою економіку. Щось як стратегія Порошенка.
Немає в нас сили, щоб відвоювати захоплені території, і абсолютно немає ймовірності їх відсудити мирно. Зелене стадо немає навіть поняття, що потрібно робити. У головкома в голові війна взагалі закінчилася.
Про що ти мелеш, дончанін? Параша захопила нашу територію, а ти а ти вважаєш, що мій допис посягає??? Ти як дончанін мав бути перший в рядах ЗСУ, воювати проти загарбників. Насправді все навпаки - хлопці зі заходу і центру України воюють і гинуть, а от донєцкіє хутко втекли подалі на захід і насолоджуються безтурботним життям.
Не слышал раньше. Чего только не придумает человек, чтобы ухайдакать другого человека