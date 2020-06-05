На Донетчине зафиксирован очередной факт использования наемниками РФ запрещенных противопехотных мин ПОМ-2, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области зафиксирован очередной факт использования представителями незаконных вооруженных формирований РФ запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2020 года со стороны н.п. Васильевка Ясиноватского района, который сейчас является временно оккупированной территорией, были обстреляны позиции ВСУ, расположенные у н.п. Новоселовка-2 с использованием противопехотных осколочных мин.

Сведения по факту использования указанного оружия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК Украины как очередное нарушение РФ законов и обычаи войны на Донбассе. Изъятые у ходе осмотра места происшествия предметы приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств российской агрессии.

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Справка: использование мины ПОМ-2 предусматривает бесшумный прилет и вылет из корпуса с разбрасыванием тонкой паутины в радиусе 5-6 метров, любое колебание которой провоцирует детонацию заряда. Радиус поражения мины - до 16 м. Кроме того, указанная мина может автоматически детонировать за счет встроенной внутрь пружины, при этом период автоматической детонации составляет от 10 до 100 часов.