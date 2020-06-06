Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів. ФОТО

Російсько-окупаційні війська обстріляли на цьому тижні Красногорівку в Донецькій області. В одному з будинків пробитий дах, в іншому - пошкоджений фасад.

Про це з посиланням на СЦКК повідомляє в фейсбуці штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували обстріл населеного пункту Красногорівка, в результаті чого було пошкоджено два житлових будинки. В одному з них, в результаті розриву міни 120 калібру, зруйнований дах, в іншому – пошкоджено фасад", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, російсько-окупаційні війська вивели з ладу відеокамери спостереження СММ ОБСЄ в районі ділянки розведення сил та засобів № 3 "Петрівськеˮ. Так, внаслідок вогню зі стрілецької зброї, були пошкодженні обидва бокси, всередині яких був розміщений комплекс камер спостереження.

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"При ґрунтовному вивчені українською стороною СЦКК відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння, напрямку з якого вівся обстріл, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та незаконних збройних формувань РФ, стає очевидною причетність окупантів до цього обстрілу", - підкреслюється в повідомленні.

Окрім цього, у вказаний період безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території поблизу населеного пункту Міусинськ, Луганської області, зафіксував розміщення трьох одиниць реактивної системи залпового вогню.

Під час подальшого спостережного польоту БПЛА Місії було помічено розміщення за межами відповідних ліній відведення на тимчасово окупованій території 21 танк, 27 буксируваних артилерійських установок, 16 самохідних гаубиць та 8 самохідних артилерійських установок.

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Протягом тижня поблизу ділянки розведення "Петрівськеˮ, було виявлено щонайменше 76 протитанкових мін, які належать незаконним збройним формуванням РФ.

З метою приховування від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням Мінських домовленостей на непідконтрольній урядові України території, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ посилаючись на розповсюдження "COVID-19 ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів. Так, з початку 2020 року зафіксовано вже понад 460 подібних випадків.

Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", - підкреслює українська сторона СЦКК.





