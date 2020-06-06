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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів. ФОТО

Російсько-окупаційні війська обстріляли на цьому тижні Красногорівку в Донецькій області. В одному з будинків пробитий дах, в іншому - пошкоджений фасад.

Про це з посиланням на СЦКК повідомляє в фейсбуці штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували обстріл населеного пункту Красногорівка, в результаті чого було пошкоджено два житлових будинки. В одному з них, в результаті розриву міни 120 калібру, зруйнований дах, в іншому – пошкоджено фасад", - йдеться в повідомленні.

Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів 01Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів 02

Окрім цього, російсько-окупаційні війська вивели з ладу відеокамери спостереження СММ ОБСЄ в районі ділянки розведення сил та засобів № 3 "Петрівськеˮ. Так, внаслідок вогню зі стрілецької зброї, були пошкодженні обидва бокси, всередині яких був розміщений комплекс камер спостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли

"При ґрунтовному вивчені українською стороною СЦКК відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння, напрямку з якого вівся обстріл, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та незаконних збройних формувань РФ, стає очевидною причетність окупантів до цього обстрілу", - підкреслюється в повідомленні.

Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів 03Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів 04

Окрім цього, у вказаний період безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території поблизу населеного пункту Міусинськ, Луганської області, зафіксував розміщення трьох одиниць реактивної системи залпового вогню.

Під час подальшого спостережного польоту БПЛА Місії було помічено розміщення за межами відповідних ліній відведення на тимчасово окупованій території 21 танк, 27 буксируваних артилерійських установок, 16 самохідних гаубиць та 8 самохідних артилерійських установок.

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Протягом тижня поблизу ділянки розведення "Петрівськеˮ, було виявлено щонайменше 76 протитанкових мін, які належать незаконним збройним формуванням РФ.
З метою приховування від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням Мінських домовленостей на непідконтрольній урядові України території, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ посилаючись на розповсюдження "COVID-19 ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів. Так, з початку 2020 року зафіксовано вже понад 460 подібних випадків.

Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", - підкреслює українська сторона СЦКК.



обстріл (28472) Донецька область (8459) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2431
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06.06.2020 19:03
+11
Ну и где возврат наших на старые позиции, как и обещал "величайший"? Или не хочется злить *****?
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06.06.2020 18:56
+5
"величайший" це і є "*****".
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2728
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06.06.2020 18:59
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Ну и где возврат наших на старые позиции, как и обещал "величайший"? Или не хочется злить *****?
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06.06.2020 18:56 Відповісти
"величайший" це і є "*****".
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2728
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06.06.2020 18:59 Відповісти
при Порошенко хоть по чуть чуть занимали серую зону.при зеле чувствую отдадут и Славянск и Марик и Северодонецк.чувствую это к тому и идёт
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06.06.2020 19:00 Відповісти
Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов - Цензор.НЕТ 2431
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06.06.2020 19:03 Відповісти
Тактика ,,не злить и не провоцировать х.йла" широко применялась с августа 2014 года, а не с 2019 . Это результат 6 лет ,,безальтернативного мыролюбства" и сладких побрехенек про весьмирснами . С врагом воюют армией,а не только санкциями , к тому же ЧУЖИМИ ! санкциями .А санкции это только дополнение к военному давлению на врагов
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06.06.2020 19:38 Відповісти
Тактика применялась с 1992-го. Эффект отрицательный.
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07.06.2020 10:27 Відповісти
нашо ото нити - грохнути по сєпарам - хай вони плачуть
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06.06.2020 19:50 Відповісти
Как обстрела? Какого обстрела? А как же перемирие? А как же в случае нарушения режима тишины мы вернем войска на наши позиции?
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06.06.2020 20:08 Відповісти
Зеленський готує нові ділянки розведення: прес-служба президента
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06.06.2020 20:34 Відповісти
Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів - Цензор.НЕТ 5183
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06.06.2020 21:07 Відповісти
Параша - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории
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07.06.2020 05:47 Відповісти
 
 