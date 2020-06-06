Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы

Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер с рабочей дистанцией от 2 до 4 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший боец 30-й механизированной бригады, действующий военнослужащий ВСУ Александр Осипенко.

"Мои товарищи, сейчас работают на нуле в Луганской области. Оперируя комплексами противотанковых управляемых ракет они уничтожают вражескую технику, которая угрожает нашим военным.



Крайне важно для них знать расстояние до цели, чтобы быстро принимать решения и понимать насколько эффективной будет их работа. Для этого нужен точный лазерный дальномер с рабочей дистанцией от 2 до 4 километров. Такая вещь, как никак поможет в решении задачи по защите наших территорий и уничтожению вражеской техники.



Понимаю, что сейчас сложное время, но война продолжается и потребность в помощи не отпадает. Именно поэтому начинаю сбор немаленькой суммы для покупки такого устройства", - написал он.

Сейчас у подразделения есть устройство, которое определяет дальность всего на 850 м, его критически недостаточно.



Программа минимум:

Лазерный дальномер Newcon LRM 2000 PRO ≈ 21 978 грн с рабочей зоной 2 км.



Программа максимум:

Лазерный дальномер Newcon LRB 4000 CI ≈ 111 240 грн с рабочей зоной 4 км.



Карта бойца:

Осипенко Александр Вячеславович

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