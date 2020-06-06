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Новости Агрессия России против Украины
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Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы

Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы

Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер с рабочей дистанцией от 2 до 4 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший боец 30-й механизированной бригады, действующий военнослужащий ВСУ Александр Осипенко.

"Мои товарищи, сейчас работают на нуле в Луганской области. Оперируя комплексами противотанковых управляемых ракет они уничтожают вражескую технику, которая угрожает нашим военным.

Крайне важно для них знать расстояние до цели, чтобы быстро принимать решения и понимать насколько эффективной будет их работа. Для этого нужен точный лазерный дальномер с рабочей дистанцией от 2 до 4 километров. Такая вещь, как никак поможет в решении задачи по защите наших территорий и уничтожению вражеской техники.

Понимаю, что сейчас сложное время, но война продолжается и потребность в помощи не отпадает. Именно поэтому начинаю сбор немаленькой суммы для покупки такого устройства", - написал он.

Сейчас у подразделения есть устройство, которое определяет дальность всего на 850 м, его критически недостаточно.

Программа минимум:
Лазерный дальномер Newcon LRM 2000 PRO ≈ 21 978 грн с рабочей зоной 2 км.

Программа максимум:
Лазерный дальномер Newcon LRB 4000 CI ≈ 111 240 грн с рабочей зоной 4 км.

Карта бойца:
Осипенко Александр Вячеславович
Privat
4149 4390 2037 7291
Monobank
5375414118929065

Читайте также: Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника. ФОТОрепортаж

Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы 01
Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы 02

армия (8493) помощь (7784) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+17
Сторонники ЗЕлёного писюаниста, может быть вы скинитесь? Ведь вас миллионы. По 10 копеек скиньтесь. Впрочем с таких жлобов, как вы, и по копейке не собрать. Удавитесь.
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06.06.2020 15:02
+13
У Геруса попросите. Или у Юзика.
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06.06.2020 15:03
+13
А чим,власне,займається генштаб,міноборони,та і сам верховний харант,якщо вони не в курсі справи,що 30 механізованій бригаді потрібен лазерний дальномір?
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06.06.2020 15:04
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на хорошее дело не жалко
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06.06.2020 14:57 Ответить
ПТРК Стугна має дальність 5км, тому для ведення бойових дій з використанням ПТРК на гранично допустимих дальностях потрібні лазерні дальноміри які можуть заміряти відстань 5км та більше. Хлопці просять те що дешевше щоб не витрачати даремно гроші жертводавців, але для армії потрібно проводити державні закупівлі професійного військового обладнання! Де там міноборони? Воно вже всім Вілкулам-сепаратистам роздало нагороди? Скільки відсотків військового бюджету виконано в цьому році? Знову як і в минулі роки лишиться 10-15 млрд грн невикористаними на рахунках казначейства, поки громадяни збирають по крихтам гроші на допомогу армії? Мені здається що міністра оборони Тарана можна звільняти, після нагородження сепара Вілкула медалькою! Замість роботи з виконання оборонного бюджету міноборони займається к'йзнаєчим і такий міністр-продавець медальок нам точно не допоможе виграти війну!
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06.06.2020 15:23 Ответить
Горик міні не друг, але Істина дорожча !

із таким овнокомандуючим та МО будемо купувати берці для хлопців Вояків
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06.06.2020 15:27 Ответить
з таким овнокомандуючим та МО будемо купувати берці для хлопців Вояків
Год- два - три тому, когда главком был другой, дальномеры были не нужны? Зе развивает бардак, доставшийся от попередников.
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06.06.2020 18:50 Ответить
Хочу почути від міністра Тарана скільки в цьому році буде модернізовано гармат МТ-12 30-ї бригади для стрільби керованими протитанковими ракетами Стугна? Скільки буде закуплено обладнання управління для гармат щоб наводити Стугни на ціль? Коли будуть дообладнання гармати МТ-12 РЛС Рута щоб стріляти по танкам в диму та вночі? Я розумію що медалька для сепара це важливіша за оборону України, але все ж таки ми маємо готуватись до масованого наступу ворога і протитанкові підрозділи ЗСУ мають оснащуватись та модернізовуватись в першу чергу, бо це головна зброя проти танкових колон ворога! Якщо у хлопців немає навіть дальномірів щоб проводити спостереження та розвідку, то про яку оборону можна говорити? Таран став черговим кадровим провалом Зеленського, пустий та нікчемний менеджер на ключовому напрямку діяльності!
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06.06.2020 15:28 Ответить
Коли будуть дообладнання гармати протитанкові підрозділи ЗСУ мають оснащуватись та модернізовуватись в першу чергу, РЛС Рута щоб стріляти по танкам в диму та вночі?
Комлекс МТ-12 - это поза-поза вчерашний день для использования ПТУР. Так что вопрос, нужно ли его модернизирвать.

протитанкові підрозділи ЗСУ мають оснащуватись та модернізовуватись в першу чергу,

Тогда ни в коем случае не пушечная схема пуска ракеты: демаскировка с первого же выстрела, а быстро сменить позицию орудие не может. Схема устарела лет на 50.
Якщо у хлопців немає навіть дальномірів щоб проводити спостереження та розвідку,
С помощью лазерного дальномера невозможно делать ни наблюдение, ни разведку.
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06.06.2020 19:07 Ответить
Гармати і сьогодні є основним засобом ведення війни! ПТРК не може стріляти звичайними дешевими снарядами по піхоті, по бетонним укріпленням, по бронемашинам, а гармата МТ-12 може стріляти як звичайними снарядами так і керованими протитанковими ракетами Стугна. Гармата МТ-12 може стріляти в нульовій видимості за допомоги РЛС, яка ставиться на гармату і шукає цілі за допомоги радіопроменя! А звичайні комплекси ПТРК навіть близько не можна порівнювати з гарматою! Комплекс ПТРК це одноразовий пристрій, його неможливо перезарядити під час бою якщо він розташований на відкритій місцевості, розрахунок ПТРК це смертники, бо вони мають виходити на віддаль від основних позицій, щоб вполювати ворога. Використання ПТРК вимагає гарної видимості і якщо спрацював аерозольний захист на бронетехніці ворога, ПТРК вже не може добити танк чи бронемашину, а МТ-12 може добити танк звичайним бронебійним пострілом, після влучання протитанкової ракети, випущеної зі ствола МТ-12. На полі бою все в диму та пожежах, тому ПТРК може використовуватись тільки на початку бою, а продовжувати бій потрібно звичайними гарматами МТ-12. Тому головна протитанкова зброя в бою це не ПТРК а МТ-12 і всі зусилля Генштабу та міноборони мають бути направлені в першу чергу на модернізацію та підготовку розрахунків протитанкових гармат! Гармата МТ-12 може влучити керованим снарядом Стугна в танк на відстані 5км, коли танк ще не підійшов на відстань ефективного вогню, і помітити цей постріл з відстані 5км буде непросто, а одна гармата МТ-12 керованими снарядами може знищити до 10-20 танків в колоні, якщо позиція вибрана вдало, а після того як ворог застосує аерозольний захист можна розстрілювати ворога звичайними снарядами! Гармату МТ-12 можна буксирувати будь якою цивільною вантажівкою, що дозволяє розгортати протитанкові підрозділи надзвичайно швидко і по широкому фронту, незалежно від здатності танків чи бронетехніки здійснювати протяжні марш-броски! Тому заяви про непотрібність МТ-12 це повне нерозуміння стратегічної ситуації у випадку масштабного наступу російських терористів! А лазерний далекомір дозволяє визначити відстань до розвіданої цілі чи до орієнтирів на місцевості і вони вкрай потрібні в армії, тому міноборони має проводити планові закупівлі в рамках виділеного військового бюджету!
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06.06.2020 19:37 Ответить
гармата МТ-12 може стріляти як звичайними снарядами
Обычными дешевыми снарядами ОФС гладкоствольное орудие стрелять не может, оно стреляет спец снарядами со складными стабилизаторами. Снаряд дороже, эффективность хуже. Это - плата за универсальность орудия.

так і керованими протитанковими ракетами Стугна.

Может, один-два раза. Выстрел полностью демаскирует орудие, сменить быстро позицию оно не может, стрельба из пушки по танкам ракетой с лазерным наведением - в зоне прямой видимости, обычно это 1-2 км.... ну а обнаруженную пушку - танки расстреляют. Именно поэтому от такой схемы пуска давно отказались все армии.

Використання ПТРК вимагає гарної видимості і

Применение совр ПТРК намного безопасней для его расчета (меньше, лучше маскируется, не дает колеи при установке), чем для расчета МП-12. Современные ПЗРК обычно по схеме "выстрелил и забыл", что для расчета означает "выстрелил и делай ноги". При лазерном наведении, как у Стугны, ракета должна неск секунд получать управление, не спрячешься, да и пушка не одноразовая...
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06.06.2020 20:06 Ответить
Ви абсолютно неправі, апаратура керування снарядом Стугна віднесена від гармати МТ-12 тому з гармати можна стріляти з окопа та само як з ПТРК! Постріл з гармати летить на 5км і вражає бронетехніку ворога ще до того як бронетехніка підійде на відстань ефективного вогню з танкової гармати, яка і є 1-2км! Поки танки дійдуть на відстань ефективного вогню, 50-70% ворожої бронетехніки буде знищено вогнем гармат МТ-12, а далі почнеться стрільба звичайними некерованими снарядами (бажано по РЛС Рута), бо поле бою буде в димах як зі сторони ворога так і зі сторони ЗСУ. ПТРК такої можливості стріляти по задимлиним цілям або стріляти з-за димової завіси взагалі немає і тому ПТРК це зброя диверсантів, на один постріл! До того ж ******* українські ПТРК так само отримують цілевказання по оптичному каналу від станка ПТРК, тобто припинити його роботу під час польоту реактивного снаряда неможливо! В цьому то вся проблема! Українські ПТРК це малоефективний засіб оборони! Тільки гармати МТ-12 можуть чинити потужний опір ворогу і вести бій протягом кількох годин, поки їх не накриють артвогнем! І навіть під артвогнем розрахунок МТ-12 може продовжувати боротьбу, бо він в окопі, а розрахунок ПТРК буде знищений миттєво, першими ж пострілами, що ми і бачили під час оборони блок-постів навколо Слов'янська. Танки першими пострілами подавили розрахунок ПТРК і далі безкарно розстрілювали блок-пост поки не знищили його повністю! Гармату не так легко вивести з ладу і навіть якщо розрахунок гармати загинув чи поранений, його можуть замінити інші солдати! Гармата це найбільш складна ціль для танків ворога та найбільш ефективна зброя!
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06.06.2020 23:11 Ответить
Постріл з гармати летить на 5км і вражає бронетехніку ворога ще до того як бронетехніка підійде на відстань ефективного вогню з танкової гармати, яка і є 1-2км!

Открою вам страшные тайны:
- дальность прямого выстрела по танку определяет в реал условиях средней Европы не превышает 3 км, немцы давно проводили анализ для выработки требований к Леопарду.
- почему это эффективность огня из современных танковых пушек 1-2 км, тем более - по неподвижной и ясно видимой после выстрела цели? Ещё в 2МВ Тигры расстреливали противотанковые орудия с 2-3 км, рекорд - 4 км, те лишь бы была прямая видимость.

Поки танки дійдуть на відстань ефективного вогню, 50-70% ворожої бронетехніки буде знищено вогнем гармат МТ-12,

Ещё раз: ствольная артиллерия, в тч и как пусковая для ПТУР, уже не вчерашний, а позавчерашний день. Основные средства сегодня: авиация, вертолеты, танки и ПТРК, в тч и как орудие пехоты - он в составе взвода/роты. Так же как переносные ПЗРК вытеснили зенитки малых калибров.

Гармата це найбільш складна ціль для танків ворога та найбільш ефективна зброя!

А дураки амеры этого не знают .. или им просто некуда деньги девать. Даже самоходные противотанковые арт системы уже не делают, а тут - буксируемая пушка. Но если вы веруете, то веруйте и дальше.
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07.06.2020 00:22 Ответить
Ви пишете дурню, в Україні рівнинна місцевість і можна стріляти керованим снарядом і на 10км і влучати в ціль і росіяни роблять ПТРК Корнет на 10км! Авіація буде повністю подавлена засобами ППО тому на Донбасі її перестали використовувати! Американці не ведуть наземних операцій якщо в них немає повної переваги в повітрі для безперешкодного використання авіації і американці не воюють з противником який переважає їх у всіх видах озброєння і має ядерну зброю, тому Ваші порівняння з американцями викликають подив! У нас зовсім інша війна і потрібна зовсім інша зброя, інша тактика, інша стратегія!
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07.06.2020 01:10 Ответить
Авіація буде повністю подавлена засобами ППО тому на Донбасі її перестали використовувати!
Счасливо мриять дальше!!!! Больше мешать не буду.
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07.06.2020 02:18 Ответить
Терористи путіна мають на озброєнні літаки та гелікоптери ДРЛОіУ які дозволяють визначати повітряні цілі за 400-500 км від кордону та лінії фронту і наводити ракети С-400 на наші літаки та гелікоптери ще за 250-300 км. від кордону та від лінії фронту! Фактично терористи можуть збивати наші літакі прямо на аеродоромах базування під час зльоту та посадки і тому розраховувати на авіацію під час масованого наступу ворога ми не можемо!
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08.06.2020 14:51 Ответить
Попалось хорошее фото выстрела из крупнокалиберной противотанковой пушки, похожей на МТ-12 https://teknoblog.ru/2020/06/07/105900

Хорошо видны большие клубы дыма и пыли от выстрела . Те при активном противодействии и совр средствах такое орудие будет жить пару выстрелов
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08.06.2020 18:41 Ответить
Я не бачу жодного зв'язку з кількістю диму під час пострілу МТ-12 та часом життя гармати на полі бою! Гармати МТ-12 будуть застосовуватись проти передових підрозділів терористів які будуть діяти у відриві від основних сил, артилерії та реактивної артилерії терористів, тому навіть визначення на місцевості позицій протитанкових дивізіонів з МТ-12 під час бойового зіткнення не дасть противнику жодної переваги! Бойове зіткнення буде коротким, за цей час більша частина бронетехніки терористів буде знищена і ворог змушений буде відступити або загинути під ударами ракетно-артилерійськими ударами ЗСУ! В війні кожна година має вирішальне значення і тому якщо ворога вдалось зупинити хоча б на годину на певному рубежі - він буде гарантовано знищений. За це вже мають відповідати підрозділи РСЗВ Вільха, Смерч, Ураган, які мають тренуватись за 30-60 хвилин виходити на вогневі позиції і наносити нищівний удар по блокованим наступаючим підрозділам терористів!
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08.06.2020 21:41 Ответить
Гармати МТ-12 будуть застосовуватись проти передових підрозділів терористів які будуть діяти у відриві від основних сил,

В 1944 году амеры сравнили время выдвижения на новые позиции буксируемой артиллерии и самоходок на танковом шасси. Для того чтобы после получения приказа занять новую позицию за 10 км буксируемой артиллерии потребовалось 4 часа, самоходкам - 40 мин. Это к тому, что буксируемая артиллерия в подвижной войне малоэффективна - она просто не успевает.
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09.06.2020 00:38 Ответить
З 1944 року швидкість руху вантажівок значно зросла і пропускна здатність автодоріг також значно збільшилась. ******* вантажівки можуть пересуватись з причепною гарматою на швидкості до 100 км на годину і швидко займати позиції на нових рубежах. Натомість САУ які стоять на озброєння ЗСУ (Гвоздіка, Акація, МСТА-С, Гіацинт, Піон)С мають обмежений моторесурс, низьку швидкість через їх старий вік та застарілу конструкцію і мають обмеження по перекиданню залізничним та авіаційним транспортом, в той час як причепні гармати можна перекидати навіть гелікоптерами Мі-8 і в такий спосіб долати підірвані мости та дамби, дорожні затори та розбомблені дорожні розв'язки. Однозначно МТ-12 це головна зброя проти танків і потрібно відпрацьовувати перекидання МТ-12 всіма видами транспорту на танконебезпечні напрямки для блокування противника до підходу реактивної артилерії.
Протитанковому підрозділу 30-ї механізованої бригади потрібен лазерний далекомір для ефективнішої роботи - Цензор.НЕТ 4578
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09.06.2020 01:03 Ответить
З 1944 року швидкість руху вантажівок значно зросла і
Особенно по грунтовой дороге весной или осенью..... Пан Игор, мрийте как вам нравиться, но иногда поглядывайте на землю.

На этом откланиваюсь....
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09.06.2020 16:27 Ответить
А де грунтові дороги в Україні? Це ж не Монголія і не Казакстан! На Донбасі щільність населених пунктів така що кожні 2км новий населений пункт, а суцільна забудова не припиняється навіть на межі крупних населених пунктів. Донецьк переходить в Макєєвку, Ясинувату, Авдіївку майже без розривів! Всі марш-броски на Донбасі відбувались асфальтовими дорогами, це тільки на початку 2014 року підрозділи походили по половій дорозі вздовж кордону, а потім всі бойові дії відбувались на асфальті. Україна має щільну мережу доріг з твердим покриттям, тому в плануванні контрударів потрібно віддавати перевагу колісній техниці а не гусеничній! Гусенична техніка це танки, вони будуть застосовуватись тоді коли ворожі колони (які також будуть йти по автомагістралям) вдасться зупинити і розстріляти з МТ-12!
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09.06.2020 17:13 Ответить
Можна звільняти? Та його призначати не треба було!
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06.06.2020 16:35 Ответить
Гетьмана у нас вже немає, щоб за свої купував військове спорядження

ну щож, посполіти, при ДЗЕРТИРІ скоро будемо самі купувати танки-самольоти
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06.06.2020 15:24 Ответить
Ну чому би Накнафтогазу не закупити це для нашої армії,замість премій собі любимим?
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06.06.2020 14:58 Ответить
У Геруса попросите. Или у Юзика.
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06.06.2020 15:03 Ответить
Та в них і головнокомандувач не бідна людина ніби то,але йому якось це видно не цікаво.
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06.06.2020 15:05 Ответить
Недавно Вилкул-старший наградку получил за помощь ВСУ...надо у него попросить...


Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы - Цензор.НЕТ 1887


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06.06.2020 15:18 Ответить
Сторонники ЗЕлёного писюаниста, может быть вы скинитесь? Ведь вас миллионы. По 10 копеек скиньтесь. Впрочем с таких жлобов, как вы, и по копейке не собрать. Удавитесь.
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06.06.2020 15:02 Ответить
Не можуть. Вони , як завжди, впевнені, що всі повинні скинутися, окрім них. Вони устАлІ Ат вАйни.
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06.06.2020 15:25 Ответить
Сторонники ЗЕлёного писюаниста, может быть вы скинитесь?
А почему сторонники Пороха не скинулись? ведь дальномеры были нужны и год и три тому назад - пушка старая.
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06.06.2020 19:29 Ответить
Скидывались, с 2014 года, скидываются и будут скидываться. Сторонни НЕЗАВИСИМОЙ Украины. Но вам этого не понять. По причине вашей умственной отсталости в своём развитии.
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06.06.2020 19:48 Ответить
Скидывались, с 2014 года, скидываются и будут скидываться. Сторонни НЕЗАВИСИМОЙ Украины. Но вам этого не понять. По причине вашей умственной отсталости в своём развитии.
О умственной отсталости - вы наверно правы. Вероятно, именно по этой причине считал, что ныне задачи вооружения, снабжения итд армии - задача государства, а задача граждан - работать, платить налоги, служить в армии...

Но видимо схема "с миру по нитке - батарее МП-12 укр армии на дальномер" единственно работающая на Украине с 2014. Куда идут 5% ВВП страны, которые должны пойти на ВСУ - неважно.
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06.06.2020 20:14 Ответить
Вот вы из коренных в Германии или из понаехавших?
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06.06.2020 20:32 Ответить
Скидывались, с 2014 года, скидываются и будут скидываться.

Пан Золдат, необходимость в подвигах, пожертвованиях, итд - верный признак того, что работа идет ненормально, и те кто должны просто делать своё дело - делают его плохо. Пример: на шестом году войны - орудия без нужных копеечных дальномеров...
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06.06.2020 20:18 Ответить
Для того, что бы такое заявлять, года для начала знать состояние ВСУ в январе 2019 года и сравнить его с состоянием ВСУ на май 2019 года. Впрочем, вам этого опять не понять, по причине мной уже выше изложенной. к слову, вот Германия, своими бундесинтересами, выкормила на свои деньги монстра в виде РФ. Долг платежом красен? СССР ранее Гитлера выркормил, теперь шрёдеромеркели путина выкормили.
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06.06.2020 20:31 Ответить
работы сейчас у меня нет, но 50 грн. от меня ловите.
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06.06.2020 15:02 Ответить
эти 50 грн. - это как нож в жопу троллям от РФ, что тут вопят и пытаются нагнетать тоску и уныние. Прорвемся, надеяться на свою армию только могут жители Украины. Никто за украинцев воевать не будет, надо самим давать отпор. Слава Украине!
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06.06.2020 15:13 Ответить
Оно-то да, и внести лепту не отказываюсь. И тем не менее, куда, **** уходят мои 1.5% военных сборов? Ежемесячно. За год государство сдирает с меня четверт искомой суммы. Четверо таких, как я, и вот вам дальномер. А еще четверо - 2 дальномера. И т.д.
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06.06.2020 16:38 Ответить
На Днепропетровщине в воинской части пропали радиостанции стоимостью 0,5 млн грн, - прокуратура.

https://censor.net/news/3199916/na_dnepropetrovschine_v_voinskoyi_chasti_propali_radiostantsii_stoimostyu_05_mln_grn_prokuratura
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06.06.2020 17:13 Ответить
Сегодня на шаурму. Или в оманский офшор. Какая разница?
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06.06.2020 19:50 Ответить
Бл..ть, дебіли, не по 50 грн. скидуватись з останніх коштів треба, а думати , аналізувати, організовуватись і фінансувати партії, які будуть альтернативою вибраному нами олігархічному лайну, що довело нас і країну до такого стану.Інакше до кінця життя будете сидіти в злиднях, платячи другий раз за те, що вже раз оплатили.
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06.06.2020 16:42 Ответить
НА ДРУГОМУ РОЦІ БЕЗ «бариги - марадьора».
Саак, скинься з Гриценком, Скрипіним і Шарійом, купіть артилеристам ЗСУ далекомір.
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06.06.2020 15:04 Ответить
Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…
Нет, не возьму.
- Но почему вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую. - А, полтинника жалко?
- Нет. - Так почему же?
- Не хочу…
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06.06.2020 15:32 Ответить
Шаріков, не маскуйся під профессора Преображенського.
Будь собою.
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06.06.2020 16:37 Ответить
НА ДРУГОМУ РОЦІ БЕЗ «бариги - марадьора».
и без дальномеров, которыми не оборудовали пушки за 5 лет главнокомандования Пороха- главнокомандующего.
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06.06.2020 19:32 Ответить
А чим,власне,займається генштаб,міноборони,та і сам верховний харант,якщо вони не в курсі справи,що 30 механізованій бригаді потрібен лазерний дальномір?
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06.06.2020 15:04 Ответить
Так ви ще до Мустафи зверніться .
..Та су...що працює в *Укроборонпромі * ..хай з премії скине
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06.06.2020 15:10 Ответить
Перевіряють журнали учьота журналов
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06.06.2020 16:02 Ответить
Может Ермаки помогут?....
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06.06.2020 15:15 Ответить
На 6-ом годц войны и громких заявлениях Генштаба о том что в армии все есть и даже больше, выклянчивать копейки у народа - стыдоба
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06.06.2020 15:23 Ответить
Гарнєнько на тому тижні МТЛБ русішшвайнов підпалили. Смажте кацапську наволоч! Слава 30 МБ!
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06.06.2020 15:25 Ответить
наверное потому что там нет коррупции в армии
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06.06.2020 15:41 Ответить
+ Дякую вам, соколики. Бережи вас Господь
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06.06.2020 15:27 Ответить
+100 гр. от меня
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06.06.2020 15:30 Ответить
Бубочка уже позвонил министру обороны ? Надо ж порешать этот вопрос.
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06.06.2020 15:43 Ответить
Тіпа: «Та што, у ніх там єщьо пушкі осталісь ?!!!! Уволю !!!!!!»
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06.06.2020 16:39 Ответить
Все понятно, такая тема гарантированно вызовет взрыв комментов и советов обратиться к Бубе и Юзику. Непонятно только как это до сих пор операторы ПТУР уничтожали вражескую технику не зная расстояние до цели, как написал бывший боец действующий военнослужащий(с). И почему бы не объявить сбор денег на сами ПТУРы или, на худой конец, на патроны, тем более что патронный завод так и не построен, а на ОЛХ масса предложений о продаже дальномеров. Извините меня, но какую-то херню написал бывший боец действующий военнослужащий.
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06.06.2020 15:47 Ответить
какую-то херню написал бывший боец действующий военнослужащий.
Вам херня, а кому что болит, тот о том и говорит. Даже не предполагал, что такое старье, как МТ-12 - основа противотанковой обороны.
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06.06.2020 19:36 Ответить
Фінансове становище зараз хренове. Але 200 грн відправив.
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06.06.2020 15:48 Ответить
+100.... на благое дело!!!! кацапов травить!!!!!!
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06.06.2020 15:58 Ответить
Країна дегенератів,яка на сьомому році війни збирає гроші для військових,фу блд скот терплячий
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06.06.2020 16:04 Ответить
На ДРУГОМУ році прєзєдєнта, нєбаригі, нємарадьора.
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06.06.2020 16:41 Ответить
Таран!! Розкошелься. Це -ж воїнам. Чи тобі....
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06.06.2020 16:45 Ответить
Президент Владимир Зеленский предлагает разработать закон, который бы разрешил создание частных армий в Украине.... ну вроде у нас есть частная армия у Авакова, может он предлагает её разделить ?...вот на Москве обрадуются
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06.06.2020 16:52 Ответить
Ну чому.
Приватні тюрми, від 5- зіркових, до ночльожок...
Приватна поліція, приватна Прокуратура, приватний Суд, приватний Парламент...
Дєлов, нєвпроворот !
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06.06.2020 16:58 Ответить
Я ещё не видел частных клубов уклонистов от армии Как можно в годы войны об этом говорить,может он имел ввиду создание Партизанских отрядов,"Крым", Донбасс",Луганск" "Кубань"?
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06.06.2020 17:05 Ответить
Дякую, що не втомилися і допомагаєте на шостому році війни.
Я дуже вдячний за кожну гривню, ні одна копійчина не буде витрачена на свої потреби, буду тримати вас в курсі і звітувати.

Діло в тому, що зараз зі штабу надійшла вказівка, щоб військові менше розказували про свої потреби і таким чином зменшувати кількість волонтерів.

Дуже прикро, що деякі військові дискредитують волонтерську допомогу, адже потім, після закінчення служби продають передане майно. Це залишиться на їх совісті.

Далекомір буде поставлений на баланс інвентарного майна підрозділу. І залишиться в підрозділі щоб там не було.
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06.06.2020 17:01 Ответить
чет не верится , солдат знает где подобные штуки продают ? и почем ? и как его ( дальнемер ) проверить , да и измеряемое расстояние маленькое ( до 4000 ) , у нас на вооружении стоят полуавтоматы , для них точнаяя дольность до цели не критическая ( хотя лучше знать до метра ) , ну разве на предельной будут работать , там че вобще ничего ( даже трубы ) нет ?
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06.06.2020 17:29 Ответить
А Петя не ?Cвою сотку я скину.
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06.06.2020 17:30 Ответить
А Зєля шо?
Чи не прєзєдєнт?
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06.06.2020 17:37 Ответить
"Противотанковому подразделению 30-й механизированной бригады необходим лазерный дальномер для более эффективной работы" - скоро их расформируют как незаконные вооружённые формирования.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні - у этих будет всё и никто слова горбатого в адрес Коломойского и Ахметова не скажет.
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06.06.2020 17:37 Ответить
А реквізити в формі **** не можна було дати? Вже ж вроді всі рахунки мають ****?
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06.06.2020 18:18 Ответить
Попросите у Зели,хлопцы.
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06.06.2020 18:18 Ответить
За той рік МО не викорстало туєву хучу бабла - мілліони гривень , і що курва вони не можуть оформити заявку на цю цацку ??Скільки вже можно на людях виіжддати , це не 2014 і не 15 рік !(
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06.06.2020 18:36 Ответить
Скільки вже можно на людях виіжддати ,

Пока тянут - можно ехать.
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06.06.2020 19:39 Ответить
Перевел.
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06.06.2020 18:40 Ответить
Что? Опять?
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06.06.2020 20:06 Ответить
Клоун-Зеленский до хрена получил за прошлый год дивидентов, мог и раскошелится на десяток хороших дальномеров !! А заодно и свою воровитую банду типа: ресторатора Тищенко, братьев- воров Ермаков и других, напрячь на благое дело!!и
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06.06.2020 20:08 Ответить
 
 