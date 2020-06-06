Протитанковому підрозділу 30-ї механізованої бригади потрібен лазерний далекомір для ефективнішої роботи

Протитанковому підрозділу 30-ї механізованої бригади потрібен лазерний далекомір із робочою дистанцією від 2 до 4 км.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній боєць 30-ї механізованої бригади, військовослужбовець ЗСУ Олександр Осипенко.

"Мої товариші зараз працюють на нулі в Луганській області. Оперуючи комплексами протитанкових керованих ракет, вони знищують ворожу техніку, яка загрожує нашим військовим.

Вкрай важливо для них знати відстань до цілі, щоб швидко приймати рішення і розуміти, наскільки ефективною буде їхня робота. Для цього потрібен точний лазерний далекомір із робочою дистанцією від 2 до 4 кілометрів. Така річ значно допоможе у вирішенні завдання щодо захисту наших територій і знищення ворожої техніки.

Розумію, що зараз складний час, але війна триває і потреба в допомозі не відпадає. Саме тому починаю збір чималенької суми для покупки такого пристрою", - написав він.

Зараз у підрозділу є пристрій, який визначає дальність лише на 850 м, його критично недостатньо.

Програма мінімум: лазерний далекомір Newcon LRM 2000 PRO ≈ 21 978 грн із робочою зоною 2 км.

Програма максимум: лазерний далекомір Newcon LRB 4000 CI ≈ 111 240 грн із робочою зоною 4 км.

Картка бійця:

Осипенко Олександр В'ячеславович

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