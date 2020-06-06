Протитанковому підрозділу 30-ї механізованої бригади потрібен лазерний далекомір для ефективнішої роботи
Протитанковому підрозділу 30-ї механізованої бригади потрібен лазерний далекомір із робочою дистанцією від 2 до 4 км.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній боєць 30-ї механізованої бригади, військовослужбовець ЗСУ Олександр Осипенко.
"Мої товариші зараз працюють на нулі в Луганській області. Оперуючи комплексами протитанкових керованих ракет, вони знищують ворожу техніку, яка загрожує нашим військовим.
Вкрай важливо для них знати відстань до цілі, щоб швидко приймати рішення і розуміти, наскільки ефективною буде їхня робота. Для цього потрібен точний лазерний далекомір із робочою дистанцією від 2 до 4 кілометрів. Така річ значно допоможе у вирішенні завдання щодо захисту наших територій і знищення ворожої техніки.
Розумію, що зараз складний час, але війна триває і потреба в допомозі не відпадає. Саме тому починаю збір чималенької суми для покупки такого пристрою", - написав він.
Зараз у підрозділу є пристрій, який визначає дальність лише на 850 м, його критично недостатньо.
Програма мінімум: лазерний далекомір Newcon LRM 2000 PRO ≈ 21 978 грн із робочою зоною 2 км.
Програма максимум: лазерний далекомір Newcon LRB 4000 CI ≈ 111 240 грн із робочою зоною 4 км.
Картка бійця:
Осипенко Олександр В'ячеславович
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із таким овнокомандуючим та МО будемо купувати берці для хлопців Вояків
Год- два - три тому, когда главком был другой, дальномеры были не нужны? Зе развивает бардак, доставшийся от попередников.
Комлекс МТ-12 - это поза-поза вчерашний день для использования ПТУР. Так что вопрос, нужно ли его модернизирвать.
протитанкові підрозділи ЗСУ мають оснащуватись та модернізовуватись в першу чергу,
Тогда ни в коем случае не пушечная схема пуска ракеты: демаскировка с первого же выстрела, а быстро сменить позицию орудие не может. Схема устарела лет на 50.
Якщо у хлопців немає навіть дальномірів щоб проводити спостереження та розвідку,
С помощью лазерного дальномера невозможно делать ни наблюдение, ни разведку.
Обычными дешевыми снарядами ОФС гладкоствольное орудие стрелять не может, оно стреляет спец снарядами со складными стабилизаторами. Снаряд дороже, эффективность хуже. Это - плата за универсальность орудия.
так і керованими протитанковими ракетами Стугна.
Может, один-два раза. Выстрел полностью демаскирует орудие, сменить быстро позицию оно не может, стрельба из пушки по танкам ракетой с лазерным наведением - в зоне прямой видимости, обычно это 1-2 км.... ну а обнаруженную пушку - танки расстреляют. Именно поэтому от такой схемы пуска давно отказались все армии.
Використання ПТРК вимагає гарної видимості і
Применение совр ПТРК намного безопасней для его расчета (меньше, лучше маскируется, не дает колеи при установке), чем для расчета МП-12. Современные ПЗРК обычно по схеме "выстрелил и забыл", что для расчета означает "выстрелил и делай ноги". При лазерном наведении, как у Стугны, ракета должна неск секунд получать управление, не спрячешься, да и пушка не одноразовая...
Открою вам страшные тайны:
- дальность прямого выстрела по танку определяет в реал условиях средней Европы не превышает 3 км, немцы давно проводили анализ для выработки требований к Леопарду.
- почему это эффективность огня из современных танковых пушек 1-2 км, тем более - по неподвижной и ясно видимой после выстрела цели? Ещё в 2МВ Тигры расстреливали противотанковые орудия с 2-3 км, рекорд - 4 км, те лишь бы была прямая видимость.
Поки танки дійдуть на відстань ефективного вогню, 50-70% ворожої бронетехніки буде знищено вогнем гармат МТ-12,
Ещё раз: ствольная артиллерия, в тч и как пусковая для ПТУР, уже не вчерашний, а позавчерашний день. Основные средства сегодня: авиация, вертолеты, танки и ПТРК, в тч и как орудие пехоты - он в составе взвода/роты. Так же как переносные ПЗРК вытеснили зенитки малых калибров.
Гармата це найбільш складна ціль для танків ворога та найбільш ефективна зброя!
А дураки амеры этого не знают .. или им просто некуда деньги девать. Даже самоходные противотанковые арт системы уже не делают, а тут - буксируемая пушка. Но если вы веруете, то веруйте и дальше.
Счасливо мриять дальше!!!! Больше мешать не буду.
Хорошо видны большие клубы дыма и пыли от выстрела . Те при активном противодействии и совр средствах такое орудие будет жить пару выстрелов
В 1944 году амеры сравнили время выдвижения на новые позиции буксируемой артиллерии и самоходок на танковом шасси. Для того чтобы после получения приказа занять новую позицию за 10 км буксируемой артиллерии потребовалось 4 часа, самоходкам - 40 мин. Это к тому, что буксируемая артиллерия в подвижной войне малоэффективна - она просто не успевает.
Особенно по грунтовой дороге весной или осенью..... Пан Игор, мрийте как вам нравиться, но иногда поглядывайте на землю.
На этом откланиваюсь....
ну щож, посполіти, при ДЗЕРТИРІ скоро будемо самі купувати танки-самольоти
А почему сторонники Пороха не скинулись? ведь дальномеры были нужны и год и три тому назад - пушка старая.
О умственной отсталости - вы наверно правы. Вероятно, именно по этой причине считал, что ныне задачи вооружения, снабжения итд армии - задача государства, а задача граждан - работать, платить налоги, служить в армии...
Но видимо схема "с миру по нитке - батарее МП-12 укр армии на дальномер" единственно работающая на Украине с 2014. Куда идут 5% ВВП страны, которые должны пойти на ВСУ - неважно.
Пан Золдат, необходимость в подвигах, пожертвованиях, итд - верный признак того, что работа идет ненормально, и те кто должны просто делать своё дело - делают его плохо. Пример: на шестом году войны - орудия без нужных копеечных дальномеров...
https://censor.net/news/3199916/na_dnepropetrovschine_v_voinskoyi_chasti_propali_radiostantsii_stoimostyu_05_mln_grn_prokuratura
Саак, скинься з Гриценком, Скрипіним і Шарійом, купіть артилеристам ЗСУ далекомір.
Нет, не возьму.
- Но почему вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую. - А, полтинника жалко?
- Нет. - Так почему же?
- Не хочу…
Будь собою.
и без дальномеров, которыми не оборудовали пушки за 5 лет главнокомандования Пороха- главнокомандующего.
..Та су...що працює в *Укроборонпромі * ..хай з премії скине
Вам херня, а кому что болит, тот о том и говорит. Даже не предполагал, что такое старье, как МТ-12 - основа противотанковой обороны.
Приватні тюрми, від 5- зіркових, до ночльожок...
Приватна поліція, приватна Прокуратура, приватний Суд, приватний Парламент...
Дєлов, нєвпроворот !
Я дуже вдячний за кожну гривню, ні одна копійчина не буде витрачена на свої потреби, буду тримати вас в курсі і звітувати.
Діло в тому, що зараз зі штабу надійшла вказівка, щоб військові менше розказували про свої потреби і таким чином зменшувати кількість волонтерів.
Дуже прикро, що деякі військові дискредитують волонтерську допомогу, адже потім, після закінчення служби продають передане майно. Це залишиться на їх совісті.
Далекомір буде поставлений на баланс інвентарного майна підрозділу. І залишиться в підрозділі щоб там не було.
Чи не прєзєдєнт?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні - у этих будет всё и никто слова горбатого в адрес Коломойского и Ахметова не скажет.
Пока тянут - можно ехать.