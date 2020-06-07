19 стран проводят учения под эгидой НАТО в Балтийском море

В Балтийском море стартовали международные учения Baltops. В них принимают участие 17 стран НАТО и 2 страны-союзницы Альянса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонский портал ERR.

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 авиасредств.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников Baltops-2020 будет проходить исключительно в море. Это позволит расширить межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье экипажей.

В 49-х по счету учения Baltops-2020 примут участие такие страны, как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

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Начало учениям Baltops было положено в 1972 году. Baltops - это ежегодные международные учения, демонстрирующие приверженность НАТО делу обеспечения мира и уровню безопасности, позволяющему быстро реагировать на кризисы. Цель учений - повысить гибкость участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.