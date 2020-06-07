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19 стран проводят учения под эгидой НАТО в Балтийском море

19 стран проводят учения под эгидой НАТО в Балтийском море

В Балтийском море стартовали международные учения Baltops. В них принимают участие 17 стран НАТО и 2 страны-союзницы Альянса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонский портал ERR.

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 авиасредств.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников Baltops-2020 будет проходить исключительно в море. Это позволит расширить межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье экипажей.

В 49-х по счету учения Baltops-2020 примут участие такие страны, как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

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Начало учениям Baltops было положено в 1972 году. Baltops - это ежегодные международные учения, демонстрирующие приверженность НАТО делу обеспечения мира и уровню безопасности, позволяющему быстро реагировать на кризисы. Цель учений - повысить гибкость участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Автор: 

море (376) НАТО (9970) Балтия (352) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+8
снова кацапам весь ДЕНЬБАБЕДЫ! испортят
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07.06.2020 15:06
+5
Помітив що окрім країн-членів НАТО участь березня також і Фінляндія, яка не є учасником цього альянсу. Це добре.
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07.06.2020 15:09
+4
Ну опять в Кронштадте диарея!
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07.06.2020 15:14
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снова кацапам весь ДЕНЬБАБЕДЫ! испортят
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07.06.2020 15:06 Ответить
Антанта??
Пердаки рашистів палають!!
🤣
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07.06.2020 15:06 Ответить
Ото я сегодня Фельдманский парк проезжал, а там до кацапов рукой подать, 30 км ... чую, шота не то, шота смердит, и дух тяжелый такой, как руссссю пахнет... и немножечко паленым пердуном, подгоревшим таким... а оно вона шо...
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07.06.2020 15:42 Ответить
Вчитись ніколи не пізно.
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07.06.2020 15:08 Ответить
Помітив що окрім країн-членів НАТО участь березня також і Фінляндія, яка не є учасником цього альянсу. Це добре.
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07.06.2020 15:09 Ответить
* бере
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07.06.2020 15:10 Ответить
...та Швеція.
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07.06.2020 18:48 Ответить
Ну опять в Кронштадте диарея!
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07.06.2020 15:14 Ответить
Не вір гугловим підказкам
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07.06.2020 15:45 Ответить
И ведь что интересно, так все балтийские страны готовятся воевать с одним противником ! Надо же так настроить весь мир против себя !??! Окурок не превзайдённый стратег ....кто же другой так сумел обеспечить безопасность державы ? Не-е правы ордынцы, когда его в жопу целуют.
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07.06.2020 16:23 Ответить
Pust trenirujetsia u nix jest dengi ne to sto nicaja rosija.Pensionery goladajet 80% rosijan zyvut za certoj bednosti no vojuejt vezde Siriji I Libiji.Pravda v Libiji xoroso ix pobyli otniali I Pancyri.MiG35 daze koncervi I te turki otniali s truslivoj ruskoj armiji.Ja nenazyvaju tam Vagnerci eto taze raski armija poskolku Pancyry ili vertalioti casnikam nikto nedajut
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07.06.2020 16:57 Ответить
 
 