19 країн проводять навчання під егідою НАТО в Балтійському морі

У Балтійському морі стартували міжнародні навчання Baltops. У них беруть участь 17 країн НАТО та 2 країни-союзниці Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонський портал ERR.

У навчаннях візьмуть участь 3 000 осіб із 19 країн, буде представлено 29 суден і 29 авіазасобів.

Для гарантування безпеки і здоров'я учасників навчання Baltops-2020 відбуватимуться лише в морі. Це дозволить розширити міждержавну співпрацю, забезпечивши водночас здоров'я екіпажів.

У 49-х за рахунком навчання Baltops-2020 візьмуть участь такі країни, як Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія і США.

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Навчання Baltops були започатковані в 1972 році. Baltops - це щорічні міжнародні навчання, що демонструють прихильність НАТО справі забезпечення миру і рівню безпеки, що дозволяє швидко реагувати на кризи. Мета навчань - підвищити гнучкість країн-учасниць у проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій в регіоні Балтійського моря.