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19 країн проводять навчання під егідою НАТО в Балтійському морі

19 країн проводять навчання під егідою НАТО в Балтійському морі

У Балтійському морі стартували міжнародні навчання Baltops. У них беруть участь 17 країн НАТО та 2 країни-союзниці Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонський портал ERR.

У навчаннях візьмуть участь 3 000 осіб із 19 країн, буде представлено 29 суден і 29 авіазасобів.

Для гарантування безпеки і здоров'я учасників навчання Baltops-2020 відбуватимуться лише в морі. Це дозволить розширити міждержавну співпрацю, забезпечивши водночас здоров'я екіпажів.

У 49-х за рахунком навчання Baltops-2020 візьмуть участь такі країни, як Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія і США.

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Навчання Baltops були започатковані в 1972 році. Baltops - це щорічні міжнародні навчання, що демонструють прихильність НАТО справі забезпечення миру і рівню безпеки, що дозволяє швидко реагувати на кризи. Мета навчань - підвищити гнучкість країн-учасниць у проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій в регіоні Балтійського моря.

Автор: 

море (223) НАТО (6431) Балтія (343) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+8
снова кацапам весь ДЕНЬБАБЕДЫ! испортят
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07.06.2020 15:06
+5
Помітив що окрім країн-членів НАТО участь березня також і Фінляндія, яка не є учасником цього альянсу. Це добре.
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07.06.2020 15:09
+4
Ну опять в Кронштадте диарея!
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07.06.2020 15:14
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снова кацапам весь ДЕНЬБАБЕДЫ! испортят
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07.06.2020 15:06 Відповісти
Антанта??
Пердаки рашистів палають!!
🤣
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07.06.2020 15:06 Відповісти
Ото я сегодня Фельдманский парк проезжал, а там до кацапов рукой подать, 30 км ... чую, шота не то, шота смердит, и дух тяжелый такой, как руссссю пахнет... и немножечко паленым пердуном, подгоревшим таким... а оно вона шо...
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07.06.2020 15:42 Відповісти
Вчитись ніколи не пізно.
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07.06.2020 15:08 Відповісти
Помітив що окрім країн-членів НАТО участь березня також і Фінляндія, яка не є учасником цього альянсу. Це добре.
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07.06.2020 15:09 Відповісти
* бере
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07.06.2020 15:10 Відповісти
...та Швеція.
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07.06.2020 18:48 Відповісти
Ну опять в Кронштадте диарея!
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07.06.2020 15:14 Відповісти
Не вір гугловим підказкам
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07.06.2020 15:45 Відповісти
И ведь что интересно, так все балтийские страны готовятся воевать с одним противником ! Надо же так настроить весь мир против себя !??! Окурок не превзайдённый стратег ....кто же другой так сумел обеспечить безопасность державы ? Не-е правы ордынцы, когда его в жопу целуют.
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07.06.2020 16:23 Відповісти
Pust trenirujetsia u nix jest dengi ne to sto nicaja rosija.Pensionery goladajet 80% rosijan zyvut za certoj bednosti no vojuejt vezde Siriji I Libiji.Pravda v Libiji xoroso ix pobyli otniali I Pancyri.MiG35 daze koncervi I te turki otniali s truslivoj ruskoj armiji.Ja nenazyvaju tam Vagnerci eto taze raski armija poskolku Pancyry ili vertalioti casnikam nikto nedajut
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07.06.2020 16:57 Відповісти
 
 