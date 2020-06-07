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Новости Коронавирус и карантин
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Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

В Житомире от COVID-19 умер первый человек.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первая смерть от коронавируса в Житомире. С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционное отделение Больницы №1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний", - написал Сухомлин.

По его словам, врачи боролись за ее жизнь, но поздно вечером 5 июня она умерла.

"На данный момент в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, плюс 6 подозрений", - добавил мэр.

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Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире 01

Житомир (681) карантин (16729) смерть (9215) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

За три месяца. Теперь пусть Стёпа и Ляшко доложат, сколько за это время в Житомире умерло от от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Не доложат. Потому что страна ох2еет. И что? Кто когда говорил об этих умерших людях? Кто бил во все колокола? Всё тихо. Как и не было их никогда. И никто, оказывается, не виноват. И никто в эту сторону, вообще, не думает.
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07.06.2020 16:01
+3
смертность в Украине после отключения от аппаратов ИВЛ близка к 100%
больной до подключения, может, иметь среднее тяжести течение болезни, а уже на аппарате подхватить так называемую "пневмонию ИВЛ" (спровоцированную аэробными бактериями)
кроме того при интерстициальной пневмонии (которую почему-то обзывают ковидом) ИВЛ травмирует нижние отделы легких (альвеолы), вследствие чего после отключения пациент попросту не сможет больше дышать самостоятельно

не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности
но в Украине министр Степанов все никак не "нажрется", продолжая зарабатывать на аппаратах ИВЛ, которые закупаются за бюджетные средства втридорога
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07.06.2020 16:17
+2
Бред.
ИВЛ не предлагают, используют только когда человек сам не может дышать. Это критические случаи и человек без сознания от низкого содержания кислорода в крови. Даже в тяжелых случая избегают интубации.
Человек, который умер на ИВЛ, умер не от аппарата, а от критических осложнений вируса, когда легки поражены на столько, что не могут вообще обеспечивать организм кислородом даже на минимальном уровне.
Джонсону никто не предлагал ничего, обычная кислородная терапия, 2е суток, такое повсеместно распространено.
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07.06.2020 16:42
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Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

За три месяца. Теперь пусть Стёпа и Ляшко доложат, сколько за это время в Житомире умерло от от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Не доложат. Потому что страна ох2еет. И что? Кто когда говорил об этих умерших людях? Кто бил во все колокола? Всё тихо. Как и не было их никогда. И никто, оказывается, не виноват. И никто в эту сторону, вообще, не думает.
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07.06.2020 16:01 Ответить
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире - Цензор.НЕТ 2978
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07.06.2020 16:02 Ответить
Ну и дебилы. И нас за дебилов держат..
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07.06.2020 16:12 Ответить
смертность в Украине после отключения от аппаратов ИВЛ близка к 100%
больной до подключения, может, иметь среднее тяжести течение болезни, а уже на аппарате подхватить так называемую "пневмонию ИВЛ" (спровоцированную аэробными бактериями)
кроме того при интерстициальной пневмонии (которую почему-то обзывают ковидом) ИВЛ травмирует нижние отделы легких (альвеолы), вследствие чего после отключения пациент попросту не сможет больше дышать самостоятельно

не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности
но в Украине министр Степанов все никак не "нажрется", продолжая зарабатывать на аппаратах ИВЛ, которые закупаются за бюджетные средства втридорога
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07.06.2020 16:17 Ответить
Бред.
ИВЛ не предлагают, используют только когда человек сам не может дышать. Это критические случаи и человек без сознания от низкого содержания кислорода в крови. Даже в тяжелых случая избегают интубации.
Человек, который умер на ИВЛ, умер не от аппарата, а от критических осложнений вируса, когда легки поражены на столько, что не могут вообще обеспечивать организм кислородом даже на минимальном уровне.
Джонсону никто не предлагал ничего, обычная кислородная терапия, 2е суток, такое повсеместно распространено.
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07.06.2020 16:42 Ответить
ты абсолютно не компетентен в том, что пишешь, пустопорожний набор букв
потому даже спорить не буду
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07.06.2020 18:40 Ответить
"не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности но в Украине..."
сравним текущую летальность от ковид19 в США и Украине

New York, US
Case-Fatality Ratio: 8,03%
Connecticut, US
Case-Fatality Ratio: 9,25%

Esri, FAO, NOAA, NRCan

District of Columbia, US

Case-Fatality Ratio: 5,21%

Pennsylvania, US
Case-Fatality Ratio: 7,46%

Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 5,57%
Chernivtsi Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 4,15%
Kiev, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,25%
Chernihiv Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,87%

Неубедительно выглядит Ваша версия.
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07.06.2020 18:32 Ответить
а ты, аутист, все никак не поймешь, что 1) все зараженные не выявлены 2) количество смертей от якобы ковида притянуто за уши

но даже без пункта 2) летальность ковида не выше 0,4%
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07.06.2020 18:39 Ответить
Ты, экстрасенс, их всех выявил?
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07.06.2020 18:46 Ответить
причем тут экстрасенсорика?
хрена ты выкручиваешься как уж на сковородке?
факт возможности "бессимптомного носительства" короны общепризнан? да, полные дебилы даже называют это "бессимптомной болезнью" иногда
протестировано все население планеты? далеко НЕТ

соответственно все зараженные/носители/"переболевшие бессимптомно" не выявлены
а это на это количество делится количество смертей пи расчете летальности

хоть раз признай свою ошибку аутист
или Сабаков корм не выдаст?
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07.06.2020 19:10 Ответить
Вы и сами ответили причем тут экстрасенсорика, написав фразу "протестировано все население планеты? далеко НЕТ".
Чтобы реально выявить процент скрыто переболевших надо провести масштабные ИФА исследования и не какие ни будь, а G антитела. Тогда как для диагностики текущего заболевания подходят М антитела. Да и то, чтобы отделить переболевших от пассивно иммунизированных пылью с мертвыми вирусами нужен количественный ИФА.
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07.06.2020 19:37 Ответить
конченый)))
не единожды говорил себе: "игнорь этого продажного аваковского имбецила"
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07.06.2020 19:39 Ответить
Видно, что аргументы у Вас закончились, а в Вашей готовности кидаться какашками я и не сомневался.
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07.06.2020 19:42 Ответить
кстати, их выявляют серологические исследования по всему миру, но ты же снова прикинешься тупорылым шлангом?
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
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07.06.2020 19:11 Ответить
Кроме Вас тут тупорылый еще разве что Андрей Дидовик.
Вирус ковида вне организма живет пару часов. Как думаешь, что будет, если человеку на слизистую будут попадать мертвые частицы вируса?
Даю наводящий вопрос "что часто бывает у аллергиков при пробах на пыльцу амброзии, домашнюю пыль или кшачью шерсть?".
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07.06.2020 19:22 Ответить
каким боком твои слабоумные вопросы к нахождению антител в крови?
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07.06.2020 19:29 Ответить
Ну, могли бы догадаться, что при попадании мертвых вирусов в организм человека происходит пассивная иммунизация прмерно так же как при попадании пыльцы или шерсти животных вызывает выработку антител к ним. Или Вы думаете, что часть аллергиков бессимтомно переболела котами?
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07.06.2020 19:40 Ответить
Нобелевка по медицине обеспечена! такого даже британские ученые не смогли открыть
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07.06.2020 22:37 Ответить
Долго ж ты такую муйню выдумывал... Что, болел в детстве много?
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07.06.2020 22:40 Ответить
cтолько же, сколько ты про антитела от мертвых вирусов
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07.06.2020 23:16 Ответить
О, так ты еще и считать не умеешь... Посмотри на время написания постов.
ПС Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC микроорганизм , и часто производится из ослабленных или убитых форм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1 микроба , его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD токсинов или одного из его поверхностных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8 белков .
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07.06.2020 23:34 Ответить
как обычно, у тебя словесный понос, куча букв, переходящих в слова, и 0 смысла

и ты уже утонул в своем же поносе, но антитела от мертвых вирусов так и не появляются
"ослабленный" не равно убитый
"токсин" от убитого вируса не вырабатывает антитела тоже
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08.06.2020 00:08 Ответить
Там имелось в виду либо ослабленный, либо убитый

Прививка от дифтерии вырабатывает антитела к токсину дифтерийной палочки
Если не верите мне, то зайдите на сайт Википедии, найдите понятие ""Вакцина" и попробуйте отредактировать приведенный мной орывок так, как считаете правильным, но приведите ссылки на источник Вашей галиматьи. Там в переписке с модератором Вам объяснят почем в Одессе рубероид.
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08.06.2020 11:23 Ответить
Ой вэй, таки ваш пост попахивает лёгким антисемитизмом
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07.06.2020 16:29 Ответить
ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники
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07.06.2020 16:29 Ответить
"В Україні кількість заражених коронавірусом (COVID-19) не зменшується. Погіршення статистики вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в країні." - Степанов

Версия - "Надо бл..дь было их умных людей слушать" наконец то победила в Минздраве. Последний вопрос - кто сообщит об этом Вове ?
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07.06.2020 16:55 Ответить
Цей спосіб лікування мабуть від артистів. Якщо вірити інтернет рекламі, сода допомогла багатьом артистам вилікувати потенцію і грибок на ногах.
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07.06.2020 17:48 Ответить
Чого ж "багато супутніх захворювань" не були вилікувані МОЗом завчасно?
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08.06.2020 10:08 Ответить
 
 