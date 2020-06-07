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Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире
В Житомире от COVID-19 умер первый человек.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Первая смерть от коронавируса в Житомире. С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционное отделение Больницы №1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний", - написал Сухомлин.
По его словам, врачи боролись за ее жизнь, но поздно вечером 5 июня она умерла.
"На данный момент в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, плюс 6 подозрений", - добавил мэр.
Топ комментарии
+8 belge
показать весь комментарий07.06.2020 16:01
+3 Андрей Яковлев #174338
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+2 Обычный человек
показать весь комментарий07.06.2020 16:42
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За три месяца. Теперь пусть Стёпа и Ляшко доложат, сколько за это время в Житомире умерло от от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Не доложат. Потому что страна ох2еет. И что? Кто когда говорил об этих умерших людях? Кто бил во все колокола? Всё тихо. Как и не было их никогда. И никто, оказывается, не виноват. И никто в эту сторону, вообще, не думает.
больной до подключения, может, иметь среднее тяжести течение болезни, а уже на аппарате подхватить так называемую "пневмонию ИВЛ" (спровоцированную аэробными бактериями)
кроме того при интерстициальной пневмонии (которую почему-то обзывают ковидом) ИВЛ травмирует нижние отделы легких (альвеолы), вследствие чего после отключения пациент попросту не сможет больше дышать самостоятельно
не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности
но в Украине министр Степанов все никак не "нажрется", продолжая зарабатывать на аппаратах ИВЛ, которые закупаются за бюджетные средства втридорога
ИВЛ не предлагают, используют только когда человек сам не может дышать. Это критические случаи и человек без сознания от низкого содержания кислорода в крови. Даже в тяжелых случая избегают интубации.
Человек, который умер на ИВЛ, умер не от аппарата, а от критических осложнений вируса, когда легки поражены на столько, что не могут вообще обеспечивать организм кислородом даже на минимальном уровне.
Джонсону никто не предлагал ничего, обычная кислородная терапия, 2е суток, такое повсеместно распространено.
потому даже спорить не буду
сравним текущую летальность от ковид19 в США и Украине
New York, US
Case-Fatality Ratio: 8,03%
Connecticut, US
Case-Fatality Ratio: 9,25%
Esri, FAO, NOAA, NRCan
District of Columbia, US
Case-Fatality Ratio: 5,21%
Pennsylvania, US
Case-Fatality Ratio: 7,46%
Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 5,57%
Chernivtsi Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 4,15%
Kiev, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,25%
Chernihiv Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,87%
Неубедительно выглядит Ваша версия.
но даже без пункта 2) летальность ковида не выше 0,4%
хрена ты выкручиваешься как уж на сковородке?
факт возможности "бессимптомного носительства" короны общепризнан? да, полные дебилы даже называют это "бессимптомной болезнью" иногда
протестировано все население планеты? далеко НЕТ
соответственно все зараженные/носители/"переболевшие бессимптомно" не выявлены
а это на это количество делится количество смертей пи расчете летальности
хоть раз признай свою ошибку аутист
или Сабаков корм не выдаст?
Чтобы реально выявить процент скрыто переболевших надо провести масштабные ИФА исследования и не какие ни будь, а G антитела. Тогда как для диагностики текущего заболевания подходят М антитела. Да и то, чтобы отделить переболевших от пассивно иммунизированных пылью с мертвыми вирусами нужен количественный ИФА.
не единожды говорил себе: "игнорь этого продажного аваковского имбецила"
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
Вирус ковида вне организма живет пару часов. Как думаешь, что будет, если человеку на слизистую будут попадать мертвые частицы вируса?
Даю наводящий вопрос "что часто бывает у аллергиков при пробах на пыльцу амброзии, домашнюю пыль или кшачью шерсть?".
ПС Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC микроорганизм , и часто производится из ослабленных или убитых форм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1 микроба , его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD токсинов или одного из его поверхностных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8 белков .
и ты уже утонул в своем же поносе, но антитела от мертвых вирусов так и не появляются
"ослабленный" не равно убитый
"токсин" от убитого вируса не вырабатывает антитела тоже
Прививка от дифтерии вырабатывает антитела к токсину дифтерийной палочки
Если не верите мне, то зайдите на сайт Википедии, найдите понятие ""Вакцина" и попробуйте отредактировать приведенный мной орывок так, как считаете правильным, но приведите ссылки на источник Вашей галиматьи. Там в переписке с модератором Вам объяснят почем в Одессе рубероид.
Версия - "Надо бл..дь было их умных людей слушать" наконец то победила в Минздраве. Последний вопрос - кто сообщит об этом Вове ?