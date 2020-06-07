УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 175 31

Першу смерть від COVID-19 зафіксовано в Житомирі

Першу смерть від COVID-19 зафіксовано в Житомирі

У Житомирі від COVID-19 померла перша людина.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перша смерть від коронавірусу в Житомирі. З 24 травня 69-річна мешканка Житомира була госпіталізована до інфекційного відділення Лікарні №1. Хвороба протікала важко. Жінка була на апараті ШВЛ із 27 до 31 травня, було багато супутніх захворювань", - написав Сухомлин.

За його словами, лікарі боролися за її життя, але пізно ввечері 5 червня вона померла.

"Наразі в лікарні з діагнозом COVID-19 перебуває 22 людини, а також 6 підозр", - додав мер.

Читайте також: В Україні за добу - 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків

Першу смерть від COVID-19 зафіксовано в Житомирі 01

Автор: 

Житомир (573) карантин (18172) смерть (6743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

За три месяца. Теперь пусть Стёпа и Ляшко доложат, сколько за это время в Житомире умерло от от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Не доложат. Потому что страна ох2еет. И что? Кто когда говорил об этих умерших людях? Кто бил во все колокола? Всё тихо. Как и не было их никогда. И никто, оказывается, не виноват. И никто в эту сторону, вообще, не думает.
показати весь коментар
07.06.2020 16:01
+3
смертность в Украине после отключения от аппаратов ИВЛ близка к 100%
больной до подключения, может, иметь среднее тяжести течение болезни, а уже на аппарате подхватить так называемую "пневмонию ИВЛ" (спровоцированную аэробными бактериями)
кроме того при интерстициальной пневмонии (которую почему-то обзывают ковидом) ИВЛ травмирует нижние отделы легких (альвеолы), вследствие чего после отключения пациент попросту не сможет больше дышать самостоятельно

не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности
но в Украине министр Степанов все никак не "нажрется", продолжая зарабатывать на аппаратах ИВЛ, которые закупаются за бюджетные средства втридорога
показати весь коментар
07.06.2020 16:17
+2
Бред.
ИВЛ не предлагают, используют только когда человек сам не может дышать. Это критические случаи и человек без сознания от низкого содержания кислорода в крови. Даже в тяжелых случая избегают интубации.
Человек, который умер на ИВЛ, умер не от аппарата, а от критических осложнений вируса, когда легки поражены на столько, что не могут вообще обеспечивать организм кислородом даже на минимальном уровне.
Джонсону никто не предлагал ничего, обычная кислородная терапия, 2е суток, такое повсеместно распространено.
показати весь коментар
07.06.2020 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире

За три месяца. Теперь пусть Стёпа и Ляшко доложат, сколько за это время в Житомире умерло от от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Не доложат. Потому что страна ох2еет. И что? Кто когда говорил об этих умерших людях? Кто бил во все колокола? Всё тихо. Как и не было их никогда. И никто, оказывается, не виноват. И никто в эту сторону, вообще, не думает.
показати весь коментар
07.06.2020 16:01 Відповісти
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Житомире - Цензор.НЕТ 2978
показати весь коментар
07.06.2020 16:02 Відповісти
Ну и дебилы. И нас за дебилов держат..
показати весь коментар
07.06.2020 16:12 Відповісти
смертность в Украине после отключения от аппаратов ИВЛ близка к 100%
больной до подключения, может, иметь среднее тяжести течение болезни, а уже на аппарате подхватить так называемую "пневмонию ИВЛ" (спровоцированную аэробными бактериями)
кроме того при интерстициальной пневмонии (которую почему-то обзывают ковидом) ИВЛ травмирует нижние отделы легких (альвеолы), вследствие чего после отключения пациент попросту не сможет больше дышать самостоятельно

не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности
но в Украине министр Степанов все никак не "нажрется", продолжая зарабатывать на аппаратах ИВЛ, которые закупаются за бюджетные средства втридорога
показати весь коментар
07.06.2020 16:17 Відповісти
Бред.
ИВЛ не предлагают, используют только когда человек сам не может дышать. Это критические случаи и человек без сознания от низкого содержания кислорода в крови. Даже в тяжелых случая избегают интубации.
Человек, который умер на ИВЛ, умер не от аппарата, а от критических осложнений вируса, когда легки поражены на столько, что не могут вообще обеспечивать организм кислородом даже на минимальном уровне.
Джонсону никто не предлагал ничего, обычная кислородная терапия, 2е суток, такое повсеместно распространено.
показати весь коментар
07.06.2020 16:42 Відповісти
ты абсолютно не компетентен в том, что пишешь, пустопорожний набор букв
потому даже спорить не буду
показати весь коментар
07.06.2020 18:40 Відповісти
"не зря Б. Джонсону вместо ИВЛ предложили простую кислородную маску, той же маской успешно поддерживаются больные в США и других странах, самое главное без такой ужасной смертности но в Украине..."
сравним текущую летальность от ковид19 в США и Украине

New York, US
Case-Fatality Ratio: 8,03%
Connecticut, US
Case-Fatality Ratio: 9,25%

Esri, FAO, NOAA, NRCan

District of Columbia, US

Case-Fatality Ratio: 5,21%

Pennsylvania, US
Case-Fatality Ratio: 7,46%

Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 5,57%
Chernivtsi Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 4,15%
Kiev, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,25%
Chernihiv Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 2,87%

Неубедительно выглядит Ваша версия.
показати весь коментар
07.06.2020 18:32 Відповісти
а ты, аутист, все никак не поймешь, что 1) все зараженные не выявлены 2) количество смертей от якобы ковида притянуто за уши

но даже без пункта 2) летальность ковида не выше 0,4%
показати весь коментар
07.06.2020 18:39 Відповісти
Ты, экстрасенс, их всех выявил?
показати весь коментар
07.06.2020 18:46 Відповісти
причем тут экстрасенсорика?
хрена ты выкручиваешься как уж на сковородке?
факт возможности "бессимптомного носительства" короны общепризнан? да, полные дебилы даже называют это "бессимптомной болезнью" иногда
протестировано все население планеты? далеко НЕТ

соответственно все зараженные/носители/"переболевшие бессимптомно" не выявлены
а это на это количество делится количество смертей пи расчете летальности

хоть раз признай свою ошибку аутист
или Сабаков корм не выдаст?
показати весь коментар
07.06.2020 19:10 Відповісти
Вы и сами ответили причем тут экстрасенсорика, написав фразу "протестировано все население планеты? далеко НЕТ".
Чтобы реально выявить процент скрыто переболевших надо провести масштабные ИФА исследования и не какие ни будь, а G антитела. Тогда как для диагностики текущего заболевания подходят М антитела. Да и то, чтобы отделить переболевших от пассивно иммунизированных пылью с мертвыми вирусами нужен количественный ИФА.
показати весь коментар
07.06.2020 19:37 Відповісти
конченый)))
не единожды говорил себе: "игнорь этого продажного аваковского имбецила"
показати весь коментар
07.06.2020 19:39 Відповісти
Видно, что аргументы у Вас закончились, а в Вашей готовности кидаться какашками я и не сомневался.
показати весь коментар
07.06.2020 19:42 Відповісти
кстати, их выявляют серологические исследования по всему миру, но ты же снова прикинешься тупорылым шлангом?
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
показати весь коментар
07.06.2020 19:11 Відповісти
Кроме Вас тут тупорылый еще разве что Андрей Дидовик.
Вирус ковида вне организма живет пару часов. Как думаешь, что будет, если человеку на слизистую будут попадать мертвые частицы вируса?
Даю наводящий вопрос "что часто бывает у аллергиков при пробах на пыльцу амброзии, домашнюю пыль или кшачью шерсть?".
показати весь коментар
07.06.2020 19:22 Відповісти
каким боком твои слабоумные вопросы к нахождению антител в крови?
показати весь коментар
07.06.2020 19:29 Відповісти
Ну, могли бы догадаться, что при попадании мертвых вирусов в организм человека происходит пассивная иммунизация прмерно так же как при попадании пыльцы или шерсти животных вызывает выработку антител к ним. Или Вы думаете, что часть аллергиков бессимтомно переболела котами?
показати весь коментар
07.06.2020 19:40 Відповісти
Нобелевка по медицине обеспечена! такого даже британские ученые не смогли открыть
показати весь коментар
07.06.2020 22:37 Відповісти
Долго ж ты такую муйню выдумывал... Что, болел в детстве много?
показати весь коментар
07.06.2020 22:40 Відповісти
cтолько же, сколько ты про антитела от мертвых вирусов
показати весь коментар
07.06.2020 23:16 Відповісти
О, так ты еще и считать не умеешь... Посмотри на время написания постов.
ПС Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC микроорганизм , и часто производится из ослабленных или убитых форм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1 микроба , его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD токсинов или одного из его поверхностных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8 белков .
показати весь коментар
07.06.2020 23:34 Відповісти
как обычно, у тебя словесный понос, куча букв, переходящих в слова, и 0 смысла

и ты уже утонул в своем же поносе, но антитела от мертвых вирусов так и не появляются
"ослабленный" не равно убитый
"токсин" от убитого вируса не вырабатывает антитела тоже
показати весь коментар
08.06.2020 00:08 Відповісти
Там имелось в виду либо ослабленный, либо убитый

Прививка от дифтерии вырабатывает антитела к токсину дифтерийной палочки
Если не верите мне, то зайдите на сайт Википедии, найдите понятие ""Вакцина" и попробуйте отредактировать приведенный мной орывок так, как считаете правильным, но приведите ссылки на источник Вашей галиматьи. Там в переписке с модератором Вам объяснят почем в Одессе рубероид.
показати весь коментар
08.06.2020 11:23 Відповісти
Ой вэй, таки ваш пост попахивает лёгким антисемитизмом
показати весь коментар
07.06.2020 16:29 Відповісти
ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники
показати весь коментар
07.06.2020 16:29 Відповісти
"В Україні кількість заражених коронавірусом (COVID-19) не зменшується. Погіршення статистики вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в країні." - Степанов

Версия - "Надо бл..дь было их умных людей слушать" наконец то победила в Минздраве. Последний вопрос - кто сообщит об этом Вове ?
показати весь коментар
07.06.2020 16:55 Відповісти
Цей спосіб лікування мабуть від артистів. Якщо вірити інтернет рекламі, сода допомогла багатьом артистам вилікувати потенцію і грибок на ногах.
показати весь коментар
07.06.2020 17:48 Відповісти
Чого ж "багато супутніх захворювань" не були вилікувані МОЗом завчасно?
показати весь коментар
08.06.2020 10:08 Відповісти
 
 