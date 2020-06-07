Першу смерть від COVID-19 зафіксовано в Житомирі

У Житомирі від COVID-19 померла перша людина.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перша смерть від коронавірусу в Житомирі. З 24 травня 69-річна мешканка Житомира була госпіталізована до інфекційного відділення Лікарні №1. Хвороба протікала важко. Жінка була на апараті ШВЛ із 27 до 31 травня, було багато супутніх захворювань", - написав Сухомлин.

За його словами, лікарі боролися за її життя, але пізно ввечері 5 червня вона померла.

"Наразі в лікарні з діагнозом COVID-19 перебуває 22 людини, а також 6 підозр", - додав мер.

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