Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

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Потерь в рядах Объединенных сил нет с начала суток нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим "Тишина".

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — добавили в штабе.





