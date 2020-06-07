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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

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Потерь в рядах Объединенных сил нет с начала суток нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим "Тишина".

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — добавили в штабе.

Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет 01
Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет 02
Оккупанты один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет 03

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обстрел (26995) операция Объединенных сил (6766)


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а наша бубочка скорочує тим часом ЗСУ.....
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07.06.2020 17:52 Ответить
Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 750
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07.06.2020 17:57 Ответить
Как Вам не тошно называть эту бесстыжую дрянь, всеми способами унижающую и оскорбляющую нашу армию, игриво - ласкательно "бубочка"....Не опускайтесь до такого...
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07.06.2020 22:39 Ответить
сцикло- нормально буде?
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07.06.2020 22:42 Ответить
уже выгораживают их, всего один раз обстреляли, чтобы не подумали лишнего...
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07.06.2020 22:30 Ответить
Під такими новинами зебілів немає... Це їх не цікавить.
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08.06.2020 02:19 Ответить
Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 6145
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08.06.2020 08:21 Ответить
 
 