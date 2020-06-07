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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає

Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації в неділю, 7 червня 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Українські військовослужбовці діяли рішуче та адекватно відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", — додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони

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а наша бубочка скорочує тим часом ЗСУ.....
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07.06.2020 17:52 Відповісти
Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 750
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07.06.2020 17:57 Відповісти
Как Вам не тошно называть эту бесстыжую дрянь, всеми способами унижающую и оскорбляющую нашу армию, игриво - ласкательно "бубочка"....Не опускайтесь до такого...
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07.06.2020 22:39 Відповісти
сцикло- нормально буде?
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07.06.2020 22:42 Відповісти
уже выгораживают их, всего один раз обстреляли, чтобы не подумали лишнего...
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07.06.2020 22:30 Відповісти
Під такими новинами зебілів немає... Це їх не цікавить.
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08.06.2020 02:19 Відповісти
Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає - Цензор.НЕТ 6145
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08.06.2020 08:21 Відповісти
 
 