Окупанти один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації в неділю, 7 червня 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Українські військовослужбовці діяли рішуче та адекватно відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.



Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.



На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.



"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", — додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник обстріляв захисників України з великокаліберних кулеметів під Луганським, - Міноборони





