Чеченцы в оккупированной Ялте избили предателя Украины Сейдаметова, давшего лживые показания против Чийгоза, - адвокат Полозов

В ходе бытового конфликта в оккупированной Ялте чеченцы избили металлической трубой помощника главы российской администрации города Дилявера Сейдаметова, который проходит свидетелем обвинения по делу против Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера СМИ сообщили, что в ходе какого-то бытового конфликта в Ялте некими чеченцами был избит металлической трубой по голове помощник главы российской администрации города Ялты Дилявер Сейдаметов. Я еще подумал, какая знакомая фамилия. И тут Заир Смедля напомнил, это же был свидетель обвинения по делу против Ахтема Чийгоза", - отметил Полозов.

Он также сообщил, что Сейдаметов на сам суд побоялся прийти, "но на предварительном следствии давал какие-то гадкие и лживые показания".

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"Этот Сейдаметов после начала оккупации Крыма перешел на сторону пришельцев в надежде получить для себя преференции от новых властей. А получил трубой по голове от чеченцев. Морали здесь нет и не будет. Просто карма", - резюмировал Полозов.

Напомним, Дилявер Сейдаметов сделал мужчинам замечание за агрессивную езду в жилом квартале и получил по голове металлическим предметом. Оккупационный чиновник не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан".

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В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года.

25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.

В феврале 2020 года прокуратура Крыма объявила о подозрении сотрудникам Следкома Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые в 2014 года преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В ответ российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников украинских правоохранительных органов.