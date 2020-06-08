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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чеченцы в оккупированной Ялте избили предателя Украины Сейдаметова, давшего лживые показания против Чийгоза, - адвокат Полозов

Чеченцы в оккупированной Ялте избили предателя Украины Сейдаметова, давшего лживые показания против Чийгоза, - адвокат Полозов

В ходе бытового конфликта в оккупированной Ялте чеченцы избили металлической трубой помощника главы российской администрации города Дилявера Сейдаметова, который проходит свидетелем обвинения по делу против Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера СМИ сообщили, что в ходе какого-то бытового конфликта в Ялте некими чеченцами был избит металлической трубой по голове помощник главы российской администрации города Ялты Дилявер Сейдаметов. Я еще подумал, какая знакомая фамилия. И тут Заир Смедля напомнил, это же был свидетель обвинения по делу против Ахтема Чийгоза", - отметил Полозов.

Он также сообщил, что Сейдаметов на сам суд побоялся прийти, "но на предварительном следствии давал какие-то гадкие и лживые показания".

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"Этот Сейдаметов после начала оккупации Крыма перешел на сторону пришельцев в надежде получить для себя преференции от новых властей. А получил трубой по голове от чеченцев. Морали здесь нет и не будет. Просто карма", - резюмировал Полозов.

Чеченцы в оккупированной Ялте избили предателя Украины Сейдаметова, давшего лживые показания против Чийгоза, - адвокат Полозов 01

Напомним, Дилявер Сейдаметов сделал мужчинам замечание за агрессивную езду в жилом квартале и получил по голове металлическим предметом. Оккупационный чиновник не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан".

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В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года.

25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.

В феврале 2020 года прокуратура Крыма объявила о подозрении сотрудникам Следкома Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые в 2014 года преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В ответ российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников украинских правоохранительных органов.

Автор: 

Ялта (341) чеченцы (212) Полозов Николай (459) Чийгоз Ахтем (318)


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Топ комментарии
+36
чеченцы снитары руцького мира
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08.06.2020 00:24
+26
ну прямо праздник... то слуге-дУпатату морду Хозяин отрихтовал (ну, тот упал заранее.. притворившись хорьком дохлым), то очередному ватнику - его "мышебратья" по кумполу надавали..
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08.06.2020 00:27
+24
))) милосердные попались. а могли на трубу посадит. и сжечь.
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08.06.2020 00:23
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Рузге мир......
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08.06.2020 00:22 Ответить
Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 3568
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08.06.2020 10:02 Ответить
))) милосердные попались. а могли на трубу посадит. и сжечь.
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08.06.2020 00:23 Ответить
Да не ,вроде он им там не хило надовал ,пока с зади не огрели трубой. Народ смотрел и заступился после ударом железным предметом ,Чеченцы сье....
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08.06.2020 08:01 Ответить
Если чеченцам пришлось сье...,то они обязательно вернуться.Такой народ неугомонный.
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08.06.2020 08:59 Ответить
чеченцы снитары руцького мира
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08.06.2020 00:24 Ответить
"бумеранг русского мира" - торговая марка запатентована в десятках горячих точек СНГ
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08.06.2020 00:25 Ответить
ну прямо праздник... то слуге-дУпатату морду Хозяин отрихтовал (ну, тот упал заранее.. притворившись хорьком дохлым), то очередному ватнику - его "мышебратья" по кумполу надавали..
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08.06.2020 00:27 Ответить
Чеченские братья всегда были за Украину.
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08.06.2020 00:31 Ответить
Та невже. А когда эти "братья" Укаринцев бьют, то за кого они ?
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08.06.2020 01:36 Ответить
Ти не рівняй чеченський народ з кадирівцями. В кожній нації є запроданці
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08.06.2020 05:16 Ответить
А батальон им. Дудаева? А батальон им. Имама Мансура?
А Иса Мунаев?
А Адам Осмаев?
А Амина?
Кавказцы со своим боевым опытом помогли нам неимоверно.
Многих знаю лично.
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08.06.2020 10:12 Ответить
Угу. Спасибо ненадо
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08.06.2020 07:09 Ответить
А не много ли вестей на сайте о каком-то предателе, пострадавшего в какой-то драке? Мне и предыдущей точно такой же вполне хватило.
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08.06.2020 00:34 Ответить
Оккупационный чиновник не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан".

Хе-хе... Десятку деревянных терпиле подкинули и ... конфликт исчер пАн.
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08.06.2020 00:43 Ответить
Не подкинули. В этой истории избитые чеченцы пошли у ментов защиты просить, обвиняют татарина в нападении и избиении нескольких человек.
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08.06.2020 01:54 Ответить
Ага избили трубой😀, там бы и одного удара хватило
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08.06.2020 05:59 Ответить
Зачем втягивать еще и полицию? Так извинился перед чеченами сам, а то еще и полицаям придется просить прощения.
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08.06.2020 06:55 Ответить
..ну нормалек..- попали в табло кому положено..- хай повторять разов 7-8..)))
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08.06.2020 00:51 Ответить
ну -окончательно- шоб наверняк нахххх...
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08.06.2020 00:53 Ответить
маразм крепчает)))
Кива требует внести погибшего афроамериканца Флойда в список Героев Небесной сотни
В собственном телеграмм-канале Кива написал: «В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда». Помимо прочего, нардеп Кива обратился к митрополиту Православной церкви Украины Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда», и назначить день его почтения в церкви. Помимо прочего народный избранник требует, чтобы глава правительства Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего Флойда материальную помощь в размере десяти миллионов долларов. Одиозный политик добавил: «Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал революцию достоинства в США».

ДНО!
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08.06.2020 00:53 Ответить
откуды бред???
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08.06.2020 00:54 Ответить
А прочить пост лень? Только по диагонали и выделенным шрифтом?
См. выше :"В собственном телеграмм-канале Кива написал"...
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08.06.2020 01:07 Ответить
ну тогда так - это ентот кива-сепар таким чином пытался потроллить весь майдан...- заслужил крепкой порки вплоть до....
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08.06.2020 13:51 Ответить
Внук Шарикова.
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08.06.2020 08:02 Ответить
Кива - сексуально озабоченный дебил,достойный член фракции опзж.Не стоит обращать внимание на этого дегенерата.
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08.06.2020 09:03 Ответить
Типа у нас лучше. Не так давно прямо в центре города найему чеченцы тоже в бубен настучали.
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08.06.2020 01:10 Ответить
То были азеры вроде
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08.06.2020 04:28 Ответить
да нет, чеченцы... как в киевской гостинице Турист в 93-95 годах... там еще "старейшинам" на ТВ конференцию устроили, где они "канэшна асудылы" поведение молодежи, но, мол Найом и сам "нэпарав", потому что "а можыт быт они тарапылыс патаму чито вэзлы бабушку вы балныцу, паэтаму Наем мог бы и уступыт дарога"... при этом не допуская, что и Наем мог быть с бабушкой. Короче, логики у старейшин было не более, чем:
Мэжду гОрам и далынам
Пратикаль ручэй
Если ты мэнэ нэ лубиш
Я зарэжу твой авэц...
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08.06.2020 05:46 Ответить
Камней с неба побольше в тупую башку коллаборанта и запроданця.
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08.06.2020 01:32 Ответить
Ой, ви знаити, таки уже... теперь этот мужчина может засунуть записочку в стену плача, чтобы чеченцы про его плач почитали...
Я понимаю чеченцев... приехали в игорную столицу мира, а тут и погонять нельзя...
Проблему я вижу в другом. Прошло всего лишь 6 лет, а для слопатоедов такой modus operandi стал привычным положением дел. Из них полностью выветрился остаток украинский свобод, и они воспринимают такой рюзке мир как тот, за который плясали весной 14го...он их вполне устраивает... и бамбас устраивает... ведь смотрите, шо получилось: они за четверть века не стали укранцами, но за 6 лет стали кацапскими ********** с полным набором хромосом+1
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08.06.2020 05:57 Ответить
Ви можете собі уявити, що йому по черепу дали жителі івано-франківської області, від яких кацапня в Криму сцяла від страху кіпятком?))) ось так само і Порошенко крав, ога!))))
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08.06.2020 01:39 Ответить
Хай дякує . що на *бутельку *(кац) не посадили !..Ось так запроданці .
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08.06.2020 05:35 Ответить
"...В ходе бытового конфликта в оккупированной Ялте чеченцы избили металлической трубой помощника главы российской администрации города..."

Як романтично!!!
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08.06.2020 05:47 Ответить
легко отделался, а мошли бі и на трубу посадить, а голова то мелочь, для ватника неглавная
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08.06.2020 06:05 Ответить
как там - "дрюжьбы народов оплот вековой")))
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08.06.2020 06:53 Ответить
чеченцы не могли трубой...нож -ихнее все.
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08.06.2020 06:56 Ответить
а то прям, как скинхеды какие-то ободраные.
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08.06.2020 06:57 Ответить
Предателей надо сажать, военных предателей ликвидировать, не радоваться что в бытовухе им по голове надавали...
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08.06.2020 07:08 Ответить
Можно все в одном флаконе и в комплексе. Пущай жрут рюзьге мир до отвала.
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08.06.2020 07:32 Ответить
Перешел на сторону пришельцев - редактор, не спи, бо будешь похищен НЛО!))
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08.06.2020 07:24 Ответить
It serves him right!
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08.06.2020 07:33 Ответить
Заир Смедля.... почти как Джавдет Сероконь...
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08.06.2020 07:34 Ответить
Ай-я-яй, просив камні з неба, а прийшли чечени з металевою трубою.
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08.06.2020 08:19 Ответить
Так как чеченцы это особая каста неприкасаемых янычар "пехотинцев пукина", то им ничего не будет. А то что по ходу дела один из " собирателей камней с неба" получил по башке.. ну хоть какая то польза от этих "горняков " (жителей гор), как говорил герой киноленты "Любовь и голуби".
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08.06.2020 08:29 Ответить
Не путай кадыровцев с Чеченцами .
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08.06.2020 11:10 Ответить
"милые бранятся только тешатся"
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08.06.2020 08:52 Ответить
Ну да, коли з вашою дружиною чи донькою "потешатся", радійте.
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08.06.2020 09:59 Ответить
Чечня круто
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08.06.2020 10:20 Ответить
Зробили добре, та мало .
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08.06.2020 14:52 Ответить
 
 