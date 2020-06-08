Чеченцы в оккупированной Ялте избили предателя Украины Сейдаметова, давшего лживые показания против Чийгоза, - адвокат Полозов
В ходе бытового конфликта в оккупированной Ялте чеченцы избили металлической трубой помощника главы российской администрации города Дилявера Сейдаметова, который проходит свидетелем обвинения по делу против Ахтема Чийгоза.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера СМИ сообщили, что в ходе какого-то бытового конфликта в Ялте некими чеченцами был избит металлической трубой по голове помощник главы российской администрации города Ялты Дилявер Сейдаметов. Я еще подумал, какая знакомая фамилия. И тут Заир Смедля напомнил, это же был свидетель обвинения по делу против Ахтема Чийгоза", - отметил Полозов.
Он также сообщил, что Сейдаметов на сам суд побоялся прийти, "но на предварительном следствии давал какие-то гадкие и лживые показания".
"Этот Сейдаметов после начала оккупации Крыма перешел на сторону пришельцев в надежде получить для себя преференции от новых властей. А получил трубой по голове от чеченцев. Морали здесь нет и не будет. Просто карма", - резюмировал Полозов.
Напомним, Дилявер Сейдаметов сделал мужчинам замечание за агрессивную езду в жилом квартале и получил по голове металлическим предметом. Оккупационный чиновник не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан".
В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года.
25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.
В феврале 2020 года прокуратура Крыма объявила о подозрении сотрудникам Следкома Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые в 2014 года преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В ответ российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников украинских правоохранительных органов.
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А Иса Мунаев?
А Адам Осмаев?
А Амина?
Кавказцы со своим боевым опытом помогли нам неимоверно.
Многих знаю лично.
Хе-хе... Десятку деревянных терпиле подкинули и ... конфликт исчер пАн.
Кива требует внести погибшего афроамериканца Флойда в список Героев Небесной сотни
В собственном телеграмм-канале Кива написал: «В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда». Помимо прочего, нардеп Кива обратился к митрополиту Православной церкви Украины Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда», и назначить день его почтения в церкви. Помимо прочего народный избранник требует, чтобы глава правительства Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего Флойда материальную помощь в размере десяти миллионов долларов. Одиозный политик добавил: «Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал революцию достоинства в США».
ДНО!
См. выше :"В собственном телеграмм-канале Кива написал"...
Мэжду гОрам и далынам
Пратикаль ручэй
Если ты мэнэ нэ лубиш
Я зарэжу твой авэц...
Я понимаю чеченцев... приехали в игорную столицу мира, а тут и погонять нельзя...
Проблему я вижу в другом. Прошло всего лишь 6 лет, а для слопатоедов такой modus operandi стал привычным положением дел. Из них полностью выветрился остаток украинский свобод, и они воспринимают такой рюзке мир как тот, за который плясали весной 14го...он их вполне устраивает... и бамбас устраивает... ведь смотрите, шо получилось: они за четверть века не стали укранцами, но за 6 лет стали кацапскими ********** с полным набором хромосом+1
Як романтично!!!