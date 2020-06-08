Райсуд во Львове приостанавливает работу - у одного из судей выявили COVID-19

Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу. 9 июня в здании проведут дезинфекцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г. Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно.

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Напомним, по состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.