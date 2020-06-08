Райсуд у Львові призупиняє роботу - в одного із суддів виявили COVID-19

Личаківський райсуд Львова тимчасово припиняє роботу. 9 червня в будівлі проведуть дезінфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.

"У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про відновлення роботи суду та подальші особливості режиму буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.