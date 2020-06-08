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Новини Коронавірус і карантин
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Райсуд у Львові призупиняє роботу - в одного із суддів виявили COVID-19

Райсуд у Львові призупиняє роботу - в одного із суддів виявили COVID-19

Личаківський райсуд Львова тимчасово припиняє роботу. 9 червня в будівлі проведуть дезінфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.

"У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про відновлення роботи суду та подальші особливості режиму буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасовий морг для жертв коронавірусу під Парижем закрили через спад епідемії

Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) суд (11665) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вот ты и спалился , манкурт . Я "глубоко озабочен" мнением бота под немецким прокси. Расскажи это родным 300 тыс. умерших , что ковид "это неопасно"
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08.06.2020 06:51
+3
Основные говновбросы о "неопасности" covid 19 , как показала практика ведутся *************** ботами , представителями рашистской секты крыла РПЦ типа шиксы навинскай, либо полезными ватными недоумками, а попросту манкуртами ....
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08.06.2020 06:34
+2
От грипа больше ущерба но у власти секта шарлатанов ковида.
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08.06.2020 06:01
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От грипа больше ущерба но у власти секта шарлатанов ковида.
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08.06.2020 06:01 Відповісти
ас как этой секте шарлатанского ковида удалось так лихо захватить власть в Италии, США, Испании, Германии, Британии, Франции и еще в сотне стран?
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08.06.2020 06:23 Відповісти
Також прочитайте будь-ласка, наступне зізнання пана Ляшка: "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також з боку точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починаєш аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту в людей з'являлося відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які запроваджувалися урядом..."

На мою думку, мова йде про світову змову правлячих класів про державний терор щодо населення своїх країн.

Світова практика державного терору аж ніяк не виправдовує внутрішньоукраїнський державний терор.
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08.06.2020 06:30 Відповісти
ніх не зрозумів
глобальний заговір? -Я це чую постійно від фанатиків моськовської церкви, ніякого вірусу не існує, це прокляті американці заразили людей розпиляюючи з літаків умную пиль, і це лише для того, щоби потім під виглядом вакцинації від коронавірусу, ввести в організм кожної людини жидкий чіп для тотального контролю і влади над людьми.
Іншу версію чув від технічної людини, вчитель фізики і був директором школи, розумна людина. Його версія - це тотальна змова лідерів країн з метою всю владу над людьми штучному інтелекту...
А в тебе яка версія?
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08.06.2020 06:50 Відповісти
Колективный ротшильд. Манипуляция записями на счетах без занятий производством. И за свои гранты они переделывают мир под себя.Скупка стран корпорациями спекулянтов.
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08.06.2020 06:55 Відповісти
1)Там огромное количество понаехов из Китая,Азии и Африки!!!2)Образ жизни разный...антисанитария при питании,отсутствие воды -что бы тщательно мыться и не всякие в горах и джунглях даже знают что в мире бушует ковид3)у каждого там куча контактов,из за кучи детей и родственников!!!4)Кроме того в этих странах заведено-часто переезжать с место на место,в поисках работы!!!
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08.06.2020 11:48 Відповісти
Контагиозность COVID-19 существенно ниже, чем при кори, дифтерии и даже коклюше. Приходилось читать странные расчеты, что она якобы выше, чем при сезонном гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина - бессимптомные носители. Для справки: пик эпидемии Гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 г., когда в один день за медицинской помощью обратились 102 тыс. человек. Вот что такое настоящая эпидемия!
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08.06.2020 17:28 Відповісти
Помню эту эпидемию. Но карантин в школе так и не ввели. Закончилось быстро пару недель все вернулись за парты и надежда на карантин растяла.
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08.06.2020 17:59 Відповісти
Основные говновбросы о "неопасности" covid 19 , как показала практика ведутся *************** ботами , представителями рашистской секты крыла РПЦ типа шиксы навинскай, либо полезными ватными недоумками, а попросту манкуртами ....
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08.06.2020 06:34 Відповісти
Це процес здичавіння, в кінці якого прірва. Коли символи дикунства та істеричні крики їх захисників починають домінувати в суспільстві, і воно перед страхом смерті нездатне їм протистояти, то люди перетворюються на здичавілих.

Перебороти здичавіння може лише голос розуму. Звичайно, краще було б - інтелект. Але хоча б голос розуму. Цей голос вже прокидається по всьому світу. Ось лист німецького вченого до Канцлера Німеччини Меркель (переклад). Ось голоси розуму з усього світу.

Не вірте нікому, хто істерить і галасує. Керуйтеся розумом. Спілкуйтеся з істероїдами, як з малими дітьми, бо їм страшно і вони дуже агресивні від цього. Намагайтеся апелювати до їх розуму, коли до людської гідності не вдається
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08.06.2020 06:39 Відповісти
Ти істероїд
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08.06.2020 06:41 Відповісти
Вот ты и спалился , манкурт . Я "глубоко озабочен" мнением бота под немецким прокси. Расскажи это родным 300 тыс. умерших , что ковид "это неопасно"
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08.06.2020 06:51 Відповісти
да, именно так самые ярые противники коронавируса это московитские попЫ в притонах церквях они визжат что это все фейк, демонстративно не носят масок и призывают всех не носить масок
я тока вот что не понимаю - московитская церковь против коронвыируса, а московитская власть "за". и карантин в чмоскве жесткий и даже жестокий, ни чета киевскому, где вообще по большому счету нет никакого карантина
Почему такие розбежности?
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08.06.2020 06:55 Відповісти
На шарлатанский ковид работают СМИ рептилоидов, готовящие под видом вакцины чипирование. В Америке хаос устроили потому, что население забило на коронавирус, для ВОЗ прекратили финансирование. Теперь в толпах протестующих , возможно, распылили коронавирус, и у населения начнутся проблемы , как у нас в Лаврах перед Пасхой. Рептилоиды , во главе с Соросом , ненавидят христианство.
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08.06.2020 06:36 Відповісти
Ученые из США нашли лекарство, которое побороло симптомы коронавируса

https://svidok.online/2020/06/08/ 8 ЧЕРВНЯ 2020, 05:26

По последним данным на 7 июня в мире коронавирусной инфекцией заразилось больше 6 миллионов человек. Ученые из разных стран мира разрабатывают вакцину, проводят исследования и продолжают изучать коронавирус. Ранее прогнозировалось, что вакцина будет готова не менее, чем через год.

Однако, ученые из США продвинулись вперед и заявили о лекарстве, которое побороло симптомы коронавируса, https://newsyou.info/nazvano-lekarstvo-kotoroe-poborolo-simptomy-koronavirusu-covid-19 пишут Новости.Ю.

Они выяснили, что эффективным оказался препарат под названием фамотидин. Национальный институт здравоохранения США отметил, что это лекарство используется при лечении симптомов расстройства желудка. Уточняется, что этот препарат помогает больным с легкой формой коронавирусной инфекции. Таким больным не требуется госпитализация или интенсивная терапия.

В рамках исследования десятерым больным на COVID-19 давали фамотидин в количестве 80 миллиграмм три раза в день.
Ученые давали оценку здоровью пациента по четырехбальной системе. В расчет брались пять основных признаков коронавирусной болезни, а именно кашель, отдышку, головную боль, усталость и потерю вкуса и обоняния.
После лечения препаратом все 10 пациентов заявили об улучшении самочувствия в течение 24-48 часов с начала приема препарата. Полное выздоровление у больных пошло через 14 дней.

При этом, симптомы болезни длились от 2 до 26 дней. В среднем, лечение занимало 11 дней до полного выздоровления, но бывало и от 5 до 21 дня.

Ученые подчеркнули, что пока рано говорить об эффективности данного лекарства, так как нужно еще проводить дополнительные испытания.
https://info.akcenty.com.ua/52928-medikam-udalos-poborot-simptomy-koronavirusa-naydeno-lekarstvo-podrobnosti Источник
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08.06.2020 06:38 Відповісти
Ефект плацебо 😆🤣 комусь потрібно заробити на фамотідіні. От і толкають такі таблетки 🤣😆
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08.06.2020 06:45 Відповісти
Прадавні люди вірили, що танці з бубнами допомагають відігнати злих духів. Нинішні люди вірять, що нереспіраторна маска та рукавички дозволяють захиститися від вірусів в публічних місцях протягом часу більше 2-3 хвилини. Відтак я усвідомлюю, що носіння нереспіраторної маски та рукавичок для мене це ритуал дикості, у якого є безліч захисників дилетантів-істероїдів, які отримують значний вплив в ситуації масової істерії. Отже я маю вдавати дикуна, щоби вижити серед здичавілих. Так я раціоналізував цю ситуацію для себе.
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08.06.2020 06:47 Відповісти
Ритуалы - наше фсе.
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08.06.2020 06:51 Відповісти
"Препарат от изжоги помог пациентам с коронавирусом" ви тільки вдумайтеся в цей абсурд🤣😆 аферопандемія продовжує дивувати все новими і новими абсурдами 😁😁😁 тільки залишаєтся незрозумілим, як препарат від печії вилікує людей що помирають від інфарктів, онкологій, інсультів які входять в статистику ковіда із-за позитивного тесту))
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08.06.2020 06:53 Відповісти
Нервуй, бо ліки проти короновірусу знайдуть😁
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08.06.2020 07:03 Відповісти
Як можна знайти ліки проти онкологій і старості? 🤣😆
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08.06.2020 07:04 Відповісти
Не маніпулюй, бо я говорив про пригнічення вірусу.
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08.06.2020 07:09 Відповісти
https://censor.net/user/419410, лучший коммент. Сохраню.
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08.06.2020 06:52 Відповісти
Вместе с вакциной от коронавируса людям незаметно будут вживлять управляемые чипы. Эпидемия, на самом деле, - не страшная и ходить в церковь, наоборот, нужно. Это примеры фейков о пандемии COVID-19, активно циркулирующих в интернет-пространстве.

Коронавирус на волне хайпа также называют деятельностью либо американских спецслужб, либо фармацевтических корпораций, которые захотели заработать денег.

В ЕС, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет такие фейки и теории заговора о пандемии в мире, точно так же как в 1980-х Кремль в рамках операции «Инфекция» твердил всему миру, что СПИД разработали в США.
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08.06.2020 07:04 Відповісти
Типова маніпцлятивно брехлива статейка олігархічних змі. Змі як захисники істерії звичайно будуть відбілювати свою політику коронапсихозу.
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08.06.2020 07:07 Відповісти
У тебе який нік був раніше?
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08.06.2020 07:11 Відповісти
А скажи мне , "немец", как правильно,- "короновирус "на" Украине или " в "?😉😉😉
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08.06.2020 07:16 Відповісти
Ты здесь тоже шаблон про СПИД использовал.
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08.06.2020 08:30 Відповісти
По всей стране нужно делать дезинфекцию от такой судовой системы.
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08.06.2020 08:30 Відповісти
 
 