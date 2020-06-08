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Райсуд у Львові призупиняє роботу - в одного із суддів виявили COVID-19
Личаківський райсуд Львова тимчасово припиняє роботу. 9 червня в будівлі проведуть дезінфекцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.
"У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про відновлення роботи суду та подальші особливості режиму буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.
Топ коментарі
+5 Yuriy Characternyk
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+3 Yuriy Characternyk
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+2 юра Лонг
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На мою думку, мова йде про світову змову правлячих класів про державний терор щодо населення своїх країн.
Світова практика державного терору аж ніяк не виправдовує внутрішньоукраїнський державний терор.
глобальний заговір? -Я це чую постійно від фанатиків моськовської церкви, ніякого вірусу не існує, це прокляті американці заразили людей розпиляюючи з літаків умную пиль, і це лише для того, щоби потім під виглядом вакцинації від коронавірусу, ввести в організм кожної людини жидкий чіп для тотального контролю і влади над людьми.
Іншу версію чув від технічної людини, вчитель фізики і був директором школи, розумна людина. Його версія - це тотальна змова лідерів країн з метою всю владу над людьми штучному інтелекту...
А в тебе яка версія?
Перебороти здичавіння може лише голос розуму. Звичайно, краще було б - інтелект. Але хоча б голос розуму. Цей голос вже прокидається по всьому світу. Ось лист німецького вченого до Канцлера Німеччини Меркель (переклад). Ось голоси розуму з усього світу.
Не вірте нікому, хто істерить і галасує. Керуйтеся розумом. Спілкуйтеся з істероїдами, як з малими дітьми, бо їм страшно і вони дуже агресивні від цього. Намагайтеся апелювати до їх розуму, коли до людської гідності не вдається
притонахцерквях они визжат что это все фейк, демонстративно не носят масок и призывают всех не носить масок
я тока вот что не понимаю - московитская церковь против коронвыируса, а московитская власть "за". и карантин в чмоскве жесткий и даже жестокий, ни чета киевскому, где вообще по большому счету нет никакого карантина
Почему такие розбежности?
https://svidok.online/2020/06/08/ 8 ЧЕРВНЯ 2020, 05:26
По последним данным на 7 июня в мире коронавирусной инфекцией заразилось больше 6 миллионов человек. Ученые из разных стран мира разрабатывают вакцину, проводят исследования и продолжают изучать коронавирус. Ранее прогнозировалось, что вакцина будет готова не менее, чем через год.
Однако, ученые из США продвинулись вперед и заявили о лекарстве, которое побороло симптомы коронавируса, https://newsyou.info/nazvano-lekarstvo-kotoroe-poborolo-simptomy-koronavirusu-covid-19 пишут Новости.Ю.
Они выяснили, что эффективным оказался препарат под названием фамотидин. Национальный институт здравоохранения США отметил, что это лекарство используется при лечении симптомов расстройства желудка. Уточняется, что этот препарат помогает больным с легкой формой коронавирусной инфекции. Таким больным не требуется госпитализация или интенсивная терапия.
В рамках исследования десятерым больным на COVID-19 давали фамотидин в количестве 80 миллиграмм три раза в день.
Ученые давали оценку здоровью пациента по четырехбальной системе. В расчет брались пять основных признаков коронавирусной болезни, а именно кашель, отдышку, головную боль, усталость и потерю вкуса и обоняния.
После лечения препаратом все 10 пациентов заявили об улучшении самочувствия в течение 24-48 часов с начала приема препарата. Полное выздоровление у больных пошло через 14 дней.
При этом, симптомы болезни длились от 2 до 26 дней. В среднем, лечение занимало 11 дней до полного выздоровления, но бывало и от 5 до 21 дня.
Ученые подчеркнули, что пока рано говорить об эффективности данного лекарства, так как нужно еще проводить дополнительные испытания.
https://info.akcenty.com.ua/52928-medikam-udalos-poborot-simptomy-koronavirusa-naydeno-lekarstvo-podrobnosti Источник
Коронавирус на волне хайпа также называют деятельностью либо американских спецслужб, либо фармацевтических корпораций, которые захотели заработать денег.
В ЕС, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет такие фейки и теории заговора о пандемии в мире, точно так же как в 1980-х Кремль в рамках операции «Инфекция» твердил всему миру, что СПИД разработали в США.