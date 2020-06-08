В Германии предлагают реформировать систему предоставления убежища в ЕС

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер (Horst Seehofer) выступает за реформу системы предоставления убежища в Европе во время предстоящего председательства ФРГ в Совете Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Мы должны, наконец, продвинуться дальше" в этом вопросе, приводит слова Зеегофера издание медиагруппы Funke в воскресенье, 7 июня.

Министр Германии напомнил о своем призыве проверять, имеет ли лицо, которое въезжает в ЕС, право на убежище, уже на внешних границах ЕС. Лиц, у которых нет оснований, "невозможно распределить (между членами ЕС. - Ред.) и необходимо отправить обратно", считает Зеегофер.

Для этого необходимо "основательно" перестроить европейскую пограничную службу Frontex, отметил глава МВД Германии.

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Государство ЕС, не участвует в распределении беженцев, должно "поддержать систему другим способом", подчеркнул он, не вдаваясь в подробности, и призвал проявлять "гибкую солидарность".

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На сегодня только некоторые члены Евросоюза привлечены к спасательным операциям на море, принятию детей из лагерей для беженцев в Греции или распределению искателей убежища, посетовал министр.

В свою очередь, руководитель правозащитной организации Pro Asyl Гюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) раскритиковал инициативу главы МВД Германии. Тем, кто проходит необходимые процедуры по предоставлению убежища на внешних границах ЕС, сложно получить юридическую поддержку и защитить свои права в суде в случае ошибочных решений власти, считает правозащитник.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, которая в последний раз занимала этот пост в 2007 году 1 июля сменит Хорватию. С 1 января 2021 председательствовать в Совете ЕС будет Португалия.