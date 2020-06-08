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В Германии предлагают реформировать систему предоставления убежища в ЕС

В Германии предлагают реформировать систему предоставления убежища в ЕС

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер (Horst Seehofer) выступает за реформу системы предоставления убежища в Европе во время предстоящего председательства ФРГ в Совете Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

 "Мы должны, наконец, продвинуться дальше" в этом вопросе, приводит слова Зеегофера издание медиагруппы Funke в воскресенье, 7 июня.

Министр Германии напомнил о своем призыве проверять, имеет ли лицо, которое въезжает в ЕС, право на убежище, уже на внешних границах ЕС. Лиц, у которых нет оснований, "невозможно распределить (между членами ЕС. - Ред.) и необходимо отправить обратно", считает Зеегофер.

Для этого необходимо "основательно" перестроить европейскую пограничную службу Frontex, отметил глава МВД Германии.

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Государство ЕС, не участвует в распределении беженцев, должно "поддержать систему другим способом", подчеркнул он, не вдаваясь в подробности, и призвал проявлять "гибкую солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия отказала беглому экс-нардепу Онищенко в убежище и призывает немедленно покинуть страну

На сегодня только некоторые члены Евросоюза привлечены к спасательным операциям на море, принятию детей из лагерей для беженцев в Греции или распределению искателей убежища, посетовал министр.

В свою очередь, руководитель правозащитной организации Pro Asyl Гюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) раскритиковал инициативу главы МВД Германии. Тем, кто проходит необходимые процедуры по предоставлению убежища на внешних границах ЕС, сложно получить юридическую поддержку и защитить свои права в суде в случае ошибочных решений власти, считает правозащитник.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, которая в последний раз занимала этот пост в 2007 году 1 июля сменит Хорватию. С 1 января 2021 председательствовать в Совете ЕС будет Португалия.

беженцы (1638) Германия (6939) Совет Европы (699) убежище (284) Евросоюз (17089) Зеегофер (2)


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Топ комментарии
+10
Друг в Нюрнберге на скорой волонтерит. Говорит, что куча вызовов появилось, когда звонят здоровые бородатые мужики и говрят, что больные. Делается это перед депортацией. Больных в Германии депортировать нельзя, а медицина для них бесплатная. Поэтому вместо реальных вызовов, приходится тратить кучу времени на а бармалеев-симулянтов.
Это уже не выкурить отсюда никогда. Немецкая система строилась для немцев и просто не может выдержать такую атаку на нее извне
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08.06.2020 09:10
+9
вот поэтому в Польше, Венгрии и Румынии сейчас спокойно, а вас нигеры грабят и насилуют...

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Источник: https://censor.net/n3200591
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08.06.2020 07:53
+9
А восточноевропейские страны ЕС поступили абсолютно правильно. Во первых, к тем войнам, от которых бегут беженцы, эти страны не имеют никакого отношения. Во вторых подавляющее большинство этих "беженцев", бегут не от войны, а за социальной системой. И, в принципе, они этого даже не скрывают.
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08.06.2020 09:14
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вот поэтому в Польше, Венгрии и Румынии сейчас спокойно, а вас нигеры грабят и насилуют...

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Источник: https://censor.net/n3200591
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08.06.2020 07:53 Ответить
О глядя на Америку,начали думать.
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08.06.2020 07:53 Ответить
да не только в США... - сейчас такие же погромы по всей Европе...
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08.06.2020 07:58 Ответить
Тебе это приснилось или показалось? Крестись.
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08.06.2020 13:35 Ответить
1. https://twitter.com/i/status/1269938077528723456

2. https://twitter.com/i/status/1269926694925807617
3.https://twitter.com/i/status/1269725737990447104
4.https://twitter.com/i/status/1269672343686840320
5.https://twitter.com/i/status/1269900340851175429
6.https://twitter.com/i/status/1269712522073923584
и тд......
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08.06.2020 13:43 Ответить
Грабь награбленое!!! Бей мусароу!!!
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08.06.2020 08:09 Ответить
Почало доходити?!
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08.06.2020 08:26 Ответить
Толерантность европейцев оказалась вредной для них самих
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08.06.2020 08:28 Ответить
давно пора, все пособия убрать, хочешь жить - иди работай
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08.06.2020 08:38 Ответить
После того, как собрали почти всю шваль со всего мира, начинается прозрение.
А вот кто эти организации спонсирует, очень интересный вопрос.
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08.06.2020 09:05 Ответить
Друг в Нюрнберге на скорой волонтерит. Говорит, что куча вызовов появилось, когда звонят здоровые бородатые мужики и говрят, что больные. Делается это перед депортацией. Больных в Германии депортировать нельзя, а медицина для них бесплатная. Поэтому вместо реальных вызовов, приходится тратить кучу времени на а бармалеев-симулянтов.
Это уже не выкурить отсюда никогда. Немецкая система строилась для немцев и просто не может выдержать такую атаку на нее извне
показать весь комментарий
08.06.2020 09:10 Ответить
А восточноевропейские страны ЕС поступили абсолютно правильно. Во первых, к тем войнам, от которых бегут беженцы, эти страны не имеют никакого отношения. Во вторых подавляющее большинство этих "беженцев", бегут не от войны, а за социальной системой. И, в принципе, они этого даже не скрывают.
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08.06.2020 09:14 Ответить
Ах какие "фашисты"!

Проблема ХАЛЯВЩИКОВ - это лишь часть общей проблемы СЛЮНТЯЙСКОГО И СОПЛЕЖУЙСКОГО, утопического "ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ"! Отсутвие адекватного реального тестирования на ДЕЕСПОООБНОСТЬ и ОТВЕТСВЕННОСТЬ, не праработан до конца юридический институт НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (как частного, так и государственного в виде "работных домов")!
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08.06.2020 09:47 Ответить
Хто сказав,що демократія-це чорний расизм?Захотіли радикалізувати США-чекайте бумеранг.
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08.06.2020 12:28 Ответить
 
 