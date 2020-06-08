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Новини
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У Німеччині пропонують реформувати систему надання притулку в ЄС

У Німеччині пропонують реформувати систему надання притулку в ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер (Horst Seehofer) виступає за реформу системи надання притулку в Європі під час майбутнього головування ФРН у Раді Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ми мусимо, нарешті, просунутися далі" в цьому питанні, наводять слова Зеєгофера видання медіагрупи Funke в неділю, 7 червня.

Міністр Німеччини нагадав про свій заклик перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає підстав, "неможливо розподілити (між членами ЄС. - Ред.) і необхідно відправити назад", вважає Зеєгофер.

Для цього необхідно "ґрунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex, зазначив глава МВС Німеччини.

Зеєгофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку. Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти "гнучку солідарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

На сьогодні лише деякі члени Євросоюзу залучені до рятувальних операцій на морі, прийнятті дітей з таборів для біженців у Греції або розподілу шукачів притулку, поскаржився міністр.

Зі свого боку керівник правозахисної організації Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) розкритикував ініціативу глави МВС Німеччини. Тим, хто проходить необхідні процедури з надання притулку на зовнішніх кордонах ЄС, складно отримати юридичну підтримку і захистити свої права в суді у випадку помилкових рішень влади, вважає правозахисник.

Держава-голова Ради Євросоюзу обирається на шість місяців. Німеччина, яка востаннє обіймала цей пост у 2007 році, 1 липня змінить на ньому Хорватію. З 1 січня 2021 року головувати у Раді ЄС буде Португалія.

Автор: 

біженці (1863) Німеччина (7336) Рада Європи (459) сховище (189) Євросоюз (13360) Зеєгофер (2)


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Топ коментарі
+10
Друг в Нюрнберге на скорой волонтерит. Говорит, что куча вызовов появилось, когда звонят здоровые бородатые мужики и говрят, что больные. Делается это перед депортацией. Больных в Германии депортировать нельзя, а медицина для них бесплатная. Поэтому вместо реальных вызовов, приходится тратить кучу времени на а бармалеев-симулянтов.
Это уже не выкурить отсюда никогда. Немецкая система строилась для немцев и просто не может выдержать такую атаку на нее извне
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08.06.2020 09:10
+9
вот поэтому в Польше, Венгрии и Румынии сейчас спокойно, а вас нигеры грабят и насилуют...

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Источник: https://censor.net/n3200591
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08.06.2020 07:53
+9
А восточноевропейские страны ЕС поступили абсолютно правильно. Во первых, к тем войнам, от которых бегут беженцы, эти страны не имеют никакого отношения. Во вторых подавляющее большинство этих "беженцев", бегут не от войны, а за социальной системой. И, в принципе, они этого даже не скрывают.
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08.06.2020 09:14
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вот поэтому в Польше, Венгрии и Румынии сейчас спокойно, а вас нигеры грабят и насилуют...

Зеегофер вспомнил также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища. Источник: https://censor.net/n3200591
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08.06.2020 07:53 Відповісти
О глядя на Америку,начали думать.
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08.06.2020 07:53 Відповісти
да не только в США... - сейчас такие же погромы по всей Европе...
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08.06.2020 07:58 Відповісти
Тебе это приснилось или показалось? Крестись.
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08.06.2020 13:35 Відповісти
1. https://twitter.com/i/status/1269938077528723456

2. https://twitter.com/i/status/1269926694925807617
3.https://twitter.com/i/status/1269725737990447104
4.https://twitter.com/i/status/1269672343686840320
5.https://twitter.com/i/status/1269900340851175429
6.https://twitter.com/i/status/1269712522073923584
и тд......
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08.06.2020 13:43 Відповісти
Грабь награбленое!!! Бей мусароу!!!
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08.06.2020 08:09 Відповісти
Почало доходити?!
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08.06.2020 08:26 Відповісти
Толерантность европейцев оказалась вредной для них самих
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08.06.2020 08:28 Відповісти
давно пора, все пособия убрать, хочешь жить - иди работай
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08.06.2020 08:38 Відповісти
После того, как собрали почти всю шваль со всего мира, начинается прозрение.
А вот кто эти организации спонсирует, очень интересный вопрос.
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08.06.2020 09:05 Відповісти
Друг в Нюрнберге на скорой волонтерит. Говорит, что куча вызовов появилось, когда звонят здоровые бородатые мужики и говрят, что больные. Делается это перед депортацией. Больных в Германии депортировать нельзя, а медицина для них бесплатная. Поэтому вместо реальных вызовов, приходится тратить кучу времени на а бармалеев-симулянтов.
Это уже не выкурить отсюда никогда. Немецкая система строилась для немцев и просто не может выдержать такую атаку на нее извне
показати весь коментар
08.06.2020 09:10 Відповісти
А восточноевропейские страны ЕС поступили абсолютно правильно. Во первых, к тем войнам, от которых бегут беженцы, эти страны не имеют никакого отношения. Во вторых подавляющее большинство этих "беженцев", бегут не от войны, а за социальной системой. И, в принципе, они этого даже не скрывают.
показати весь коментар
08.06.2020 09:14 Відповісти
Ах какие "фашисты"!

Проблема ХАЛЯВЩИКОВ - это лишь часть общей проблемы СЛЮНТЯЙСКОГО И СОПЛЕЖУЙСКОГО, утопического "ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ"! Отсутвие адекватного реального тестирования на ДЕЕСПОООБНОСТЬ и ОТВЕТСВЕННОСТЬ, не праработан до конца юридический институт НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (как частного, так и государственного в виде "работных домов")!
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08.06.2020 09:47 Відповісти
Хто сказав,що демократія-це чорний расизм?Захотіли радикалізувати США-чекайте бумеранг.
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08.06.2020 12:28 Відповісти
 
 