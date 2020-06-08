У Німеччині пропонують реформувати систему надання притулку в ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер (Horst Seehofer) виступає за реформу системи надання притулку в Європі під час майбутнього головування ФРН у Раді Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ми мусимо, нарешті, просунутися далі" в цьому питанні, наводять слова Зеєгофера видання медіагрупи Funke в неділю, 7 червня.

Міністр Німеччини нагадав про свій заклик перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає підстав, "неможливо розподілити (між членами ЄС. - Ред.) і необхідно відправити назад", вважає Зеєгофер.

Для цього необхідно "ґрунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex, зазначив глава МВС Німеччини.

Зеєгофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку. Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти "гнучку солідарність".

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На сьогодні лише деякі члени Євросоюзу залучені до рятувальних операцій на морі, прийнятті дітей з таборів для біженців у Греції або розподілу шукачів притулку, поскаржився міністр.

Зі свого боку керівник правозахисної організації Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) розкритикував ініціативу глави МВС Німеччини. Тим, хто проходить необхідні процедури з надання притулку на зовнішніх кордонах ЄС, складно отримати юридичну підтримку і захистити свої права в суді у випадку помилкових рішень влади, вважає правозахисник.

Держава-голова Ради Євросоюзу обирається на шість місяців. Німеччина, яка востаннє обіймала цей пост у 2007 році, 1 липня змінить на ньому Хорватію. З 1 січня 2021 року головувати у Раді ЄС буде Португалія.