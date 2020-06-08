Джонсон обвинил погромщиков в дискредитации акций протестов в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил участников массовых акций, которые сопровождаются насилием против полиции, подчеркнув, что это дискредитирует идею протеста.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Джонсон написал на своей странице в соцсети.
"Люди имеют право протестовать мирно, соблюдая социальную дистанцию, но они не вправе нападать на полицейских", - указал глава британского правительства.
Джонсон выразил убеждение, что демонстрации были дискредитированы погромами. И это стало предательством дела, которому эти акции призваны служить.
"Причастные к этому будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Джонсон.
Напомним, в ходе столкновений после мирной демонстрации движения Black Lives Matter в Лондоне 14 офицеров полиции получили ранения.
Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападения на полицейских "шокирующими и абсолютно недопустимыми".
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Но мы видим два расизма: белый, когда полицейский давит коленом лежащего на земле вора бандита и наркомана, и чёрный: когда 20-летний чёрный бандит и наркоман бьёт в кровь лежащего 75-летнего ветерана армии в доме престарелых, оскорбляя по рассовому признаку и отбирает его кредитки.
Оба случая вполне характерны, и оба случая - это очень плохо. Но что-то тут не так..
Учите историю.
подожди...., когда завезут в Украину достаточное кол-во негров, сирийцев и прочих самолийцев - станешь расистом....
когда твои женщины будут боятся в вечернее время выйти в магазин....
Запомните: расизм - это плохо. Погромы - это плохо.
Между борьбой с расизмом и погромами есть только 1 общее - и то и другое - ПЛОХО.
Белые в страхе разбежались и из захваченных кварталов, и из окрестных. Остались только азиаты. Они первыми и дали отпор неграм и латиносам. Особенно отличились корейцы.
Они сплотились примерно в 10-12 мобильных групп, каждая по 10-15 человек, и стали методично отстреливать цветных. Остальные корейцы встали на страже домов, магазинов и других зданий. Фактически, именно корейцы тогда и спасли город, не дав восстанию перекинуться на другие кварталы и сдержав озверелые толпы цветных.
Лишь к вечеру 1 мая в Лос-Анджелес были стянуты 9900 национальных гвардейцев, 3300 военных и морских пехотинцев на броневиках, а также 1000 агентов ФБР и 1000 пограничников. Эти силовики зачищали город до 3 мая. Но фактически восстание было подавлено лишь 6 мая.
Но это было в старые добрые 90-е годы...
-А ты?-Я Джордж Флойд,тот,что заставил твою свободу целовать чёрнокожие сапоги.
не останавливайтесь.