Джонсон обвинил погромщиков в дискредитации акций протестов в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил участников массовых акций, которые сопровождаются насилием против полиции, подчеркнув, что это дискредитирует идею протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Джонсон написал на своей странице в соцсети.

"Люди имеют право протестовать мирно, соблюдая социальную дистанцию, но они не вправе нападать на полицейских", - указал глава британского правительства.

Джонсон выразил убеждение, что демонстрации были дискредитированы погромами. И это стало предательством дела, которому эти акции призваны служить.

"Причастные к этому будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Джонсон.

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Напомним, в ходе столкновений после мирной демонстрации движения Black Lives Matter в Лондоне 14 офицеров полиции получили ранения.

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападения на полицейских "шокирующими и абсолютно недопустимыми".