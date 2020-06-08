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Джонсон обвинил погромщиков в дискредитации акций протестов в Великобритании

Джонсон обвинил погромщиков в дискредитации акций протестов в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил участников массовых акций, которые сопровождаются насилием против полиции, подчеркнув, что это дискредитирует идею протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Джонсон написал на своей странице в соцсети.

"Люди имеют право протестовать мирно, соблюдая социальную дистанцию, но они не вправе нападать на полицейских", - указал глава британского правительства.

Джонсон выразил убеждение, что демонстрации были дискредитированы погромами. И это стало предательством дела, которому эти акции призваны служить.

"Причастные к этому будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Джонсон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в ходе столкновений после мирной демонстрации движения Black Lives Matter в Лондоне 14 офицеров полиции получили ранения.

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападения на полицейских "шокирующими и абсолютно недопустимыми".

акция (2425) Великобритания (4943) протест (5857) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+21
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3823
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08.06.2020 09:30
+20
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 5786
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08.06.2020 10:03
+16
Світ збожеволів. Поняття цінностей перевернулось з ніг на голову.
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08.06.2020 09:12
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Світ збожеволів. Поняття цінностей перевернулось з ніг на голову.
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08.06.2020 09:12 Ответить
судя по количеству дебилов, утверждающих что расизм - это прекрасно - таки да, вы правы. Мир реально сошел с ума.
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08.06.2020 09:29 Ответить
сюдя по тому что в Украине не прижилась тема "грабительФлойд" наш герой -то еще не все там плохо и уроды из антифа могут о стену разбиться
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08.06.2020 09:48 Ответить
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 5786
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08.06.2020 10:03 Ответить
Родина ждёт!
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08.06.2020 10:09 Ответить
По этой логике Родина ждет 95% американцев - не только потомков завезенных рабов, но также потомков захватчиков-колонизаторов и прочих понаехов.
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08.06.2020 11:54 Ответить
они негромят магазины а работают их все устраивает в отличие от этих существ
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08.06.2020 12:14 Ответить
Слова не мальчика, а мужа!
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08.06.2020 10:27 Ответить
Питання не в расизмі, питання в захисті приватної власності, нехай руйнують державні установи, а не магазини де можна помародерити.
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08.06.2020 10:04 Ответить
Расизм - это всегда плохо.
Но мы видим два расизма: белый, когда полицейский давит коленом лежащего на земле вора бандита и наркомана, и чёрный: когда 20-летний чёрный бандит и наркоман бьёт в кровь лежащего 75-летнего ветерана армии в доме престарелых, оскорбляя по рассовому признаку и отбирает его кредитки.
Оба случая вполне характерны, и оба случая - это очень плохо. Но что-то тут не так..
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08.06.2020 10:08 Ответить
Интересно, почему протестующие напали на памятник Черчиллю? Он же против нацизма был. Или они не в курсе?
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08.06.2020 09:14 Ответить
Черчиль боролся с Гитлером только после того как последний напал на Британию. До того вполне с ним дружил и боролся за сохранение власти Британии над колониями, в т.ч. африканскими.
Учите историю.
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08.06.2020 09:26 Ответить
Исто-о-орик, ничего не скажешь
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08.06.2020 09:31 Ответить
Чемберлин но не Черчиль. Черчиль был ярый антикоммунист но и Гитлера не ненавидел еще больше. А лидером Англии стал только в 1940-м году когда вторая мировая уже шла на всех парах.
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08.06.2020 09:37 Ответить
Сталин то точно с Гитлером дружил. Два сапога пара. Интернационал-социализм и национал-социализм имели одну цель-мировое господство.
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08.06.2020 09:39 Ответить
И не нападал Гитлер на Англию. Англия с Францией первые объявили Германии войну 3 сентября после вторжения немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года. СССР 17 сентября ударил всей силой Красной Армии по полякам.
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08.06.2020 09:43 Ответить
И ошибочно называть Гитлера фашистом-это лидер Италии Мусолини фашист а фюрер Германии национал-социалист.
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08.06.2020 09:46 Ответить
Не дружив Черчіль з Гітлером.
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08.06.2020 10:02 Ответить
обезияны просто они
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08.06.2020 09:51 Ответить
У такій ситуації важко залишатися "не расистом". Хоча расистом я ніколи не був. І взагалі, демократія - така річ, яка теж повинна захищатися. Особливо тоді, коли з реїхочуть зробити вакханалію.
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08.06.2020 09:16 Ответить
хм....
подожди...., когда завезут в Украину достаточное кол-во негров, сирийцев и прочих самолийцев - станешь расистом....
когда твои женщины будут боятся в вечернее время выйти в магазин....
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08.06.2020 09:22 Ответить
Сподіваюся, нам це не грозить. Означені вами категорії ******* дві речі - тепло і "халяву". І з тим, і з іншим у нас проблеми. 😊
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08.06.2020 11:42 Ответить
на то и рассчитано организаторами погромов.
Запомните: расизм - это плохо. Погромы - это плохо.
Между борьбой с расизмом и погромами есть только 1 общее - и то и другое - ПЛОХО.
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08.06.2020 09:27 Ответить
Расизм был,есть и будет. Я ничего не имею против цвета кожи человека но если он быдло то и есть быдло. А эта заваруха в США-хорошо спланированная операция ФСБ России против США и НАТО . Пока Трамп и Путин у власти то мир в опасности. Нужен не погрязсшый в компроматах да танцующий под шантаж президент США а новый Рейган.
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08.06.2020 09:55 Ответить
Погроми це деми, тобто проти Трампа, отака колізія.
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08.06.2020 10:06 Ответить
А вернуться на историческую родину, где "нет расизма" эти погромщики не желают? Если власти будут попустительствовать этому беспределу, то абизяны будут только наглеть.
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08.06.2020 09:22 Ответить
почитав ваши дебильные расисткие комменты, я бы предложил другое: комменты оставляют только после регистрации по паспорту а потом конкретное лицо отвечает своим карманом и возможным лишением свободы на разные сроки за расизм, разжигание ксенофобии, ненависти и межрасовой вражды.
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08.06.2020 09:29 Ответить
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3823
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08.06.2020 09:30 Ответить
Толераст, а чого ти вважаєш що люди мають нейтрально чи позитивно ставитись до цих дикарів які трощать магазини і нападають на проїжджаючі авто. І те що ці зграї формуються за расовою ознакою також заборонено бачити.
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08.06.2020 09:41 Ответить
Только дикари и нищеброды поддерживают мародеров и погромщиков независимо от цвета кожи
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 4251
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08.06.2020 09:57 Ответить
Цигане в Киеве стали настоящей бедой воруя,торгуют наркотой,разнося всякую антисанитарию и болезни то что мне с ними целоватся. Я просто один раз поймал цыганку в момент когда она на улице воровала кошелек у пожилой женщины и дал ей пинка что на три метра отлетела.
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08.06.2020 10:01 Ответить
мразота руки у вас коротки вошь подретузная -ведь вас жалкая кучка даже меньше чем ваших побратимов педиков так что можешь только злобные коменты писать но ты реальное-ничто
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08.06.2020 10:51 Ответить
по тебе сразу видно что ты кацап
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 2097
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08.06.2020 10:53 Ответить
слышиш дядя пусть жиды сначала ответят за голодомор правильный ты какой кацапчик
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08.06.2020 12:14 Ответить
Заигрывающим с фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ БЫДЛОМ и давшим им РАВНЫЕ ПРАВА (без прявязки к всякой ответсвенности, уровню интеллекта и собственности) с ответственными,самодостаночными, имущими и ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ должны понимать, что это результаты их слюнтяйско-соплежуйской бесхребетной и утопической идеи РАВНОПРАВИЯ!
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08.06.2020 09:30 Ответить
А дали ли им равные права? По уровню доходов, есть явное расслоение по расовому признаку. Образование, карьера, престижные профессии, недоступны для негров. Вот и наступила пора, когда, низы не могут, а верхи не хотят. И второй этап революции, грабь награбленное, уже получило моральное оправдание.
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08.06.2020 10:19 Ответить
Всю цю наволоч можуть поставити на місце запросто. Включають зомбоящик з обвинуваченням чорних у расизмі, показують декілька жахливих картин погромів, сакральну жертву і ось вже самі протестанти стають мішенью для ненависті. Про фас для силовиків я взагалі мовчу.
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08.06.2020 09:33 Ответить
Это все от безнаказанности, глянули что в США погромы прошли без последствий а полиция вместо работы стояла на коленях.
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08.06.2020 09:37 Ответить
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 2280
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08.06.2020 09:58 Ответить
Майдан в Украине. Хоть один магазин разграблен ? Это значит что по уровню человечности украинцы на высоте против других наций. В Лугандоне все наоборот. Там совсем иная картина.
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08.06.2020 10:06 Ответить
Это значит, только то, что, в Украине была спланированная революция. Если бы она была действительно стихийная, то в революционном угаре, борцы за "справедливость" по уровню человечности, обязательно бы перешли к следующему этапу, экспроприации экспроприаторов.
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08.06.2020 12:21 Ответить
В США преклоняют колено в знак солидарности. На коленях полицейские стояли в Украине.
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08.06.2020 10:01 Ответить
Тільки у Львові і Франківську, на московії стоять перед кадирівцями.
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08.06.2020 10:08 Ответить
Какое колено, какая солидарность? В вашей Америке произошла такая забавная штука, которую страшно любит юриспруденция - прецедент. Пару полицейских чрезмерно применили силу при задержании. Результат, расследование и законный приговор? Неа. массовые погромы по всей стране, подчеркну - безнаказанно. Теперь ваши полицейские, особенно белые, будут подходить к наркодиллерам и прочей мрази (естественно черным) на полусогнутых, говорить шепотом и на Вы.
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08.06.2020 10:31 Ответить
Просто терпение народа лопнуло. Убийство Флойда стало последней каплей.
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08.06.2020 10:48 Ответить
А в погромщиков что стрелять нельзя..или я чего то не понимаю?После первой сотни заваленных...все устаканится .....Не нравится обьявить военное положения ..на корабли в трюмы и ..в Австралию..как после войны
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08.06.2020 09:40 Ответить
Бунт афроамериканцев и латиносов в Лос-Анджелесе, с 29 апреля по 4 мая 1992 года. В ходе беспорядков было убито 58 человек. Сдержать его удалось корейской общине города, а уж затем дело довершили ФБР и Национальная гвардия.
Белые в страхе разбежались и из захваченных кварталов, и из окрестных. Остались только азиаты. Они первыми и дали отпор неграм и латиносам. Особенно отличились корейцы.
Они сплотились примерно в 10-12 мобильных групп, каждая по 10-15 человек, и стали методично отстреливать цветных. Остальные корейцы встали на страже домов, магазинов и других зданий. Фактически, именно корейцы тогда и спасли город, не дав восстанию перекинуться на другие кварталы и сдержав озверелые толпы цветных.
Лишь к вечеру 1 мая в Лос-Анджелес были стянуты 9900 национальных гвардейцев, 3300 военных и морских пехотинцев на броневиках, а также 1000 агентов ФБР и 1000 пограничников. Эти силовики зачищали город до 3 мая. Но фактически восстание было подавлено лишь 6 мая.
Но это было в старые добрые 90-е годы...
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08.06.2020 11:02 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html Скоморох Кива требует включить американца Флойда в список Небесной сотни Июнь 8, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3246 Одиозный нардеп призвал переименовать проспект Степана Бандеры в честь афроамериканца, убитого полицейскими в США.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#more-105321 Читать далее
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08.06.2020 09:40 Ответить
"Невероятно" но факт - на маршах "ККК" нет было ни погромов , на мародерства
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08.06.2020 09:48 Ответить
надкюсь это быдло черномазое арестуют и накажут
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08.06.2020 09:53 Ответить
В странах бывшего СССР неграм на сочувствие рассчитывать не приходится.
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08.06.2020 11:18 Ответить
Ни в СССР, ни в царской России не было рабства над неграми. За что им сочувствовать???
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08.06.2020 11:26 Ответить
В СССР наоборот,вовсю жалели негров как пострадавших от империалистов-колонизаторов,рабства,расизма,штатовского ккк..
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08.06.2020 13:59 Ответить
В Африке уже есть государство, основанное вернувшимися из США рабами - Либерия. Да, историческая родина афроамериканцев - Африка, но также нужно помнить, что историческая родина белоамериканцев - Италия, Великобритания, Испания и прочие европейские страны, из которых они приехали и захватили земли коренного населения. Поэтому есть два варианта: 1 - всех выселить на историческую родину, дать индейцам возможность построить свое национальное государство на исторически своей земле, 2 - научиться жить в условиях, которые сформировались к текущему моменту.
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08.06.2020 11:56 Ответить
как в Крыму
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08.06.2020 12:24 Ответить
Встретились в потустороннем мире Джордж Вашингтон и Джордж Флойд.-Ты кто?-Я Джордж Вашингтон, тот, что уничтожил рабство и дал свободу людям.
-А ты?-Я Джордж Флойд,тот,что заставил твою свободу целовать чёрнокожие сапоги.
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08.06.2020 12:14 Ответить
эти протесты против расизма вызывают расизм.
не останавливайтесь.
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08.06.2020 17:38 Ответить
 
 