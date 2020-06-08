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"Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В разных уголках мира прошли массовые протесты против расизма как продолжение американских акций, которые стали ответом на гибель американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, в Риме собралось несколько тысяч человек, ораторы осуждали расизм в США и в мире. Демонстранты выкрикивали "Нет справедливости! Нет мира!"

На улицы Лондона второй день подряд вышли десятки тысяч человек. Некоторые из них были в масках с лозунгом "Расизм - это вирус".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже

Мирная демонстрация в Лондоне завершилась столкновением небольшого количества людей с конной полицией у резиденции премьер-министра Бориса Джонсона.

Протестующие исписали памятник Уинстону Черчиллю, обозвав его "расистом".

British police stepped aside and allowed #Churchill to be defaced.

London under @SadiqKhan. A sh*thole city. pic.twitter.com/IRUzlYr804

— Katie Hopkins (@KTHopkins) June 7, 2020

В лондонской полиции заявили, что 27 офицеров были ранены в результате "шокирующих и абсолютно неприемлемых" приступов во время протестов против расизма в центре Лондона на этой неделе, в том числе 14 - в субботу. Двое получили серьезные ранения, а один из офицеров, который упал с коня, перенес операцию в больнице.

Британские власти призвали протестующих больше не собираться в Лондоне в воскресенье, предупредив, что они рискуют подхватить коронавирус. Но демонстранты проигнорировали это.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО

В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и использовала водометы, чтобы разогнать около ста протестующих в центральной части Брюсселя. Некоторые митингующие были впоследствии арестованы. Произошли беспорядки, поджоги магазинов.

В ряде стран протесты прошли у посольств США. Так, более 10 человек человек собрались в столице Дании Копенгагене, сотни - в Будапеште и тысячи - в Мадриде.

Thousands and thousands of people in Copenhagen and not a police officer in sight. Denmark stands with #blacklivesmatter . No justice, no peace. pic.twitter.com/Xv0W6bVAsy

— Astrid Aller (@AstridAller) June 7, 2020

В Таиланде, где введены ограничения на передвижение, граждане провели онлайн-акцию на платформе Zoom.

Расизм - это вирус: по миру прокатились массовые протесты 01
Лондон, Великобритания
Расизм - это вирус: по миру прокатились массовые протесты 02
Рим, Италия
Расизм - это вирус: по миру прокатились массовые протесты 03
Брюссель, Бельгия

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Автор: 

Брюссель (618) Лондон (360) протест (5857) расизм (172)


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Топ комментарии
+52
А те що ці протестувальники повбивали людей,в тому числі афроамериканців,то видно це не рахується.А сам цензор подає однобоко інформацію,та й інші змі також.Всі ці ліваки, не проти московитів.
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08.06.2020 02:13
+47
Идите в ж..пу со своим новым вирусом. Ублюдки 13 лямов для похорон преступника и наркомана собрали а на детей в Сирии им насрать.
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08.06.2020 02:17
+46
Весь этот шабаш означает паралич государственных органов. Как сказал Арестович: в золотом гробу хоронили не Флойда, а ту Америку которую мы раньше знали.
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08.06.2020 02:14
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Страница 5 из 5
Банди хочуть жити як на їх історічній батьківщини- немає законів , немає нормальної поліції, війна банд та криминальних елементів! Але певний цього не буде ні у Америці, ні у Європі. Поліція вбиває й має на це право, криминалитет без різніці на колір шкіри. Люди втратили розум протестуючи навколо вбивства наркомана та уголовника Флойда. Доречі по статистиці афро-амереканців не гине більше ніж іньшіх від рук поліції, вони просто більше здимають галос.
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08.06.2020 13:58 Ответить
Негры в зоопарках Европы....

"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести - Цензор.НЕТ 3426
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08.06.2020 14:58 Ответить
Вони ж плавать не вміють.
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08.06.2020 20:41 Ответить
Несправедливость это когда тупорылые негры и пастухи баранов трахают белых женщин, опущеных иудоглобалистами, за деньги, розданные коррупционным контролем этих либерастов над финансово-политической системой.
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08.06.2020 15:23 Ответить
А соціальний паразитизм і мародерство під шумок типу протестів то не вірус, нє, ні грама, курва....
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08.06.2020 15:24 Ответить
Китай один из древнейших государств. Он как вода,как невидимое Дао присутствовал везде сразу и был незаметен.Своим постепенным ,неспешным давлением влиял на врагов,а где надо, был могучим потоком. Он впитал весь мир,но остался свое-родным, устойчивым. Америка несмотря на жуткий антагонизм в обществе,поставила себе целью быть лучшей в мире,зная,что НТП это то,что её сделает такой. И не ошиблась в этом, нажившись на войнах сделала себя первым капиталом мира,ударившись об потолок совершенства.Теперь пожинает издержки,которые возникли закономерно.
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08.06.2020 15:45 Ответить
А ни кому в голову не приходит, что все эти протесты и протестувальники управляются из одного места? И это даже не маскальский мордор???!!!
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08.06.2020 15:52 Ответить
ну слава Богу...Рассія ні прі чьом...
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08.06.2020 16:15 Ответить
Я, от своего рождения, и по настоящее время, являюсь интернационалистом. Но жизнь всячески подталкивает меня к тому, чтобы я стал расистом. Пытаясь разобраться со своим психологическим дискомфортом, который сопровождает меня всю мою сознательную (взрослую) жизнь, я пришёл к убедительному умозаключению в том, что, у материального мира есть своя Истина, а у духовного мира есть своя Истина, которые несовместимы между собой. Подобно тому, как несовместимы межу собой, в чистом виде, вода и огонь. Но есть ещё и третья сила, которая с помощью довольно убедительных пинков, принуждает нас включать свою соображалку, чтобы разобраться что к чему и зачем.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня иють. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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08.06.2020 16:00 Ответить
Совковый/Российский лозунг леворадикалов ширится по миру: "В Америке негров линчуют". Думаю без России/Китая не обошлось. При том что негры сами расисты еще те. В мире нет регионов где неграм бывает опасно, зато полно регионов в Африке и Америке где "белым" находится опасно для жизни. Любой расизм нужно искоренять.
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08.06.2020 16:16 Ответить
нет негров - нет расизма
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08.06.2020 16:20 Ответить
Дело в том, что во многих Африканских странах, есть поверье, что тела альбиносов обладают целебными свойствами. Поэтому таких людей http://digitaljournal.com/article/269305 распродают на расчленение и дальнейшую распродажу их частей тела.
"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести - Цензор.НЕТ 8167

Согласно международной организации Красного креста, уже http://www.msnbc.msn.com/id/34182250/ns/world_news-africa/t/albinos-east-africa-fear-lives-after-killings/#.T7eIrkVSRTA зарегистрировано более 10 000 альбиносов проданных в рабство, убитых и расчлененных. Буквально недавняя история о том, как мальчик альбинос в Танзании пошел играть в футбол, а вернулся из больницы без ноги (взрослые отрубили ногу прямо на детской площадке)
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08.06.2020 16:58 Ответить
Это ж не повод закатывать либерастическую истерику. У негров такие культурные особенности.
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08.06.2020 19:53 Ответить
Пару строчек статистики в США:
- 58% всех арестованных за незаконное хранение оружия - негры.
- 64% преступлений с особой жестокостью совершаются ими же;
- соотношение разбойных нападений, совершаемых неграми и белыми, - 8:1;
- изнасилований, совершаемых неграми и белыми, - 9:1;
- убийств, совершаемых неграми и белыми, - 14:1;
- вооруженных ограблений, совершаемых неграми и белыми, - 19:1.
Эти цифры - официальные данные министерства юстиции США с грифом (для служебного пользования).
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08.06.2020 18:18 Ответить
kisuone.blogspot.com/2012/12/William-Pierce-on-jewish-media-control.html
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08.06.2020 19:56 Ответить
У вожака ЮАР (президента, прости господи) Джейкоба Зумы восемь жен, пять из которых - официальные. Зулусы, они такие! Только на содержание президентского гарема из казны государства тратится ежегодно $2 миллиона. Знали бы героические буры, потомки голландских, французских и немецких колонистов в Южной Африке, как будут тратиться богатства страны, за будущее которой они сражались! Именно благодаря белым африканерам, их трудолюбию и упорству, ЮАР стала самой богатой страной континента.
Белое население практически покинуло центр столицы - Претории, города, который возводился бурами. Некогда цветущий университетский район Санни-Сайд превратился в новый Гарлем. 450 тысяч «бледнолицых» существуют за чертой бедности, а 100 тысяч пытаются выжить в таких местах, как Коронейшен-парк, что в 25 километрах от Йоханнесбурга. Настоящее белое гетто, приметы которого грязь и нищета. Африканеры, которые раньше процветали, называют себя «жертвы обратного апартеида». Им в отличие от бедных черных недоступно даже бесплатное государственное образование. Некогда лучшая на континенте система вузов стремительно деградирует. Учащиеся из дальних селений практически безграмотны. Но согласно новым стандартам, на следующий уровень можно переходить, даже если экзамен провален!
Уровень преступности в 45-миллионной стране ужасен. Подсчитано, что в среднем за годы правления Африканского национального конгресса каждый день убивают по белому землевладельцу. Но это именно в среднем. Черные любят убивать семьями. Сначала на глазах у родных насилуют женщин, независимо от возраста, а затем вырезают всех поголовно.
Вот лишь один пример. В городе Уокервиль были жестоко убиты супруги Виано. Жена Джеральдина предварительно изнасилована. Их двенадцатилетний сын Амаро утоплен в ванне с кипятком. Изуверы - черный Патрик Редус Радеде и его сын Сифо Мбеле. На выходе из здания суда убийц ждали бурные овации соплеменников-дикарей.
ЮАР удерживает первое место в мире по изнасилованиям и убийству детей т. к. местные черные твердо веруют, что половой акт с девственницей излечивает от СПИДа (а им заражены около 30% дикарей). При белом правлении все эти показатели были на несколько порядков ниже. А сейчас даже в полицию предпочитают брать черных недоумков, которым нужна власть, чем компетентных белых. И так - на всех уровнях. В общей сложности белое население ЮАР сократилось на 25% - белые люди бегут из страны.
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08.06.2020 18:26 Ответить
Количество белых в ЮАР, живущих за чертой бедности, постоянно растёт. Они рады продуктовым наборам, которые привозят в их гетто темнокожие благодетели. Фото: © Reuters

"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести - Цензор.НЕТ 9177
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08.06.2020 18:28 Ответить
Зарисовки туриста в ЮАР

Прошлые новогодние каникулы я провел с семьей в южноафриканском курортном городе Дурбан. Снял дом в самом безопасном районе двухмиллионного мегаполиса. Когда приехал на место, сразу насторожился: коттедж окружал трехметровый забор, по верху которого была протянута проволока под током. По периметру видеокамеры. Чтобы попасть внутрь, надо было окрыть не только мощную дверь, но и две решетки. Как оказалось, так же «заняли оборону» и другие владельцы недвижимости. У всех калиток висели таблички с грозными предупреждениями: «Охрана осуществляется такой-то фирмой». На улицах ни разу не встретил белого человека со шпицем или йорком - только с питбулями и стаффордширами, а чаще всего с родезийскими риджбеками - породой, специально выведенной в Южной Африке для охраны и охоты на львов.
У каждого магазина, парковки, учреждения стоит охранник, который контролирует участок метров 30 в длину. Дашь 50 рэндов - он проводит тебя до нужного места. Пользовался услугами ребят постоянно - помнил, как в новогоднюю ночь 2010 года прямо возле отеля в центре Кейптауна на мою жену выскочил из подворотни негр и пытался вырвать сумочку. Но русские не сдаются, мы дали мощный отпор, и грабитель остался ни с чем.
- Где ближайшая остановка автобуса? - спросил я владельца дома.
Он выкатил глаза:
- Сэр, у нас белые ездят только на такси!
В историческом центре города я достал из рюкзака видеокамеру, и тут же рядом остановилась полицейская машина:
- Сэр, для вашей безопасности снимать не стоит!
Гуляя в районе порта - одна из достопримечательностей Дурбана, мы то и дело ловили на себе недоуменные взгляды прохожих. Минут через двадцать поняли, в чем дело: мы были здесь единственными белыми. Сомнения развеялись окончательно, когда к нам подошла негритянка и прямым текстом посоветовала:
- Уходите скорее, здесь вас обязательно рано или поздно ограбят!
И в Индийском океане, в зоне, огороженной от акул металлической сеткой, мы оказались один на один с сотней чернокожей братии. Позже узнали, что все белые купаются в платном аквапарке неподалеку.
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08.06.2020 18:29 Ответить

29 июля 2019
В Южной Африке убили украинского туриста
Иван Иванов погиб после вооруженного ограбления возле КейптаунаВо время визита Южно-Африканской республики, где ранее https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-shvarceneggera-napali-v-yuar-opublikovano-video-1270906.html напали на голливудского актера Арнольда Шварценеггера , был убит гражданин Украины.
Им оказался 43-летний отец трех детей Иван Иванов. 27 июля на популярной у туристов пешеходной тропе на горе Пик Чепмена в Кейптауне на него напали трое грабителей и, желая отнять рюкзак, нанесли мужчине несколько ножевых ранений в области груди.
Из-за кровопотери украинец скончался, а его тело спрятали. Вскоре одного из убийц задержали с рюкзаком Иванова - им оказался 25-летний мужчина. На допросе преступник сознался в содеянном и сказал, где было спрятано тело. Двух остальных преступников все еще ищут.
Как пишут журналисты, погибший снимал коттедж у местных жителей, которые предупреждали его не ходить по тропе в одиночку.
Местные власти уже связались с супругой погибшего мужчины, сообщив ей прискорбные новости. На данный момент женщина находится в Женеве с семьей.
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08.06.2020 18:34 Ответить
Легендарный актер и экс-губернатор американской Калифорнии Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время визита в Южно-Африканскую Республику, когда он общался с поклонниками.
Неизвестный мужчина подбежал к нему сзади, подпрыгнул и двумя ногами ударил актера в спину, и этот момент попал на видео.
А теперь угадайте с трех раз какой расы был нападавший дегенерат??https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-shvarceneggera-napali-v-yuar-opublikovano-video-1270906.html
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08.06.2020 18:37 Ответить
Раса у человека только одна
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08.06.2020 22:07 Ответить
Так, в Риме собралось несколько тысяч человек, ораторы осуждали расизм в США и в мире. Демонстранты выкрикивали "Нет справедливости! Нет мира!"
То, что случайно задушили бандита, который расплачивался фальшивыми деньгами, еще далеко не расизм.
А сколько случайно убивают белых, так не пересчитать.

Люди выступают из-за несправедливости в мире, которую порождает капитализм, а не из-за расизма. Убийство афроамериканца послужило лишь толчком к действиям против тотальной несправедливости в мире.
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08.06.2020 18:40 Ответить
Случайно? Черт 9 минут прыгал на горле человека. Случайно, *****... Протестующие выступают против избирательного применения оружия полицией на основании цвета кожи, и за переподготовку полиции, чтобы та использовала насилие только в исключительных ситуациях. Вот против чего они выступают. Не надо "ля-ля", за все хорошее, против всего плохого. Есть факт - человека убили, если бы он не был черным, его бы не убили.
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08.06.2020 22:09 Ответить
Что за бред, если бы 9 минут прыгал на горле, то там и горла не осталось бы, однако это не так. Кроме того ты расист, если белые у тебя во всем виноваты, а потакание преступникам ведет к беспределу, когда по улицам невозможно пройти и это уже сейчас хорошо видно по погромам на улицах.
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08.06.2020 23:06 Ответить
Не надо ля-ля, бот. Людей постоянно гдето убивают, машины давят и тд. Устраивать из-за этого погромы, мародерство, поджоги, другие убийства, а хоть бы и мирные демонстрации и тд это неадекватно. Что изменится от этих плакатиков и тд? Кто ответит за тех людей которые погибли в ходе беспорядков и разве это адекватно из-за смерти одного человека еще несколько поубивать? Где рациональные меры способные уменьшить количество таких случаев как с тем черным (но на самом деле это было, есть и будет, как и убийство белых). Так что бросай эту инспирированную рашкой демагогию, а лучше чтото хорошее сделай.
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09.06.2020 08:19 Ответить
до смерті Флойда по всьому світу протягом кількох тижнів відбувались протести проти безглуздого карантину, де був об'єктивний ЦЕНЗОР тоді? журналюшки
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08.06.2020 18:42 Ответить
обьективности нету и никогда небыло
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09.06.2020 08:22 Ответить
Та им похрен, за что магазины грабить и машины палить.
Помните такие были во Франции, "жёлтые жилеты"?
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08.06.2020 18:43 Ответить
Жовті жилети магазинів не грабували і машини не палили. Жовті жилети - це представники середнього класу, які виступали проти глобалізму і підвищення цін. Вчі матчастину, темний.
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08.06.2020 23:22 Ответить
Не надо брехать, фотки из Парижа с разгромленными кафэ, магазинами и сожженными машинами котроые обычным французам принадлежали посмотри, бот
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09.06.2020 08:21 Ответить
Да, да....
И отчего это среди представителей среднего класса Парижа так много выходцев из Марокко?

«Лебединая песня желтых жилетов»: после нескольких недель относительной тишины «желтые жилеты» снова вышли на улицы и разгромили центр Парижа. Вместо роскошных магазинов на Елисейских полях - разбитые витрины и горящие машины

https://www.youtube.com/watch?v=DVV6tfeufaw
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09.06.2020 09:22 Ответить
Когда случились теракты 11 сентября, устроенные черножопой расой, в США было принято решение запечатлеть трех героических пожарных, поднимающих флаг над развалинами башен-близнецов. Увы, героическое трио - Дэн Макуильямс, Джордж Джонсон и Билли Айзенгрейн оказались белокожими. Не политкорректно! И чиновники нашли блестящее решение: одного из них сделать негром, а другого - мексиканцем. При том, что 90 процентов пожарных Нью-Йорка - белые. Возмущенные герои написали письмо мэру - проект трусливо отложили «на неопределенное время».
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08.06.2020 18:47 Ответить
Во многих "белых" странах мире давно практикуется деструктивная система, которая предъявляет к черножопым этническим группам требования заведомо ниже, чем к белой расе. Это практикуется и в Украине (те же цыгане и остальные черножопые).


В США, если опасный преступник сбежал из-под ареста, его приметы оперативно передают в СМИ. Только вот расу преступника указывать нельзя. Боже упаси сказать, что он черный! Засудят, оштрафуют, уволят. А определять какого-нибудь беглого серийного насильника граждане должны по характерной мочке уха...
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08.06.2020 18:51 Ответить
Черные отморозки, братья Реджинальд и Джонатан Карры, ворвались в дом, где было пять человек, неоднократно изнасиловали двух женщин, пытали мужчин. Затем притащили их к банкоматам, выгребли деньги с карточек. А после вывезли пленников на заброшенный стадион и методично пристрелили каждого в затылок. Спаслась лишь одна несчастная с пулей в спине...
До налета подонки ранили из пистолета белую 55-летнюю виолончелистку и библиотекаря Энн Уоленту. Она скончалась через три дня...

Казалось бы - какой информационный повод для СМИ!
Какой повод для бунта белых!
Ведь когда двое белых устроили суд Линча - привязали к машине за ноги преступника-негра и волокли его по улице, пока он не скончался, то об этом было во всех новостях.
Но вот обратные случаи звериной кровожадности ниггеров национальные каналы США не заинтересовывают.. Жертвы ведь белые. А преступники - черные. Но разве черные расисты в Америке бывают?!
Братьев-ниггеров поймали, судили и приговорили к смертной казни. Во многих источниках указано - были казнены в 2004 году. Но если покопаться... Публикация в «The Daily Mail», датируемая июлем 2014 года и в ней говорится, что Верховный суд штата Канзас отменил смертный приговор в отношении братьев из-за «процессуальных проблем». Это значит, что негодяи не сидят в мрачной одиночке смертников, как показано в фильме по книге Стивена Кинга «Зеленая миля», а играют в тюремном дворе в волейбол, прессуют белых «ботаников»-заключенных, имея все шансы выйти на свободу «с чистой совестью».
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08.06.2020 18:57 Ответить
"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести - Цензор.НЕТ 1754
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08.06.2020 19:32 Ответить
А чому в Києві й досі не відбулася жодна акція проти расизму?
НЕПОДОБСТВО!!!
Педалік Баблобакс, чому не проводиш акцію проти расизму???
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08.06.2020 19:41 Ответить
И почему на телеканалах свечичка не горит? Цэ расизм!
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08.06.2020 19:48 Ответить
"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести - Цензор.НЕТ 6558
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08.06.2020 19:52 Ответить
Говорящая мартышка с палкой
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08.06.2020 20:23 Ответить
То не палка, то мачете.
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08.06.2020 23:24 Ответить
Есть такой народец, который ходит в режиссёрах и юмористах.
Который планомерно в фильмах показывает героя негра и злодея белого, приучая к этому мир.
Орать на всех углах про белый расизм, не замечая чёрного расизма, и чёрного тунеядства на пособиях, за счёт белого населения.
Белым будет в скором времени тяжело, но белые готовы удивить, вспомнив как поступали предки.
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08.06.2020 19:56 Ответить
Возможно, Западная цивилизация переживает свой закат. А те процессы, что происходит это маркеры, я имею ввиду отказ и даже покаяние от завоеваний своих предков, признание однополых браков и т.д. Это все толерантно и красиво, но исключает фактор выживания. USA и Евросоюз конечно же, останутся, вопрос из какого расового материала они будут состоять.
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08.06.2020 21:40 Ответить
От би ще протестували - кримінал це вірус!
Люди подуріли.... поліція вбила одного наркомана уголовника з того такий галос! Так білих уголовників теж вбивають, до чого тут расизм?
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08.06.2020 20:17 Ответить
Бунт говорящих мартышек очень сильно кому-то нужен, поэтому его так раскручивают
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08.06.2020 20:24 Ответить
белые протестуют против того, что черным гопникам запрещают грабить, пипец тут походу якась нова мутация короновiруса
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08.06.2020 20:44 Ответить
Что за конченная интерпретация? "Белые" протестуют против избирательного применения оружия к людям, на основании цвета их кожи
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08.06.2020 22:06 Ответить
типа для черного черный пистолет, для белого белый, для пи... где то надо голубые брать, да засада походу...
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08.06.2020 22:39 Ответить
13 -> 50
еще нужны объяснения, почему полиция относится с предубеждением к темнолицым? или ты используешь тольку ту часть статистики, которая совпадает с твоей идеологией, как и полагается классическому леваку?
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08.06.2020 23:01 Ответить
Турок, пішов ти в сраку.
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08.06.2020 23:25 Ответить
А с чего ты, ботва, взял что его убили из-зи цвета кожи? И почему ты не волаешь за белых, которых убили, по твоей логике, из-за цвета кожи? Вот например взорвали арабы всемирный торговый центр - это же несколько тысяч убийств по рассовому признаку. Где твои вопли? И не стоит ли теперь сровнять с замлей арабов?
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09.06.2020 08:31 Ответить
Це був масовий психоз через коронавірус.
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08.06.2020 20:46 Ответить
А вот почему они не обижаются, когда их называют "black" - "чёрные", но обижаются, когда называют "нигерами/неграми" - тоже "чёрные", с латыни?
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08.06.2020 21:12 Ответить
Из-за ассоциаций, контекст так сказать. Например евреев раньше у нас называли "жидами", но сейчас это звучит оскорбительно.
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09.06.2020 08:32 Ответить
Черные притесняют белых.
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08.06.2020 22:38 Ответить
Вот именно. Где манифестации? На самом деле на нашей планете всех притесняют, белых черных серобуромалиновых, женщин детей стариков взрослых верующих неверующих автомобилистов пешеходов многодетных и бездетных всех кароче - так устроен человек. Бесятся люди с этими манифестациями сколько уже другого зла наделали. Зло не уменьшается в результате, а растет как снежный ком. Просто люди злые.
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09.06.2020 08:37 Ответить
Джордж Флойд - погибший 46-летний афроамериканецhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0#cite_note-WCCO-6 [6] , уроженец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD Хьюстона , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас , живший в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA Сент-Луис-Парке , штат Миннесота, где работал охранником[ . Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности[. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%91%D0%B6 ограбление , Флойд переехал из Техаса в Миннесоту и более к ответственности не привлекалсяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0#cite_note-:2-17 [17]
.
Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности.
Особенно репутацию «ангела» (Флойда) портит https://www.dailymail.co.uk/news/article-8366533/George-Floyd-moved-Minneapolis-start-new-life-released-prison-Texas.html нападение на женщину .
Во время суда Флойд полностью признал свою вину. Они с напарниками задумали ограбление и переоделись в форму сантехников.
Но женщина, открывшая дверь, заподозрила неладное и отказалась их пускать.
Когда Флойд понял, что просто так войти не получится, он приставил пистолет к животу женщины и заставил ее пустить всех в дом.
К тому моменту подъехала машина, в которой были пять человек. Оставшись в закрытом доме с группой незнакомых и агрессивно настроенных мужчин, хозяйка попыталась закричать и позвать на помощь. Тогда Флойд ударил ее пистолетом по голове. Важно ли, что женщина была белой или в таких ситуациях расизм не вспоминают?
А самое грустное, что наводка оказалась «пустышкой»: кроме небольшого количества украшений и мобильного телефона в доме взять было нечего. Бандиты ушли, но сосед пострадавшей видел в окно их автомобиль и передал полиции номера.
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08.06.2020 23:21 Ответить
Неграм Африка. Всё.
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08.06.2020 23:27 Ответить
Еслиб оставили их там и не везли никуда то так было бы и правильно - пусть устраивают свою жизнь как могут. Но не случилось. А даже еслиб рабства не было то все равно они бы понаехали сейчас в более развитые страны. У нас же "все люди - все человЕки", не запретишь же им. С другой стороны, дело действительно не в цвете кожи, а в человеческих свойствах конкретного человека
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09.06.2020 08:42 Ответить
Взагалі-то вірусне поширення має безлад, спричинений подіями в Міннеаполісі.
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08.06.2020 23:27 Ответить
Я надеюсь автор против ЧЕРНОГО расизма,когда невиновных белых ставят на колени за поступки,которые они никогда не совершали? Правда? Или на белых насрать? Это ж не расизм,когда белых ненавидят и заставляют целовать им ноги черным? Это при том что черные обезьяны( не по расе ,а по поведению) живут на деньги ,заработанные белыми сами при этом грабят,убивают,продают наркоту. Они преступники( как и тот СРАНЫЙ Флойд,урод и наркоман,который покалечил не одну жизнь,продавая наркоту) Один негодяй уничтожил другого. Это карма,при чем тут расизм? А тот кто преступает закон может быть наказан. Ось так.
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08.06.2020 23:34 Ответить
Все более очевидно, что эти выступления представляют собой расизм черных против белых. С грабежами и убийствами (Уже 13 человек погибло) За оттеснение белых от власти и утверждения правила, что черный всегда прав. Однако любой расизм должен быть отвергнут.
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09.06.2020 01:40 Ответить
Почему в Украине нет протестов с грабежами. ЦУМ, ун-г Украина лакомые кусочки. Есть вариант бобазлать и поднажиться! Отстаем от Европы и США!
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09.06.2020 01:47 Ответить
ГрА бЕ жИ!!!! ГрА бЕ жИ!!!! ГрА бЕ жИ!!!!
Уиииииииииииииииииии!!!
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09.06.2020 08:44 Ответить
Происходит попытка захвата власти в США левыми с помощью террора против полиции и населения, в первую очередь белого. Черных просто используют, также как в царской России использовали рабочих (лозунги) для оправдания большевистского террора. Открыто действуют террористические организации. Их методы запугивать, калечить, и убивать. Их деятельности множество примеров, а открытая охота на полицейских идет уже много лет, ведь без полиции население беззащитно. Те, кто понимает по английски, смотрите Tucker Carlson from Fox News по YouTube, хорошо передает весь ужас, который происходит, например "Tucker: Our leaders dither as our cities burn" https://www.youtube.com/watch?v=3n5_D59lSjc
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09.06.2020 03:11 Ответить
Смотрел. Но это нужно там жить, чтобы знать как оно на самом деле
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09.06.2020 08:49 Ответить
Да, слушаю я этого Такера и поражаюсь насколько велика разница между украинцами и американцами, у нас такого как он говорит я никогда не слышал.
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09.06.2020 09:19 Ответить
Не нужно напрягаться, делать чтото хорошее. Сиди на заборе с плакатом, протестуй против вселенской несправедливости к тебе любимому да грабь чтото...
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09.06.2020 08:47 Ответить
Белые должны платить компенсацию неграм за перенесенные муки и страдания!
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09.06.2020 09:31 Ответить
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