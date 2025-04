"Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В разных уголках мира прошли массовые протесты против расизма как продолжение американских акций, которые стали ответом на гибель американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Так, в Риме собралось несколько тысяч человек, ораторы осуждали расизм в США и в мире. Демонстранты выкрикивали "Нет справедливости! Нет мира!"

На улицы Лондона второй день подряд вышли десятки тысяч человек. Некоторые из них были в масках с лозунгом "Расизм - это вирус".

Мирная демонстрация в Лондоне завершилась столкновением небольшого количества людей с конной полицией у резиденции премьер-министра Бориса Джонсона.

Протестующие исписали памятник Уинстону Черчиллю, обозвав его "расистом".

British police stepped aside and allowed #Churchill to be defaced. London under @SadiqKhan . A sh*thole city. pic.twitter.com/IRUzlYr804

В лондонской полиции заявили, что 27 офицеров были ранены в результате "шокирующих и абсолютно неприемлемых" приступов во время протестов против расизма в центре Лондона на этой неделе, в том числе 14 - в субботу. Двое получили серьезные ранения, а один из офицеров, который упал с коня, перенес операцию в больнице.

Британские власти призвали протестующих больше не собираться в Лондоне в воскресенье, предупредив, что они рискуют подхватить коронавирус. Но демонстранты проигнорировали это.

В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и использовала водометы, чтобы разогнать около ста протестующих в центральной части Брюсселя. Некоторые митингующие были впоследствии арестованы. Произошли беспорядки, поджоги магазинов.

В ряде стран протесты прошли у посольств США. Так, более 10 человек человек собрались в столице Дании Копенгагене, сотни - в Будапеште и тысячи - в Мадриде.

Thousands and thousands of people in Copenhagen and not a police officer in sight. Denmark stands with #blacklivesmatter . No justice, no peace. pic.twitter.com/Xv0W6bVAsy