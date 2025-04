"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних куточках світу відбулися масові протести проти расизму як продовження американських акцій, які стали відповіддю на загибель американця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Так, у Римі зібралося кілька тисяч людей, оратори засуджували расизм у США і загалом у світі. Демонстранти вигукували "Немає справедливості! Немає миру!"

На вулиці Лондона другий день поспіль вийшли десятки тисяч людей. Деякі з них були в масках з гаслом "расизм - це вірус".

Мирна демонстрація в Лондоні завершилася сутичкою невеликої кількості людей з кінною поліцією біля резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Протестувальники обписали пам'ятник Вінстону Черчиллю, обізвавши його "расистом".

У лондонській поліції заявили, що 27 офіцерів були поранені в результаті "шокуючих і абсолютно неприйнятних" нападів під час протестів проти расизму в центрі Лондона на цьому тижні, зокрема 14 цієї суботи. Двоє зазнали серйозних поранень, а один з офіцерів, який впав з коня, переніс операцію в лікарні.

Британська влада закликала протестувальників більше не збиратися в Лондоні в неділю, попередивши, що вони ризикують підхопити коронавірус. Але демонстранти проігнорували це.

У Бельгії поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водомети, щоб розігнати близько ста протестувальників у центральній частині Брюсселя. Деякі мітингарі були згодом заарештовані. Відбулися заворушення, підпали магазинів.

У багатьох країнах протести відбулися біля посольств США. Так, понад 10 людей зібралися в столиці Данії Копенгагені, сотні в Будапешті і тисячі в Мадриді.

