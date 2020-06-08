"Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У різних куточках світу відбулися масові протести проти расизму як продовження американських акцій, які стали відповіддю на загибель американця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Так, у Римі зібралося кілька тисяч людей, оратори засуджували расизм у США і загалом у світі. Демонстранти вигукували "Немає справедливості! Немає миру!"
На вулиці Лондона другий день поспіль вийшли десятки тисяч людей. Деякі з них були в масках з гаслом "расизм - це вірус".
Мирна демонстрація в Лондоні завершилася сутичкою невеликої кількості людей з кінною поліцією біля резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Протестувальники обписали пам'ятник Вінстону Черчиллю, обізвавши його "расистом".
British police stepped aside and allowed #Churchill to be defaced.— Katie Hopkins (@KTHopkins) June 7, 2020
London under @SadiqKhan. A sh*thole city. pic.twitter.com/IRUzlYr804
У лондонській поліції заявили, що 27 офіцерів були поранені в результаті "шокуючих і абсолютно неприйнятних" нападів під час протестів проти расизму в центрі Лондона на цьому тижні, зокрема 14 цієї суботи. Двоє зазнали серйозних поранень, а один з офіцерів, який впав з коня, переніс операцію в лікарні.
Британська влада закликала протестувальників більше не збиратися в Лондоні в неділю, попередивши, що вони ризикують підхопити коронавірус. Але демонстранти проігнорували це.
У Бельгії поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водомети, щоб розігнати близько ста протестувальників у центральній частині Брюсселя. Деякі мітингарі були згодом заарештовані. Відбулися заворушення, підпали магазинів.
У багатьох країнах протести відбулися біля посольств США. Так, понад 10 людей зібралися в столиці Данії Копенгагені, сотні в Будапешті і тисячі в Мадриді.
Thousands and thousands of people in Copenhagen and not a police officer in sight. Denmark stands with #blacklivesmatter . No justice, no peace. pic.twitter.com/Xv0W6bVAsy— Astrid Aller (@AstridAller) June 7, 2020
У Таїланді, де запроваджено обмеження на пересування, громадяни провели онлайн-акцію на платформі Zoom.
Лондон, Велика Британія
Рим, Італія
Брюссель, Бельгія
Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
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Согласно международной организации Красного креста, уже http://www.msnbc.msn.com/id/34182250/ns/world_news-africa/t/albinos-east-africa-fear-lives-after-killings/#.T7eIrkVSRTA зарегистрировано более 10 000 альбиносов проданных в рабство, убитых и расчлененных. Буквально недавняя история о том, как мальчик альбинос в Танзании пошел играть в футбол, а вернулся из больницы без ноги (взрослые отрубили ногу прямо на детской площадке)
- 58% всех арестованных за незаконное хранение оружия - негры.
- 64% преступлений с особой жестокостью совершаются ими же;
- соотношение разбойных нападений, совершаемых неграми и белыми, - 8:1;
- изнасилований, совершаемых неграми и белыми, - 9:1;
- убийств, совершаемых неграми и белыми, - 14:1;
- вооруженных ограблений, совершаемых неграми и белыми, - 19:1.
Эти цифры - официальные данные министерства юстиции США с грифом (для служебного пользования).
Белое население практически покинуло центр столицы - Претории, города, который возводился бурами. Некогда цветущий университетский район Санни-Сайд превратился в новый Гарлем. 450 тысяч «бледнолицых» существуют за чертой бедности, а 100 тысяч пытаются выжить в таких местах, как Коронейшен-парк, что в 25 километрах от Йоханнесбурга. Настоящее белое гетто, приметы которого грязь и нищета. Африканеры, которые раньше процветали, называют себя «жертвы обратного апартеида». Им в отличие от бедных черных недоступно даже бесплатное государственное образование. Некогда лучшая на континенте система вузов стремительно деградирует. Учащиеся из дальних селений практически безграмотны. Но согласно новым стандартам, на следующий уровень можно переходить, даже если экзамен провален!
Уровень преступности в 45-миллионной стране ужасен. Подсчитано, что в среднем за годы правления Африканского национального конгресса каждый день убивают по белому землевладельцу. Но это именно в среднем. Черные любят убивать семьями. Сначала на глазах у родных насилуют женщин, независимо от возраста, а затем вырезают всех поголовно.
Вот лишь один пример. В городе Уокервиль были жестоко убиты супруги Виано. Жена Джеральдина предварительно изнасилована. Их двенадцатилетний сын Амаро утоплен в ванне с кипятком. Изуверы - черный Патрик Редус Радеде и его сын Сифо Мбеле. На выходе из здания суда убийц ждали бурные овации соплеменников-дикарей.
ЮАР удерживает первое место в мире по изнасилованиям и убийству детей т. к. местные черные твердо веруют, что половой акт с девственницей излечивает от СПИДа (а им заражены около 30% дикарей). При белом правлении все эти показатели были на несколько порядков ниже. А сейчас даже в полицию предпочитают брать черных недоумков, которым нужна власть, чем компетентных белых. И так - на всех уровнях. В общей сложности белое население ЮАР сократилось на 25% - белые люди бегут из страны.
Прошлые новогодние каникулы я провел с семьей в южноафриканском курортном городе Дурбан. Снял дом в самом безопасном районе двухмиллионного мегаполиса. Когда приехал на место, сразу насторожился: коттедж окружал трехметровый забор, по верху которого была протянута проволока под током. По периметру видеокамеры. Чтобы попасть внутрь, надо было окрыть не только мощную дверь, но и две решетки. Как оказалось, так же «заняли оборону» и другие владельцы недвижимости. У всех калиток висели таблички с грозными предупреждениями: «Охрана осуществляется такой-то фирмой». На улицах ни разу не встретил белого человека со шпицем или йорком - только с питбулями и стаффордширами, а чаще всего с родезийскими риджбеками - породой, специально выведенной в Южной Африке для охраны и охоты на львов.
У каждого магазина, парковки, учреждения стоит охранник, который контролирует участок метров 30 в длину. Дашь 50 рэндов - он проводит тебя до нужного места. Пользовался услугами ребят постоянно - помнил, как в новогоднюю ночь 2010 года прямо возле отеля в центре Кейптауна на мою жену выскочил из подворотни негр и пытался вырвать сумочку. Но русские не сдаются, мы дали мощный отпор, и грабитель остался ни с чем.
- Где ближайшая остановка автобуса? - спросил я владельца дома.
Он выкатил глаза:
- Сэр, у нас белые ездят только на такси!
В историческом центре города я достал из рюкзака видеокамеру, и тут же рядом остановилась полицейская машина:
- Сэр, для вашей безопасности снимать не стоит!
Гуляя в районе порта - одна из достопримечательностей Дурбана, мы то и дело ловили на себе недоуменные взгляды прохожих. Минут через двадцать поняли, в чем дело: мы были здесь единственными белыми. Сомнения развеялись окончательно, когда к нам подошла негритянка и прямым текстом посоветовала:
- Уходите скорее, здесь вас обязательно рано или поздно ограбят!
И в Индийском океане, в зоне, огороженной от акул металлической сеткой, мы оказались один на один с сотней чернокожей братии. Позже узнали, что все белые купаются в платном аквапарке неподалеку.
29 июля 2019
В Южной Африке убили украинского туриста
Иван Иванов погиб после вооруженного ограбления возле КейптаунаВо время визита Южно-Африканской республики, где ранее https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-shvarceneggera-napali-v-yuar-opublikovano-video-1270906.html напали на голливудского актера Арнольда Шварценеггера , был убит гражданин Украины.
Им оказался 43-летний отец трех детей Иван Иванов. 27 июля на популярной у туристов пешеходной тропе на горе Пик Чепмена в Кейптауне на него напали трое грабителей и, желая отнять рюкзак, нанесли мужчине несколько ножевых ранений в области груди.
Из-за кровопотери украинец скончался, а его тело спрятали. Вскоре одного из убийц задержали с рюкзаком Иванова - им оказался 25-летний мужчина. На допросе преступник сознался в содеянном и сказал, где было спрятано тело. Двух остальных преступников все еще ищут.
Как пишут журналисты, погибший снимал коттедж у местных жителей, которые предупреждали его не ходить по тропе в одиночку.
Местные власти уже связались с супругой погибшего мужчины, сообщив ей прискорбные новости. На данный момент женщина находится в Женеве с семьей.
Неизвестный мужчина подбежал к нему сзади, подпрыгнул и двумя ногами ударил актера в спину, и этот момент попал на видео.
А теперь угадайте с трех раз какой расы был нападавший дегенерат??https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-shvarceneggera-napali-v-yuar-opublikovano-video-1270906.html
То, что случайно задушили бандита, который расплачивался фальшивыми деньгами, еще далеко не расизм.
А сколько случайно убивают белых, так не пересчитать.
Люди выступают из-за несправедливости в мире, которую порождает капитализм, а не из-за расизма. Убийство афроамериканца послужило лишь толчком к действиям против тотальной несправедливости в мире.
Помните такие были во Франции, "жёлтые жилеты"?
И отчего это среди представителей среднего класса Парижа так много выходцев из Марокко?
«Лебединая песня желтых жилетов»: после нескольких недель относительной тишины «желтые жилеты» снова вышли на улицы и разгромили центр Парижа. Вместо роскошных магазинов на Елисейских полях - разбитые витрины и горящие машины
https://www.youtube.com/watch?v=DVV6tfeufaw
В США, если опасный преступник сбежал из-под ареста, его приметы оперативно передают в СМИ. Только вот расу преступника указывать нельзя. Боже упаси сказать, что он черный! Засудят, оштрафуют, уволят. А определять какого-нибудь беглого серийного насильника граждане должны по характерной мочке уха...
До налета подонки ранили из пистолета белую 55-летнюю виолончелистку и библиотекаря Энн Уоленту. Она скончалась через три дня...
Казалось бы - какой информационный повод для СМИ!
Какой повод для бунта белых!
Ведь когда двое белых устроили суд Линча - привязали к машине за ноги преступника-негра и волокли его по улице, пока он не скончался, то об этом было во всех новостях.
Но вот обратные случаи звериной кровожадности ниггеров национальные каналы США не заинтересовывают.. Жертвы ведь белые. А преступники - черные. Но разве черные расисты в Америке бывают?!
Братьев-ниггеров поймали, судили и приговорили к смертной казни. Во многих источниках указано - были казнены в 2004 году. Но если покопаться... Публикация в «The Daily Mail», датируемая июлем 2014 года и в ней говорится, что Верховный суд штата Канзас отменил смертный приговор в отношении братьев из-за «процессуальных проблем». Это значит, что негодяи не сидят в мрачной одиночке смертников, как показано в фильме по книге Стивена Кинга «Зеленая миля», а играют в тюремном дворе в волейбол, прессуют белых «ботаников»-заключенных, имея все шансы выйти на свободу «с чистой совестью».
НЕПОДОБСТВО!!!
Педалік Баблобакс, чому не проводиш акцію проти расизму???
Который планомерно в фильмах показывает героя негра и злодея белого, приучая к этому мир.
Орать на всех углах про белый расизм, не замечая чёрного расизма, и чёрного тунеядства на пособиях, за счёт белого населения.
Белым будет в скором времени тяжело, но белые готовы удивить, вспомнив как поступали предки.
Люди подуріли.... поліція вбила одного наркомана уголовника з того такий галос! Так білих уголовників теж вбивають, до чого тут расизм?
еще нужны объяснения, почему полиция относится с предубеждением к темнолицым? или ты используешь тольку ту часть статистики, которая совпадает с твоей идеологией, как и полагается классическому леваку?
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Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности.
Особенно репутацию «ангела» (Флойда) портит https://www.dailymail.co.uk/news/article-8366533/George-Floyd-moved-Minneapolis-start-new-life-released-prison-Texas.html нападение на женщину .
Во время суда Флойд полностью признал свою вину. Они с напарниками задумали ограбление и переоделись в форму сантехников.
Но женщина, открывшая дверь, заподозрила неладное и отказалась их пускать.
Когда Флойд понял, что просто так войти не получится, он приставил пистолет к животу женщины и заставил ее пустить всех в дом.
К тому моменту подъехала машина, в которой были пять человек. Оставшись в закрытом доме с группой незнакомых и агрессивно настроенных мужчин, хозяйка попыталась закричать и позвать на помощь. Тогда Флойд ударил ее пистолетом по голове. Важно ли, что женщина была белой или в таких ситуациях расизм не вспоминают?
А самое грустное, что наводка оказалась «пустышкой»: кроме небольшого количества украшений и мобильного телефона в доме взять было нечего. Бандиты ушли, но сосед пострадавшей видел в окно их автомобиль и передал полиции номера.
Уиииииииииииииииииии!!!