Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Джонсон написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських", - зазначив глава британського уряду.
Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, якій ці акції покликані служити.
"Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслив Джонсон.
Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції зазнали поранень.
Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців "шокуючими й абсолютно неприпустимими".
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Но мы видим два расизма: белый, когда полицейский давит коленом лежащего на земле вора бандита и наркомана, и чёрный: когда 20-летний чёрный бандит и наркоман бьёт в кровь лежащего 75-летнего ветерана армии в доме престарелых, оскорбляя по рассовому признаку и отбирает его кредитки.
Оба случая вполне характерны, и оба случая - это очень плохо. Но что-то тут не так..
Учите историю.
подожди...., когда завезут в Украину достаточное кол-во негров, сирийцев и прочих самолийцев - станешь расистом....
когда твои женщины будут боятся в вечернее время выйти в магазин....
Запомните: расизм - это плохо. Погромы - это плохо.
Между борьбой с расизмом и погромами есть только 1 общее - и то и другое - ПЛОХО.
Белые в страхе разбежались и из захваченных кварталов, и из окрестных. Остались только азиаты. Они первыми и дали отпор неграм и латиносам. Особенно отличились корейцы.
Они сплотились примерно в 10-12 мобильных групп, каждая по 10-15 человек, и стали методично отстреливать цветных. Остальные корейцы встали на страже домов, магазинов и других зданий. Фактически, именно корейцы тогда и спасли город, не дав восстанию перекинуться на другие кварталы и сдержав озверелые толпы цветных.
Лишь к вечеру 1 мая в Лос-Анджелес были стянуты 9900 национальных гвардейцев, 3300 военных и морских пехотинцев на броневиках, а также 1000 агентов ФБР и 1000 пограничников. Эти силовики зачищали город до 3 мая. Но фактически восстание было подавлено лишь 6 мая.
Но это было в старые добрые 90-е годы...
-А ты?-Я Джордж Флойд,тот,что заставил твою свободу целовать чёрнокожие сапоги.
не останавливайтесь.