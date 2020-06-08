Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Джонсон написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських", - зазначив глава британського уряду.

Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, якій ці акції покликані служити.

"Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслив Джонсон.

Дивіться: "Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції зазнали поранень.

Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців "шокуючими й абсолютно неприпустимими".