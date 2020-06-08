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Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії

Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Джонсон написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських", - зазначив глава британського уряду.

Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, якій ці акції покликані служити.

"Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслив Джонсон.

Дивіться: "Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції зазнали поранень.

Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців "шокуючими й абсолютно неприпустимими".

Автор: 

акція (1454) Велика Британія (5565) протест (2397) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+21
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3823
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08.06.2020 09:30
+20
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 5786
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08.06.2020 10:03
+16
Світ збожеволів. Поняття цінностей перевернулось з ніг на голову.
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08.06.2020 09:12
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Світ збожеволів. Поняття цінностей перевернулось з ніг на голову.
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08.06.2020 09:12 Відповісти
судя по количеству дебилов, утверждающих что расизм - это прекрасно - таки да, вы правы. Мир реально сошел с ума.
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08.06.2020 09:29 Відповісти
сюдя по тому что в Украине не прижилась тема "грабительФлойд" наш герой -то еще не все там плохо и уроды из антифа могут о стену разбиться
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08.06.2020 09:48 Відповісти
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 5786
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08.06.2020 10:03 Відповісти
Родина ждёт!
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08.06.2020 10:09 Відповісти
По этой логике Родина ждет 95% американцев - не только потомков завезенных рабов, но также потомков захватчиков-колонизаторов и прочих понаехов.
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08.06.2020 11:54 Відповісти
они негромят магазины а работают их все устраивает в отличие от этих существ
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08.06.2020 12:14 Відповісти
Слова не мальчика, а мужа!
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08.06.2020 10:27 Відповісти
Питання не в расизмі, питання в захисті приватної власності, нехай руйнують державні установи, а не магазини де можна помародерити.
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08.06.2020 10:04 Відповісти
Расизм - это всегда плохо.
Но мы видим два расизма: белый, когда полицейский давит коленом лежащего на земле вора бандита и наркомана, и чёрный: когда 20-летний чёрный бандит и наркоман бьёт в кровь лежащего 75-летнего ветерана армии в доме престарелых, оскорбляя по рассовому признаку и отбирает его кредитки.
Оба случая вполне характерны, и оба случая - это очень плохо. Но что-то тут не так..
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08.06.2020 10:08 Відповісти
Интересно, почему протестующие напали на памятник Черчиллю? Он же против нацизма был. Или они не в курсе?
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08.06.2020 09:14 Відповісти
Черчиль боролся с Гитлером только после того как последний напал на Британию. До того вполне с ним дружил и боролся за сохранение власти Британии над колониями, в т.ч. африканскими.
Учите историю.
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08.06.2020 09:26 Відповісти
Исто-о-орик, ничего не скажешь
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08.06.2020 09:31 Відповісти
Чемберлин но не Черчиль. Черчиль был ярый антикоммунист но и Гитлера не ненавидел еще больше. А лидером Англии стал только в 1940-м году когда вторая мировая уже шла на всех парах.
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08.06.2020 09:37 Відповісти
Сталин то точно с Гитлером дружил. Два сапога пара. Интернационал-социализм и национал-социализм имели одну цель-мировое господство.
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08.06.2020 09:39 Відповісти
И не нападал Гитлер на Англию. Англия с Францией первые объявили Германии войну 3 сентября после вторжения немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года. СССР 17 сентября ударил всей силой Красной Армии по полякам.
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08.06.2020 09:43 Відповісти
И ошибочно называть Гитлера фашистом-это лидер Италии Мусолини фашист а фюрер Германии национал-социалист.
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08.06.2020 09:46 Відповісти
Не дружив Черчіль з Гітлером.
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08.06.2020 10:02 Відповісти
обезияны просто они
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08.06.2020 09:51 Відповісти
У такій ситуації важко залишатися "не расистом". Хоча расистом я ніколи не був. І взагалі, демократія - така річ, яка теж повинна захищатися. Особливо тоді, коли з реїхочуть зробити вакханалію.
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08.06.2020 09:16 Відповісти
хм....
подожди...., когда завезут в Украину достаточное кол-во негров, сирийцев и прочих самолийцев - станешь расистом....
когда твои женщины будут боятся в вечернее время выйти в магазин....
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08.06.2020 09:22 Відповісти
Сподіваюся, нам це не грозить. Означені вами категорії ******* дві речі - тепло і "халяву". І з тим, і з іншим у нас проблеми. 😊
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08.06.2020 11:42 Відповісти
на то и рассчитано организаторами погромов.
Запомните: расизм - это плохо. Погромы - это плохо.
Между борьбой с расизмом и погромами есть только 1 общее - и то и другое - ПЛОХО.
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08.06.2020 09:27 Відповісти
Расизм был,есть и будет. Я ничего не имею против цвета кожи человека но если он быдло то и есть быдло. А эта заваруха в США-хорошо спланированная операция ФСБ России против США и НАТО . Пока Трамп и Путин у власти то мир в опасности. Нужен не погрязсшый в компроматах да танцующий под шантаж президент США а новый Рейган.
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08.06.2020 09:55 Відповісти
Погроми це деми, тобто проти Трампа, отака колізія.
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08.06.2020 10:06 Відповісти
А вернуться на историческую родину, где "нет расизма" эти погромщики не желают? Если власти будут попустительствовать этому беспределу, то абизяны будут только наглеть.
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08.06.2020 09:22 Відповісти
почитав ваши дебильные расисткие комменты, я бы предложил другое: комменты оставляют только после регистрации по паспорту а потом конкретное лицо отвечает своим карманом и возможным лишением свободы на разные сроки за расизм, разжигание ксенофобии, ненависти и межрасовой вражды.
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08.06.2020 09:29 Відповісти
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3823
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08.06.2020 09:30 Відповісти
Толераст, а чого ти вважаєш що люди мають нейтрально чи позитивно ставитись до цих дикарів які трощать магазини і нападають на проїжджаючі авто. І те що ці зграї формуються за расовою ознакою також заборонено бачити.
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08.06.2020 09:41 Відповісти
Только дикари и нищеброды поддерживают мародеров и погромщиков независимо от цвета кожи
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 4251
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08.06.2020 09:57 Відповісти
Цигане в Киеве стали настоящей бедой воруя,торгуют наркотой,разнося всякую антисанитарию и болезни то что мне с ними целоватся. Я просто один раз поймал цыганку в момент когда она на улице воровала кошелек у пожилой женщины и дал ей пинка что на три метра отлетела.
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08.06.2020 10:01 Відповісти
мразота руки у вас коротки вошь подретузная -ведь вас жалкая кучка даже меньше чем ваших побратимов педиков так что можешь только злобные коменты писать но ты реальное-ничто
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08.06.2020 10:51 Відповісти
по тебе сразу видно что ты кацап
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 2097
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08.06.2020 10:53 Відповісти
слышиш дядя пусть жиды сначала ответят за голодомор правильный ты какой кацапчик
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08.06.2020 12:14 Відповісти
Заигрывающим с фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ БЫДЛОМ и давшим им РАВНЫЕ ПРАВА (без прявязки к всякой ответсвенности, уровню интеллекта и собственности) с ответственными,самодостаночными, имущими и ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ должны понимать, что это результаты их слюнтяйско-соплежуйской бесхребетной и утопической идеи РАВНОПРАВИЯ!
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08.06.2020 09:30 Відповісти
А дали ли им равные права? По уровню доходов, есть явное расслоение по расовому признаку. Образование, карьера, престижные профессии, недоступны для негров. Вот и наступила пора, когда, низы не могут, а верхи не хотят. И второй этап революции, грабь награбленное, уже получило моральное оправдание.
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08.06.2020 10:19 Відповісти
Всю цю наволоч можуть поставити на місце запросто. Включають зомбоящик з обвинуваченням чорних у расизмі, показують декілька жахливих картин погромів, сакральну жертву і ось вже самі протестанти стають мішенью для ненависті. Про фас для силовиків я взагалі мовчу.
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08.06.2020 09:33 Відповісти
Это все от безнаказанности, глянули что в США погромы прошли без последствий а полиция вместо работы стояла на коленях.
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08.06.2020 09:37 Відповісти
Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 2280
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08.06.2020 09:58 Відповісти
Майдан в Украине. Хоть один магазин разграблен ? Это значит что по уровню человечности украинцы на высоте против других наций. В Лугандоне все наоборот. Там совсем иная картина.
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08.06.2020 10:06 Відповісти
Это значит, только то, что, в Украине была спланированная революция. Если бы она была действительно стихийная, то в революционном угаре, борцы за "справедливость" по уровню человечности, обязательно бы перешли к следующему этапу, экспроприации экспроприаторов.
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08.06.2020 12:21 Відповісти
В США преклоняют колено в знак солидарности. На коленях полицейские стояли в Украине.
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08.06.2020 10:01 Відповісти
Тільки у Львові і Франківську, на московії стоять перед кадирівцями.
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08.06.2020 10:08 Відповісти
Какое колено, какая солидарность? В вашей Америке произошла такая забавная штука, которую страшно любит юриспруденция - прецедент. Пару полицейских чрезмерно применили силу при задержании. Результат, расследование и законный приговор? Неа. массовые погромы по всей стране, подчеркну - безнаказанно. Теперь ваши полицейские, особенно белые, будут подходить к наркодиллерам и прочей мрази (естественно черным) на полусогнутых, говорить шепотом и на Вы.
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08.06.2020 10:31 Відповісти
Просто терпение народа лопнуло. Убийство Флойда стало последней каплей.
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08.06.2020 10:48 Відповісти
А в погромщиков что стрелять нельзя..или я чего то не понимаю?После первой сотни заваленных...все устаканится .....Не нравится обьявить военное положения ..на корабли в трюмы и ..в Австралию..как после войны
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08.06.2020 09:40 Відповісти
Бунт афроамериканцев и латиносов в Лос-Анджелесе, с 29 апреля по 4 мая 1992 года. В ходе беспорядков было убито 58 человек. Сдержать его удалось корейской общине города, а уж затем дело довершили ФБР и Национальная гвардия.
Белые в страхе разбежались и из захваченных кварталов, и из окрестных. Остались только азиаты. Они первыми и дали отпор неграм и латиносам. Особенно отличились корейцы.
Они сплотились примерно в 10-12 мобильных групп, каждая по 10-15 человек, и стали методично отстреливать цветных. Остальные корейцы встали на страже домов, магазинов и других зданий. Фактически, именно корейцы тогда и спасли город, не дав восстанию перекинуться на другие кварталы и сдержав озверелые толпы цветных.
Лишь к вечеру 1 мая в Лос-Анджелес были стянуты 9900 национальных гвардейцев, 3300 военных и морских пехотинцев на броневиках, а также 1000 агентов ФБР и 1000 пограничников. Эти силовики зачищали город до 3 мая. Но фактически восстание было подавлено лишь 6 мая.
Но это было в старые добрые 90-е годы...
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08.06.2020 11:02 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html Скоморох Кива требует включить американца Флойда в список Небесной сотни Июнь 8, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html Джонсон звинуватив погромників у дискредитації акцій протестів у Великій Британії - Цензор.НЕТ 3246 Одиозный нардеп призвал переименовать проспект Степана Бандеры в честь афроамериканца, убитого полицейскими в США.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85-%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#more-105321 Читать далее
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08.06.2020 09:40 Відповісти
"Невероятно" но факт - на маршах "ККК" нет было ни погромов , на мародерства
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08.06.2020 09:48 Відповісти
надкюсь это быдло черномазое арестуют и накажут
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08.06.2020 09:53 Відповісти
В странах бывшего СССР неграм на сочувствие рассчитывать не приходится.
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08.06.2020 11:18 Відповісти
Ни в СССР, ни в царской России не было рабства над неграми. За что им сочувствовать???
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08.06.2020 11:26 Відповісти
В СССР наоборот,вовсю жалели негров как пострадавших от империалистов-колонизаторов,рабства,расизма,штатовского ккк..
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08.06.2020 13:59 Відповісти
В Африке уже есть государство, основанное вернувшимися из США рабами - Либерия. Да, историческая родина афроамериканцев - Африка, но также нужно помнить, что историческая родина белоамериканцев - Италия, Великобритания, Испания и прочие европейские страны, из которых они приехали и захватили земли коренного населения. Поэтому есть два варианта: 1 - всех выселить на историческую родину, дать индейцам возможность построить свое национальное государство на исторически своей земле, 2 - научиться жить в условиях, которые сформировались к текущему моменту.
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08.06.2020 11:56 Відповісти
как в Крыму
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08.06.2020 12:24 Відповісти
Встретились в потустороннем мире Джордж Вашингтон и Джордж Флойд.-Ты кто?-Я Джордж Вашингтон, тот, что уничтожил рабство и дал свободу людям.
-А ты?-Я Джордж Флойд,тот,что заставил твою свободу целовать чёрнокожие сапоги.
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08.06.2020 12:14 Відповісти
эти протесты против расизма вызывают расизм.
не останавливайтесь.
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08.06.2020 17:38 Відповісти
 
 