В оккупированном Крыму занижают статистику по COVID-19 для снятия ограничений, - правозащитники

Количество случаев заражения и смертей от коронавируса занижаются с целью дальнейшего снятия карантинных ограничений на оккупированном полуострове.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа" передает Цензор.НЕТ.

Так, за последние сутки в оккупированном Крыму обнаружили еще 14 новых случаев COVID-19.

По данным оккупационных "властей", всего на Крымском полуострове с начала пандемии зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались.

"Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 и количества смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений", - говорится в сообщении.

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