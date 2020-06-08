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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В оккупированном Крыму занижают статистику по COVID-19 для снятия ограничений, - правозащитники

В оккупированном Крыму занижают статистику по COVID-19 для снятия ограничений, - правозащитники

Количество случаев заражения и смертей от коронавируса занижаются с целью дальнейшего снятия карантинных ограничений на оккупированном полуострове.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа" передает Цензор.НЕТ.

Так, за последние сутки в оккупированном Крыму обнаружили еще 14 новых случаев COVID-19.

По данным оккупационных "властей", всего на Крымском полуострове с начала пандемии зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались.

"Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 и количества смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений", - говорится в сообщении.

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Автор: 

карантин (16729) Крым (26373) правозащитники (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
правильно делают
касапі! никакой угрозі нет, фсе в Крім, кучкуцйтесь и отдіхайте и бістрее допивайте последнюю воду
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08.06.2020 09:54
+2
Для крымчан приезд отдыхающих жизненно важен, многие год живут на то что заработали на туристах летом, так что им чем раньше снимут запреты тем лучше. Правда есть огромный риск на резкую вспышку тогда начнется хаос.
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08.06.2020 09:56
+2
"Мы построим такую страну, что дети и внуки нам завидовать будут!"
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08.06.2020 09:59
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правильно делают
касапі! никакой угрозі нет, фсе в Крім, кучкуцйтесь и отдіхайте и бістрее допивайте последнюю воду
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08.06.2020 09:54 Ответить
Для крымчан приезд отдыхающих жизненно важен, многие год живут на то что заработали на туристах летом, так что им чем раньше снимут запреты тем лучше. Правда есть огромный риск на резкую вспышку тогда начнется хаос.
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08.06.2020 09:56 Ответить
С 15 июня в Крыму могут отдыхать только жители Крыма. Осталных приезжих принудительно на две недели закрывают на обсервацию. Так что в Крым никто не едет.
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08.06.2020 10:37 Ответить
Полный Крым понаехов, плевать всем на распоряжения и указы Гоблина.
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08.06.2020 14:57 Ответить
Нет. На вокзалах и аэропортах всех проверяет роспотребнадзор. гоблин тут ничего не решает, это указ из Москвы.
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08.06.2020 15:00 Ответить
"Мы построим такую страну, что дети и внуки нам завидовать будут!"
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08.06.2020 09:59 Ответить
Занижают, завышают - нам как-то пох на то, че там за стрем творится на о. Позорных Крысаков. Какой смысл интересоваться как там прозябают висельники в статусе предателей Родины.
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08.06.2020 11:18 Ответить
Та пусть занижают, кому делают хуже? Предатели должны страдать.
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08.06.2020 11:25 Ответить
Маски почти никто не носит - всем пофиг. Половина опрошенных мною знакомых крымчан в коронавирус не верит.
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08.06.2020 14:59 Ответить
 
 