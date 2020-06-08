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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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В окупованому Криму занижують статистику щодо COVID-19 для зняття обмежень, - правозахисники

В окупованому Криму занижують статистику щодо COVID-19 для зняття обмежень, - правозахисники

Кількість випадків зараження і смертей від коронавірусу занижується з метою подальшого зняття карантинних обмежень на окупованому півострові.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група" передає Цензор.НЕТ.

Так, за останню добу в окупованому Криму виявили ще 14 нових випадків COVID-19.

За даними окупаційної "влади", всього на Кримському півострові з початку пандемії зареєстровано 614 випадків COVID-19, 17 хворих померли.

"Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 і кількості смертей від COVID-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

карантин (18172) Крим (14135) правозахисники (377) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
правильно делают
касапі! никакой угрозі нет, фсе в Крім, кучкуцйтесь и отдіхайте и бістрее допивайте последнюю воду
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08.06.2020 09:54
+2
Для крымчан приезд отдыхающих жизненно важен, многие год живут на то что заработали на туристах летом, так что им чем раньше снимут запреты тем лучше. Правда есть огромный риск на резкую вспышку тогда начнется хаос.
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08.06.2020 09:56
+2
"Мы построим такую страну, что дети и внуки нам завидовать будут!"
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08.06.2020 09:59
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правильно делают
касапі! никакой угрозі нет, фсе в Крім, кучкуцйтесь и отдіхайте и бістрее допивайте последнюю воду
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08.06.2020 09:54 Відповісти
Для крымчан приезд отдыхающих жизненно важен, многие год живут на то что заработали на туристах летом, так что им чем раньше снимут запреты тем лучше. Правда есть огромный риск на резкую вспышку тогда начнется хаос.
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08.06.2020 09:56 Відповісти
С 15 июня в Крыму могут отдыхать только жители Крыма. Осталных приезжих принудительно на две недели закрывают на обсервацию. Так что в Крым никто не едет.
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08.06.2020 10:37 Відповісти
Полный Крым понаехов, плевать всем на распоряжения и указы Гоблина.
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08.06.2020 14:57 Відповісти
Нет. На вокзалах и аэропортах всех проверяет роспотребнадзор. гоблин тут ничего не решает, это указ из Москвы.
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08.06.2020 15:00 Відповісти
"Мы построим такую страну, что дети и внуки нам завидовать будут!"
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08.06.2020 09:59 Відповісти
Занижают, завышают - нам как-то пох на то, че там за стрем творится на о. Позорных Крысаков. Какой смысл интересоваться как там прозябают висельники в статусе предателей Родины.
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08.06.2020 11:18 Відповісти
Та пусть занижают, кому делают хуже? Предатели должны страдать.
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08.06.2020 11:25 Відповісти
Маски почти никто не носит - всем пофиг. Половина опрошенных мною знакомых крымчан в коронавирус не верит.
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08.06.2020 14:59 Відповісти
 
 