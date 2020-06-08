В окупованому Криму занижують статистику щодо COVID-19 для зняття обмежень, - правозахисники

Кількість випадків зараження і смертей від коронавірусу занижується з метою подальшого зняття карантинних обмежень на окупованому півострові.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група" передає Цензор.НЕТ.

Так, за останню добу в окупованому Криму виявили ще 14 нових випадків COVID-19.

За даними окупаційної "влади", всього на Кримському півострові з початку пандемії зареєстровано 614 випадків COVID-19, 17 хворих померли.

"Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 і кількості смертей від COVID-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень", - йдеться в повідомленні.

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