Переселенці з Криму вимагають дозволити проїзд на окупований півострів. ВIДЕО

Переселенці з Криму звернулися до міністра з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Відеозвернення до Резнікова розмістила в фейсбуці переселенка Наталія Лютікова, інформує Цензор.НЕТ. Пости, позначені #НІ_СТІНІ розміщують в соцмережі й інші користувачі.

За словами переселенки, через ухвалену14 березня постанову уряду №291 українці стикаються з труднощами під час спроби потрапити на окупований півострів.

"Люди потерпають на КПВВ від знущань у транзитній зоні, коли їх там полишають просто неба від 5 до 15 годин очікувати дозволу з Києва на те, чи можна, чи не можна громадянам України в'їхати в Україну", - заявила Лютікова.

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"Воно (ропорядження. — Ред.) грає на руку агресору, грає на руку російській пропаганді. Тому що те, що зараз відбувається на адміністративній межі з окупованим Кримом, дуже і дуже втішну дає картинку для екранів російського телебачення", — вважає Лютікова.