Переселенці з Криму вимагають дозволити проїзд на окупований півострів. ВIДЕО
Переселенці з Криму звернулися до міністра з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
Відеозвернення до Резнікова розмістила в фейсбуці переселенка Наталія Лютікова, інформує Цензор.НЕТ. Пости, позначені #НІ_СТІНІ розміщують в соцмережі й інші користувачі.
За словами переселенки, через ухвалену14 березня постанову уряду №291 українці стикаються з труднощами під час спроби потрапити на окупований півострів.
"Люди потерпають на КПВВ від знущань у транзитній зоні, коли їх там полишають просто неба від 5 до 15 годин очікувати дозволу з Києва на те, чи можна, чи не можна громадянам України в'їхати в Україну", - заявила Лютікова.
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"Воно (ропорядження. — Ред.) грає на руку агресору, грає на руку російській пропаганді. Тому що те, що зараз відбувається на адміністративній межі з окупованим Кримом, дуже і дуже втішну дає картинку для екранів російського телебачення", — вважає Лютікова.
Будь ласка, зачекайте...
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 березня 2020 р. № 291-р
Київ
Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Тимчасово припинити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску:
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого
майна - на виїзд;
осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29