Переселенцы из Крыма требуют разрешить проезд на оккупированный полуостров. ВИДЕО

Переселенцы из Крыма обратились к министру по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

Видеообращение к Резникову разместила в Фейсбуке переселенка Наталья Лютикова, информирует Цензор.НЕТ. Посты, обозначенные #ні_стіні, размещают в соцсети и другие пользователи.

По словам переселенки, из-за принятого 14 марта постановления правительства №291 украинцы сталкиваются с трудностями при попытке попасть на оккупированный полуостров.

"Люди страдают на КПВВ от издевательств в транзитной зоне, когда их там оставляют под открытым небом от 5 до 15 часов ожидать разрешения из Киева на то, можно или нельзя гражданам Украины въехать в Украину", — заявила Лютикова.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

Она отметила, что ситуация на границе с Россией – совсем другая, там пройти контрольную зону можно за полчаса или час.

"Оно (распоряжение. - Ред.) играет на руку агрессору, играет на руку российской пропаганде. Потому что то, что сейчас происходит на административной границе с оккупированным Крымом, очень и очень лестную дает картинку для экранов российского телевидения", — считает Лютикова.