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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Переселенцы из Крыма требуют разрешить проезд на оккупированный полуостров. ВИДЕО

Переселенцы из Крыма обратились к министру по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

Видеообращение к Резникову разместила в Фейсбуке переселенка Наталья Лютикова, информирует Цензор.НЕТ. Посты, обозначенные #ні_стіні, размещают в соцсети и другие пользователи.

По словам переселенки, из-за принятого 14 марта постановления правительства №291 украинцы сталкиваются с трудностями при попытке попасть на оккупированный полуостров.

"Люди страдают на КПВВ от издевательств в транзитной зоне, когда их там оставляют под открытым небом от 5 до 15 часов ожидать разрешения из Киева на то, можно или нельзя гражданам Украины въехать в Украину", — заявила Лютикова.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

Она отметила, что ситуация на границе с Россией – совсем другая, там пройти контрольную зону можно за полчаса или час.

"Оно (распоряжение. - Ред.) играет на руку агрессору, играет на руку российской пропаганде. Потому что то, что сейчас происходит на административной границе с оккупированным Крымом, очень и очень лестную дает картинку для экранов российского телевидения", — считает Лютикова.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26384) переселенцы (530) Резников Алексей (1170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+52
коллаборанты из Крыма требуют свободного посещения оккупированной территории....
Цензор!, - исправьте...
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06.06.2020 16:27
+33
Мне выпало жить 26 лет до оккупации. В 14 году уехал. Две квартиры и гараж продал по доверенности . Почти в 3 раза дешевле чем была реальная стоимость до войны. И не ногой. И имею полное право быть резким и непримиримым. Если нравиться лизать жопу оккупантам - то пусть лижут .
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06.06.2020 16:53
+22
охреневшая ватная ****... Расюшка, видите ли, за час пропускает а Украина дольше и никаких удобств.
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06.06.2020 16:31
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Все вірно.
Тим паче уже починається курортний сесон.
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06.06.2020 19:00 Ответить
так живите на рефии, чего приперлись? сколько волка не корми
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06.06.2020 19:04 Ответить
Еле-еле из себя мову выдавливает.
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06.06.2020 20:42 Ответить
Если коллаборанту стрелять в затылок = не будет и подобных "видеообращений".
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06.06.2020 21:00 Ответить
Вона ще й вимагає...Ну нема слів.Воду в Крим вона не вимагає.?
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06.06.2020 21:20 Ответить
Лютикова подай иск в ЕСПЧ
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06.06.2020 21:33 Ответить
Кака нах граница с расссией? Там Украина
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06.06.2020 22:20 Ответить
Карантин їм до одного місця? Погоджуюсь з попереднім автором. Хай пишуть власноруч що під власну відповідальність ( при арештах та провокаціях від окупантів-то будуть їхні власні проблеми) І ще на всякий випадок суворий карантин на один-два місяці при поверненні на підконтрольну території з окупованого Криму.
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06.06.2020 23:22 Ответить
Хай поскаржиться на свою "проблему" матерям та дітям тисячів бійців, що поховала Україна.
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07.06.2020 06:14 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 березня 2020 р. № 291-р
Київ
Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Тимчасово припинити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску:
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого
майна - на виїзд;
осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
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07.06.2020 10:48 Ответить
Во..! А многие псевдо-патриоты кричат на каждом углу, что переселенцы с Крыма и ОРДЛО, а также те предатели, что там ныне живут, это патриоты-украинцы до мозга костей!! Как бы не так !! Что В Крыму, что в ОРДЛО остались одни предатели и приспособленцы-нахлебники и аферисты всех мастей!! Кто больше заплатит, под ту дудку и пляшут!! Получают бесплатно жильё в украине, а свои квартиры и дома в Крыму и ордло сдают в наём!! Плюс две пенсии, плюс два паспорта, плюс украинские безвизовые паспорта, плюс дети ихние бесплатно учатся у нас в ВУЗах, плюс большая часть этих хитрожопых, получают льготы!! Так, что все они, не бедствуют, не плохо устроились и никогда не вернутся в Украину!! Никогда!!! А будут высасывать из Украины всё, что можно и не можно!! Закрыть на хрен все границы с Крымом и Ордло до ПОБЕДЫ над россией!!
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07.06.2020 11:35 Ответить
Раз на кордоні з росією швидше, то будь ласка, проходьте за 30-60 хвилин контроль там і гайда на Таманський півострів до путлєрівського мосту, а то він мабуть простоює, і ви вже в Криму.
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07.06.2020 12:11 Ответить
додумайтесь еще кпп с крымом открывать-в крыму вспышка коронавируса и вся эта зараза с крыма в украину попадет. Если едут в Украину, то оставлять на обсервацию на границе на 14 дней и только потом запускать
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07.06.2020 17:49 Ответить
не могу понять, нафига цензор выкладывает на ресурсе видос с крымской соской с ватной головой. этому дерьму место на помойке. похоже на то что цензор в эту помойку и превращается)))))
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07.06.2020 21:51 Ответить
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