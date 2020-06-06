Переселенцы из Крыма требуют разрешить проезд на оккупированный полуостров. ВИДЕО
Переселенцы из Крыма обратились к министру по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.
Видеообращение к Резникову разместила в Фейсбуке переселенка Наталья Лютикова, информирует Цензор.НЕТ. Посты, обозначенные #ні_стіні, размещают в соцсети и другие пользователи.
По словам переселенки, из-за принятого 14 марта постановления правительства №291 украинцы сталкиваются с трудностями при попытке попасть на оккупированный полуостров.
"Люди страдают на КПВВ от издевательств в транзитной зоне, когда их там оставляют под открытым небом от 5 до 15 часов ожидать разрешения из Киева на то, можно или нельзя гражданам Украины въехать в Украину", — заявила Лютикова.
Также на Цензор.НЕТ: Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников
Она отметила, что ситуация на границе с Россией – совсем другая, там пройти контрольную зону можно за полчаса или час.
"Оно (распоряжение. - Ред.) играет на руку агрессору, играет на руку российской пропаганде. Потому что то, что сейчас происходит на административной границе с оккупированным Крымом, очень и очень лестную дает картинку для экранов российского телевидения", — считает Лютикова.
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Тим паче уже починається курортний сесон.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 березня 2020 р. № 291-р
Київ
Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Тимчасово припинити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску:
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого
майна - на виїзд;
осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29