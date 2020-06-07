Приезжие из Чечни напали на помощника оккупационного главы Ялты Сейдаметова
Оккупационный чиновник сделал мужчинам замечание за агрессивную езду в жилом квартале и получил по голове металлическим предметом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Инцидент произошел в поселке Кореиз. Группа молодых людей была в машине с чеченскими номерами.
"Дилявер Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении пресс-службы оккупационной администрации Ялты.
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Дилявер Сейдаметов не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан". При этом он отметил, что многие уроженцы Чечни в Крыму ведут себя не как дорогие гости, а как хозяева.
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- Так там же кирпич !!!
- Да, а за кирпичом она и живет
Точит свой кинжал
(Лермонтов)
"Сраный колаборант, достойный новорисянин, русский человек темной масти, предавший свою странуподдержавший в свое время "воссоединение" с Раисей, сделал замечание нерусским наглым хулиганам спасая жизни детей. Хулиганы проявили агрессию, но он единолично и героически дал достойный узкого человека отпор толпе врагов, с гордым выкриком "за пацанов!" отправил половину чеченцев в нокаут, но оставшиеся подло, со спины, напали на хероя и только тогда, под натиском железных прутов наш храбрый витязь пал. А эти нелепые чеченцы разумеется трусливо убежали, испугавшись толпы ссыкливой ватыузких людей которые все как один встали на защиту витязя (ведь узкие своих не бросают), да еще на скалу залезли и слезть не могут, вот умора гы-гы-гы".
пройдемте дальше.
- да, дикий народ.
- дети гор...(с)
теперь походу чечены. а в репу он схлопотал за то что татарин, типа.
а предателей нигде не любят.
Еще и извинился перед Кадыркиными сломаной челюстью?
Так и есть. Ето ваши новые хозяева. Так что привыкайте