Приезжие из Чечни напали на помощника оккупационного главы Ялты Сейдаметова

Оккупационный чиновник сделал мужчинам замечание за агрессивную езду в жилом квартале и получил по голове металлическим предметом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел в поселке Кореиз. Группа молодых людей была в машине с чеченскими номерами.

"Дилявер Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении пресс-службы оккупационной администрации Ялты.

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Дилявер Сейдаметов не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан". При этом он отметил, что многие уроженцы Чечни в Крыму ведут себя не как дорогие гости, а как хозяева.