Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова
Окупаційний чиновник зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі і зазнав удару по голові металевим предметом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Інцидент стався в селищі Кореїз. Група молодих людей була в машині з чеченськими номерами.
"Дилявер Сейдаметов зробив їм зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі, де грались діти. У процесі конфлікту зав'язалася бійка, під час якої він зазнав удару по голові залізним предметом. Помічника глави адміністрації було доставлено в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Наразі він перебуває вдома, його здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні пресслужби окупаційної адміністрації Ялти.
Дилявер Сейдаметов не збирається звертатися в поліцію, зазначивши, що "конфлікт вичерпано". Водночас він зазначив, що багато уродженців Чечні в Криму поводяться не як дорогі гості, а як господарі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так там же кирпич !!!
- Да, а за кирпичом она и живет
Точит свой кинжал
(Лермонтов)
"Сраный колаборант, достойный новорисянин, русский человек темной масти, предавший свою странуподдержавший в свое время "воссоединение" с Раисей, сделал замечание нерусским наглым хулиганам спасая жизни детей. Хулиганы проявили агрессию, но он единолично и героически дал достойный узкого человека отпор толпе врагов, с гордым выкриком "за пацанов!" отправил половину чеченцев в нокаут, но оставшиеся подло, со спины, напали на хероя и только тогда, под натиском железных прутов наш храбрый витязь пал. А эти нелепые чеченцы разумеется трусливо убежали, испугавшись толпы ссыкливой ватыузких людей которые все как один встали на защиту витязя (ведь узкие своих не бросают), да еще на скалу залезли и слезть не могут, вот умора гы-гы-гы".
пройдемте дальше.
- да, дикий народ.
- дети гор...(с)
теперь походу чечены. а в репу он схлопотал за то что татарин, типа.
а предателей нигде не любят.
Еще и извинился перед Кадыркиными сломаной челюстью?
Так и есть. Ето ваши новые хозяева. Так что привыкайте