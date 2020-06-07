Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова

Окупаційний чиновник зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі і зазнав удару по голові металевим предметом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент стався в селищі Кореїз. Група молодих людей була в машині з чеченськими номерами.

"Дилявер Сейдаметов зробив їм зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі, де грались діти. У процесі конфлікту зав'язалася бійка, під час якої він зазнав удару по голові залізним предметом. Помічника глави адміністрації було доставлено в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Наразі він перебуває вдома, його здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні пресслужби окупаційної адміністрації Ялти.

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Дилявер Сейдаметов не збирається звертатися в поліцію, зазначивши, що "конфлікт вичерпано". Водночас він зазначив, що багато уродженців Чечні в Криму поводяться не як дорогі гості, а як господарі.