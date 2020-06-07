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Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова

Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова

Окупаційний чиновник зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі і зазнав удару по голові металевим предметом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент стався в селищі Кореїз. Група молодих людей була в машині з чеченськими номерами.

"Дилявер Сейдаметов зробив їм зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі, де грались діти. У процесі конфлікту зав'язалася бійка, під час якої він зазнав удару по голові залізним предметом. Помічника глави адміністрації було доставлено в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Наразі він перебуває вдома, його здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні пресслужби окупаційної адміністрації Ялти.

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Дилявер Сейдаметов не збирається звертатися в поліцію, зазначивши, що "конфлікт вичерпано". Водночас він зазначив, що багато уродженців Чечні в Криму поводяться не як дорогі гості, а як господарі.

Автор: 

бійка (735) побиття (930) Крим (14135) Ялта (103) чеченці (112)


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Топ коментарі
+84
рыдаем все ))))
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07.06.2020 14:27
+38
То просто такие камни с неба.
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07.06.2020 14:29
+32
Негоже делать замечание титульному народу России. Это вам, не это...
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07.06.2020 14:30
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рыдаем все ))))
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07.06.2020 14:27 Відповісти
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07.06.2020 14:33 Відповісти
а цей предмет не засунули в зад?
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07.06.2020 14:33 Відповісти
Там занаято, уже бутылка торчит
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07.06.2020 14:49 Відповісти
- Доктор, у меня в жопе мышь живет
- Так там же кирпич !!!
- Да, а за кирпичом она и живет
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07.06.2020 15:38 Відповісти
Вообще анекдот про ухо...
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07.06.2020 22:41 Відповісти
Легко отделался. Могли и на бутылку посадить.
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07.06.2020 17:45 Відповісти
Та и хег с ними
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07.06.2020 14:28 Відповісти
Там вроде как чурок порядка десятки тысяч переселили...они попали в рай после своих трущоб, падлы.
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07.06.2020 14:29 Відповісти
То просто такие камни с неба.
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07.06.2020 14:29 Відповісти
Та ні, чекали каміння з неба, а спустились кадировці з гір з АК
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07.06.2020 14:34 Відповісти
Негоже делать замечание титульному народу России. Это вам, не это...
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07.06.2020 14:30 Відповісти
уже есть инфа что чинушу ещё и на бутылку посадили. может поэтому "сейдаметов не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан"".
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07.06.2020 14:34 Відповісти
Злой чечен ползет на берег,
‎Точит свой кинжал
(Лермонтов)
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07.06.2020 14:30 Відповісти
Чечня - круто? ))
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07.06.2020 14:31 Відповісти
Как масульмани масульманину - вломили.
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07.06.2020 14:32 Відповісти
Кто из них мусульманин?
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07.06.2020 18:59 Відповісти
Да хоть камни с неба ,зато прибыли в родную гавань.
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07.06.2020 14:32 Відповісти
дакладней - говень.
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07.06.2020 16:29 Відповісти
надо было ещё на бутылку продажного татарина посадить,молодчаги
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07.06.2020 14:33 Відповісти
......Известно, что помощник главы администрации Ялты является мастером спорта по боксу, также мужчина выступал на соревнованиях по боевому самбо, он является вице-президентом городской Федерации бокса и почетным президентом боксерского клуба имени Амет-Хана Султана. Как рассказали очевидцы, пострадавший чиновник оказал нападавшим активное сопротивление и сумел отправить в нокаут нескольких агрессоров, но потом на него напали сзади, и он пропустил несколько ударов железным прутом, в том числе в голову. После этого компания скрылась, бросив машины на месте инцидента.«Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу, теперь не могут слезть, и народ вызвал МЧС», - приводит издание «Подъём» слова очевидцев.
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07.06.2020 14:34 Відповісти
А кільцем ковбаси не пробували з тої гори виманити?
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07.06.2020 14:36 Відповісти
они там увидят царицу Тамару
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07.06.2020 14:37 Відповісти
Это ж не украинцы. Там куском сырой баранины махать надо.
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07.06.2020 14:39 Відповісти
а може відрізаним органом барана?
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07.06.2020 14:43 Відповісти
Ага, рашен сми верить, себя не уважать))
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07.06.2020 14:38 Відповісти
Ага, зачем только эти клишированные кацапские басенки репостить, видать не от большого ума.
"Сраный колаборант, достойный новорисянин, русский человек темной масти, предавший свою страну поддержавший в свое время "воссоединение" с Раисей, сделал замечание нерусским наглым хулиганам спасая жизни детей. Хулиганы проявили агрессию, но он единолично и героически дал достойный узкого человека отпор толпе врагов, с гордым выкриком "за пацанов!" отправил половину чеченцев в нокаут, но оставшиеся подло, со спины, напали на хероя и только тогда, под натиском железных прутов наш храбрый витязь пал. А эти нелепые чеченцы разумеется трусливо убежали, испугавшись толпы ссыкливой ваты узких людей которые все как один встали на защиту витязя (ведь узкие своих не бросают), да еще на скалу залезли и слезть не могут, вот умора гы-гы-гы".
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07.06.2020 16:10 Відповісти
Приезжие из Чечни напали на помощника оккупационного главы Ялты Сейдаметова - Цензор.НЕТ 341
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07.06.2020 14:40 Відповісти
- а вот слева на скале поселился человек. как туда попал и чем живет неизвестно.
пройдемте дальше.
- да, дикий народ.
- дети гор...(с)
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07.06.2020 14:42 Відповісти
Ну и дурак, этот Сейдаметов. Хозяева тоже так себя не ведут, как "понаехавшие" из Московии в оккупированный Крым чеченцы. Хозяева не бьют ломом по головам гостей. А бандиты это проделывают и в гостях, и дома.
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07.06.2020 14:33 Відповісти
Какие чеченцы бандиты? Они победители! И расея им платит дань. А население оккупированного Крыма, самое бесправные во всей Московии. Предатели, терпилы и пушечное мясо
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07.06.2020 15:31 Відповісти
А этот баран Сейдаметов придумал себе,что он хозяин в Крыму?Сразу после референдума там хозяином стал самый задрыпаный кацап из любого мухосранска вяликой.Легко отделался...
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08.06.2020 07:28 Відповісти
русскоязычную челюсть не сломали?
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07.06.2020 14:34 Відповісти
только не приезжие из чечни, а хозяева рускава мира !
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07.06.2020 14:34 Відповісти
раньше в крыму рынки, валюту, проституцию контролировали айзеры.
теперь походу чечены. а в репу он схлопотал за то что татарин, типа.
а предателей нигде не любят.
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07.06.2020 14:35 Відповісти
Дилявер Сейдаметов не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан"
Еще и извинился перед Кадыркиными сломаной челюстью?
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07.06.2020 14:42 Відповісти
При этом он отметил, что многие уроженцы Чечни в Крыму ведут себя не как дорогие гости, а как хозяева
Так и есть. Ето ваши новые хозяева. Так что привыкайте
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07.06.2020 14:44 Відповісти
Если бы ни чеченцы сломали ему челюсть то ето бы сделали солдаты НАТО
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07.06.2020 14:45 Відповісти
нехай отримає таке кожний колаборант, попри своє національне походження.
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07.06.2020 14:47 Відповісти
Нужно стать на колени и извиниться перед чеченами они же пострадали при СССР
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07.06.2020 14:48 Відповісти
Ситуация напоминает американскую.
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07.06.2020 15:01 Відповісти
Жалко металлического предмета..
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07.06.2020 14:49 Відповісти
Извинения принести не забудь, предатель...
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07.06.2020 15:04 Відповісти
Чеченцам вообще свойственна наглость. Знакомая рассказывает, как их из Норвегии выселяли. Они за социальной помощью с ножами ходили. Так норвежцы их за шкирятник и в РФ. В Мурманске выкинули и забыли. Крики о том, что они борцы за свободу и их арестует ФСБ, не помогли. А в Крыму вот, пожалуйста, наглеют. https://lenta.ru/news/2020/04/21/izbienie/ В Крыму чеченцы потребовали бесплатно починить машину и избили механика и имама
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07.06.2020 15:06 Відповісти
Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова - Цензор.НЕТ 6221
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07.06.2020 15:10 Відповісти
История из жизни. Перед майданом, знал одного из крысма. Он очень радовался когда кацапы захватывали крысм. На мой вопрос, что прийдут чичи и будут ипать твою дочь, он смеялсо. Хотел бы сейчас увидеть эту кацапскую рожу😷
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07.06.2020 15:23 Відповісти
Он еще хорошо отделался. Могли и башку отрезать. Герой России Р. Кадыров знает
Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова - Цензор.НЕТ 650
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07.06.2020 15:23 Відповісти
Крымский татарин, судя по фамилии.
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07.06.2020 15:24 Відповісти
Судя по фамилии и Медведчук с Матвиенко украинцы . Что за глупость оценивать человека по фамилии?
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07.06.2020 15:35 Відповісти
Почему глупость? Крымский татарин предатель.
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07.06.2020 15:57 Відповісти
Глупость это ты. И это еще очень мягкая оценка. Ты уверен , что среди крымских татар все за Украину и не один не сотрудничает с оккупационной властью?
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07.06.2020 16:14 Відповісти
Ну украинец который воюет против Украины есть предатель, то же и татарин, шо не так?
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07.06.2020 16:55 Відповісти
Ну да, на фото же видно - этнический русский откуда-нибудь из-под Калуги.
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07.06.2020 16:16 Відповісти
Награда нашла героя!
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07.06.2020 15:26 Відповісти
Россия введи? -Вот Россия и ввела все "прелести российского мира", в том числе и этническую преступность. Было мало своей, крымской, мафии и преступности? Теперь РФ ввела еще и кавказскую преступность.
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07.06.2020 15:28 Відповісти
Чеченцы стальным фалоимитатором объяснили шакалу где в жизни его место)))
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07.06.2020 15:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ryXTS4Dv1Vc&t=433s Я как европеец выражаю десятичасовую озабоченность.
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07.06.2020 15:35 Відповісти
Я восхищен высокой степенью вашей озабоченности, целых десять часов, это не какой-то там часик - два. Уверен, что это кардинально изменит всю ситуацию в духе демократии, толерантности, терпимости, и мультикультурности.
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07.06.2020 17:29 Відповісти
Коллега, надеюсь, вы оцените мой старт-ап по внедрению измерения уровня озабоченности в нерво-часах.На данный момент ведётся работа над приложением для мобильных устройств, каждый гражданин сможет в реальном времени систематизировать и зарегистрировать свою озабоченность, измерить её текущий уровень и общий баланс, что даст возможность увидеть уровень озабоченности всех граждан в целом по странам, регионам и местам компактного расселения нацменьшинств.
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07.06.2020 20:54 Відповісти
Думаю они его ещё и на бутылку посадили, но он журналистам не сознался.
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07.06.2020 15:56 Відповісти
В буквальном смысле ударили рублём по голове.
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07.06.2020 15:59 Відповісти
а иначе его бы по голове ударили солдаты НАТО
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07.06.2020 16:06 Відповісти
Или хуже того - биндерафцы!
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07.06.2020 17:50 Відповісти
Зато без фошиздов и гейропы
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07.06.2020 16:51 Відповісти
Они их кореиз шатал!
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07.06.2020 17:49 Відповісти
Быдло черножопое позорящие свого мирного Аллаха.Самого мирного из всех Богов
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07.06.2020 17:56 Відповісти
Та этих чеченцев помяли основательно, они плачутся в ментовке, что их сильно избили, и написали заявление. Одно дело на журналиста какого-то наехать, избить и забыть, другое - на авторитетного в местных кругах татарина.
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07.06.2020 18:44 Відповісти
А перед кодыравым уже извинился?
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07.06.2020 19:01 Відповісти
Приїжджі з Чечні напали на помічника окупаційного глави Ялти Сейдаметова - Цензор.НЕТ 2938
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07.06.2020 20:58 Відповісти
а що таке?Не подобаються туристи з **********?Звикайте, зато без біндер
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07.06.2020 21:47 Відповісти
а що таке?Не подобаються туристи з **********?Звикайте, зато без біндер
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07.06.2020 21:48 Відповісти
Чичам - респект!
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08.06.2020 09:18 Відповісти
 
 