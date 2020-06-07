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У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці

У

У черзі на заправці у нардепа Юрія Заславського виникла сварка, яка переросла у бійку.

Про це в коментарі "Громадському" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, справді, стався такий інцидент. Відбулася сварка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - зазначила Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.

За словами народепки, Заславський не знає людину, яка його вдарила.

"Схоже на побутовий конфлікт", - додала Кравчук.

Дивіться також: Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників - народний депутат Заславський - знепритомнів і впав на землю.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження і з'ясовують обставини інциденту.

Автор: 

бійка (735) побиття (930) Слуга народу (2811) Кравчук Євгенія (374) Заславський (1)


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Топ коментарі
+40
Всех их киздить нуно
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07.06.2020 13:35
+35
цензор, нельзя ли по случаю праздника поставить видео ?
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07.06.2020 13:38
+20
Первый пошёл)...
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07.06.2020 13:35
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Всех их киздить нуно
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07.06.2020 13:35 Відповісти
але тоді вже точно пукін нападе..
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07.06.2020 13:36 Відповісти
А зачем ему нападать? Зебилота уничтожает ЗСУ ударными темпами. Куйлу нужно просто подождать.
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07.06.2020 13:50 Відповісти
дійсно..якщо петя проект фірташа, то зєля самого куйла..це ж інший рівень..очевидно..
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07.06.2020 14:01 Відповісти
хутин зэбилов не боится, он боится украинцев
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07.06.2020 14:11 Відповісти
Это же как нужно опустить правосудие в стране, как нужно опустить правопорядок до плинтуса, чтобы уже депутатов лупили на улице? Нормально? Почему Рада не усиливает ответственность за хулиганство, за убийства, почему закрывают и продают тюрьмы, почему выгоняют их тюрем преступников? Досрочное освобождениеи убийц за хорошее поведение это нормально? Зеленые, вы или наводите в стране и в законодательстве порядок или валите из власти и не воняйте.Закон БУМЕРАНГА работает и вам аукнется то, что вы вытворяете, уроды.
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07.06.2020 15:05 Відповісти
и тут зебилы поняли: раз начали бить слуг, то скоро будут бить и холопов - "голо-совавших" за этих "слуг"
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07.06.2020 14:34 Відповісти
Як там Сихів..?
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07.06.2020 14:40 Відповісти
А ведь вас уже предупреждали ...
У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці - Цензор.НЕТ 7887
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07.06.2020 15:42 Відповісти
ви вже там у своїй конторі визначиться або хаос, або спроба навести елементарний порядок..а то хор нескладно співає..
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07.06.2020 15:49 Відповісти
Какая контрора, рыговская морда? Я помню как ты против Пети, Яцика и Пастора фестивалил. Когда о Зеленском и разговора не было. И НИ ОДНОГО поста в критику Медведчука или Бойко. Что скажешь поцриот?
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07.06.2020 16:19 Відповісти
та ти шо..? будь яку владу ніколи не обожнював, а тим більше другана твого шефа мертвячука, якого той дістав з нафталінової коморки на світ божий..чи вишечніка, до якого у суперпрокуГога не було ніяких претензій..ти вже якщо брешеш, то хоч трохи по форумним постам оком кинь..знавець уподобань хренів..
P.S. і якщо я колись твого друзяку по цеху підловив на відвертій брехні, то це не привід сувати жало у нашу з ним розмову..затямив..?
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07.06.2020 17:03 Відповісти
Та не що. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Франческу, таньку лайф, Амеда, Полиграфа. почитываешь.. С тобой все ясно Можешь брехать дальше, титушня. Тебя вычислили
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07.06.2020 17:38 Відповісти
еге ж..з тобою як з голубом в шахи грати..лети собі..
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07.06.2020 17:42 Відповісти
А свое что-то проблеять. Мозгов нет? Ты еще чик-чирикни в домике. Какие же вы тупые зерыгобилы
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07.06.2020 19:40 Відповісти
Мозок це тільки у свідків секти покращення па-новому прямо сьогодні..тобто у вас..нам,сірим, не паложена..лети, голубе, серунькай десь у іншому місці..і так тебе перегодував..
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07.06.2020 21:59 Відповісти
Что крутишься как вошь на сковородке. Я тебе прямо написал, что ты рыговата. И друганы твои такие же. Руцькую весну ждешь, перепуганный? Хрен тебе, а не кацапия
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07.06.2020 22:13 Відповісти
вчи українську, шоколадний "патріот"..
не бачу сенсу дискутувати з упоротим ботом, бо за нею прямує видалення постів та бан..
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08.06.2020 09:54 Відповісти
Много чести ради всякой рыговской ... клаву смыкать. Разговоры про мову - дешевый треп обычных недоумков. Можешь сваливать, как оппонент ты - ничто
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08.06.2020 10:03 Відповісти
звичайно звичайно.. "мова, армія, віра" це "дешевый треп обычных недоумков"..
щось ти на зміні засидівся..бережи себе..бо вашу "лавочку" рано чи пізно прикриють..сподіваюсь це буде проходити жорстко..
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08.06.2020 10:20 Відповісти
Комент рыговаты полный отстой
"Вот что бывает
Когда мозгов нету,
А есть доступ
В селе к интернету"
даже не мечтай , рыговский недобиток, - Бандюган не вернется
Дурень, Лозунг "Мова, Армія, Віра" - это лозунг Порошенко. Ни Зек ни Шут к нему отношения не имеют
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08.06.2020 10:30 Відповісти
"рыговский недобиток"..як мило..ти, тварино, хоч на одному Майдані була..? не у "синій масовці" я маю на увазі..фактично зневажаєш слоган свого божка, вважаєш мову "говаром недальокіх селюков"..так виходить з контексту твоїх полум'яних речьовок..і мене не дивує..більшість вашої зграї погано володіє українською, або взагалі ні бе ні ме..майже як дітки вашого божка..
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08.06.2020 10:40 Відповісти
Читай внимательно. А откуда ты про "синю масовку" знаешь? Из телика или сам там шарился йолоп? Про селюка это ты вспомнил. Может ты еще про "йолку" вспомнишь, бовдур. А может напомнить, как Зеля Украину называл? Поэтому иди молча, блазень. У тебя в голове фаршмак. Повторяю как оппонент ты ничтожество. Второпало недолуге?
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08.06.2020 11:13 Відповісти
то нехай щастить..бережи себе..
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08.06.2020 11:37 Відповісти
пропукінський ґебельс "працює" згідно методички з лахти..
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08.06.2020 14:53 Відповісти
И не говори, именно так в европах и америках делают, чем больше бьют депутатов, тем более демократическим является государство
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07.06.2020 14:02 Відповісти
И смех, и грех =)
А ведь действительно!!!
Повезло кому-то, побеседовал с зЕбудадом...
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07.06.2020 15:59 Відповісти
Первый пошёл)...
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07.06.2020 13:35 Відповісти
В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 4543
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07.06.2020 13:35 Відповісти
НУ... ШОБ ВСЕХ И ШУФРИЧА ПРИЦЕЛОМ!
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07.06.2020 14:15 Відповісти
цензор, нельзя ли по случаю праздника поставить видео ?
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07.06.2020 13:38 Відповісти
хоть бы фото с побитой рожей этого депутата засранского
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07.06.2020 13:41 Відповісти
обидно будет если напишут что за идею пострадал.
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Первым получит компенсацию за боль и...как там эти дефективные сформулировали...за боль и страдания или что-то такое
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07.06.2020 13:52 Відповісти
очень вовремя нужный закон приняли, и материальную помощь пусть выпишут, и улучшение жилищных условий, а то после инцидента дышать стало трудно в 200 кв.метровой квартире наверное.
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07.06.2020 14:02 Відповісти
За боль и сожалениеБрутальні бородаті чоловіки в черзі з заявами в поліцію стоять,щоб отримати компенсацію,такі часи.
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07.06.2020 14:21 Відповісти
По случаю почина можно и енота запустить
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07.06.2020 18:08 Відповісти
тот случай где без очереди за ксиву получил по лицу.
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07.06.2020 13:39 Відповісти
От бач,куме,як "наріт"до своїх "слуг"відноситься,тож сиди і не "фігуріруй"!
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07.06.2020 13:40 Відповісти
Мля, вчера подрался..
Противнику больше досталось..
Моложе на лет 15...
Я, старичек, еще нормальок..
Жду заяву..
🤣🤣
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07.06.2020 13:40 Відповісти
Скидки, внимание!
Килограмм сухарей и теплые носки - всего за 300 грн., Налетай.те
Ждешь заяву - готовь бутылку.
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07.06.2020 14:01 Відповісти
Зельоки пляшку йому треба..))
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07.06.2020 14:03 Відповісти
дошкольн ика небось обидел?
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07.06.2020 14:54 Відповісти
Канешна, выше на 5 см и массой на 10 кг..
У Меня 96 кг..))
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07.06.2020 15:01 Відповісти
Ждем продолжения!
Очень позитивные новости!
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07.06.2020 13:41 Відповісти
Тот случай когда любовь народа ошибочно приняли за нападение.
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07.06.2020 13:41 Відповісти
В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 6284
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07.06.2020 13:42 Відповісти
Як кажуть каци: "за одного битого трьох небитих дают"
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07.06.2020 13:42 Відповісти
deputat tolko ozvuchil kem rabotaet i srazu poluchil mnenie mass
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07.06.2020 13:44 Відповісти
Скоро вас будуть 3,14здити всюди...
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Я хочу сегодня ,Я хочу сейчас
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07.06.2020 13:48 Відповісти
как животное - потерял сознание и упал на землю - претворился мертвым
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07.06.2020 13:47 Відповісти
т.е. от так ни с того ни с сего.. депутату указали на ошибки его поведения на заправке,
а после того как он решил надавить на жалость и признался что он всего лишь "слуга"...
его догнали и отблагодарили, от имени всех облапшиненных на ухи? да? ))))
или таки... сексуальный маньяк? )))
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07.06.2020 13:48 Відповісти
Це всім так буде, чи через одного?
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07.06.2020 14:13 Відповісти
ну...як Вам так сказати, щоб не звинуватили в неповазі до...))))
хотілось би, щоб... (перша частина Вашого речення) ..але й...(друга частина ))) згодиться )))))
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07.06.2020 14:22 Відповісти
Якщо виразитися язиком бізнесу, то оптом вигодніше і дешевше.
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07.06.2020 14:48 Відповісти
так так...
і як каже народне прислів"я - гуртом і батька легше бити )))
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07.06.2020 14:55 Відповісти
Ну, якщо жінок чіпати не будуть, -то всіх
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07.06.2020 18:11 Відповісти
Лізу точно не будуть, вона знає коли путч.
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07.06.2020 21:22 Відповісти
За умови, якщо вона натягне на себе весь такий прикид як її довбана маска
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07.06.2020 23:07 Відповісти
лежачего не бьют
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07.06.2020 13:49 Відповісти
Смотря на ком он лежит...
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07.06.2020 23:09 Відповісти
От і я дивлюся-ні однієї наліпки " виборця Зе"не бачу...
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07.06.2020 13:51 Відповісти
Бо можуть і їм "наліпити".
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07.06.2020 14:15 Відповісти
Заблагодарил дядька слугу. До обморока)
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07.06.2020 13:52 Відповісти
Догоним и перегоним ШУФРИЧА!
Добро пожаловайт в Одесу!
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07.06.2020 13:52 Відповісти
Кстати, о Шуфриче...Что то давно о нем не было известий.
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07.06.2020 23:12 Відповісти
Это была народная благодарность за депутатскую работу.
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07.06.2020 13:59 Відповісти
Заславский не знает этого человека,
НО человек знает Заславского.
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07.06.2020 13:59 Відповісти
А возможно человеку какая разница с какой фракции тот депутат, может рефлекс сработал на то звание?
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07.06.2020 14:17 Відповісти
Началось?

В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 9537
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07.06.2020 13:59 Відповісти
Неформальная встреча депутата с избирателем. Депутатом получено несколько избирательских напутствий.
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07.06.2020 14:11 Відповісти
Маловато будет! Ногами буцали?
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07.06.2020 14:18 Відповісти
Скоро этих слуг народных будут резать и вешать
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07.06.2020 14:45 Відповісти
Спасибо неизвестному,вполне заслуженное наказание зеленой лягушки за премьеров - одного идиота,второго ахметовской пешки,за кассовые аппараты,за потроха на свободе,за многое другое.
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07.06.2020 15:05 Відповісти
перепалка в очереди на заправкеИсточник:https://censor.net/n3200539

Казав же, що воно 100% бикувало.
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07.06.2020 15:21 Відповісти
Ну вот, похоже, началось. Типа результаты первого года "правления" слухнарИда. Скоро им придется в гриме передвигаться.
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07.06.2020 15:34 Відповісти
У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці - Цензор.НЕТ 8168
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07.06.2020 16:00 Відповісти
Господи,-за что на заправке то можно подраться? Комбикорм что-ли не поделили?
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07.06.2020 16:38 Відповісти
Мужик, завдяки Г + Г, настільки увірував, що він пан, а партія "Слуга народу" - це збіговисько холопів, яке йому повинно прислуговувати, що вирішив фізично покарати недбайливого холопа, тобто депутата.
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07.06.2020 18:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tWtf8ST9Snk
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07.06.2020 19:36 Відповісти
соромлюся запитати, ногамии били?
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07.06.2020 21:55 Відповісти
Все как должно быть.Слуг порят на конюшне
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07.06.2020 22:00 Відповісти
и так процесс пошел ))))
слуг сброда начали приземлять, а то как то резко эти уроды рванули в облака))))
с морду, в морду , сучим детям)))) а я предупреждал говнослуг, что будут бить не по мандату)))). не верили)))). толи еще будет. только надо без свидетелей и камер. ))))
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07.06.2020 23:00 Відповісти
Началось!!
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08.06.2020 10:27 Відповісти
 
 