У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці
У черзі на заправці у нардепа Юрія Заславського виникла сварка, яка переросла у бійку.
Про це в коментарі "Громадському" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, справді, стався такий інцидент. Відбулася сварка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - зазначила Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.
За словами народепки, Заславський не знає людину, яка його вдарила.
"Схоже на побутовий конфлікт", - додала Кравчук.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників - народний депутат Заславський - знепритомнів і впав на землю.
У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження і з'ясовують обставини інциденту.
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P.S. і якщо я колись твого друзяку по цеху підловив на відвертій брехні, то це не привід сувати жало у нашу з ним розмову..затямив..?
не бачу сенсу дискутувати з упоротим ботом, бо за нею прямує видалення постів та бан..
щось ти на зміні засидівся..бережи себе..бо вашу "лавочку" рано чи пізно прикриють..сподіваюсь це буде проходити жорстко..
"Вот что бывает
Когда мозгов нету,
А есть доступ
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даже не мечтай , рыговский недобиток, - Бандюган не вернется
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А ведь действительно!!!
Повезло кому-то, побеседовал с зЕбудадом...
Противнику больше досталось..
Моложе на лет 15...
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У Меня 96 кг..))
Очень позитивные новости!
а после того как он решил надавить на жалость и признался что он всего лишь "слуга"...
его догнали и отблагодарили, от имени всех облапшиненных на ухи? да? ))))
или таки... сексуальный маньяк? )))
хотілось би, щоб... (перша частина Вашого речення) ..але й...(друга частина ))) згодиться )))))
і як каже народне прислів"я - гуртом і батька легше бити )))
Добро пожаловайт в Одесу!
НО человек знает Заславского.
Казав же, що воно 100% бикувало.
слуг сброда начали приземлять, а то как то резко эти уроды рванули в облака))))
с морду, в морду , сучим детям)))) а я предупреждал говнослуг, что будут бить не по мандату)))). не верили)))). толи еще будет. только надо без свидетелей и камер. ))))