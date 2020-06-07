У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці

У черзі на заправці у нардепа Юрія Заславського виникла сварка, яка переросла у бійку.

Про це в коментарі "Громадському" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, справді, стався такий інцидент. Відбулася сварка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - зазначила Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.

За словами народепки, Заславський не знає людину, яка його вдарила.

"Схоже на побутовий конфлікт", - додала Кравчук.

Дивіться також: Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників - народний депутат Заславський - знепритомнів і впав на землю.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження і з'ясовують обставини інциденту.