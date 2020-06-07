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В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке

В

В очереди на заправке у нардепа Юрия Заславского возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", — отметила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию.

По словам народного депутата, Заславский не знает человека, который его ударил.

"Похоже на бытовой конфликт", — добавила Кравчук.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бельгийский королевский оперный театр Ла Монне использовал драки украинских депутатов в парламенте для рекламной кампании нового сезона. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что у автозаправки возле села Заричаны на Житомирщине произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников – народный депутат Заславский — потерял сознание и упал на землю.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.

Автор: 

драка (2016) избиение (9793) Слуга народа (2629) Кравчук Евгения (367) Заславский (1)


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Топ комментарии
+40
Всех их киздить нуно
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07.06.2020 13:35
+35
цензор, нельзя ли по случаю праздника поставить видео ?
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07.06.2020 13:38
+20
Первый пошёл)...
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07.06.2020 13:35
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Правила форума Совет форумчан
Всех их киздить нуно
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07.06.2020 13:35 Ответить
але тоді вже точно пукін нападе..
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07.06.2020 13:36 Ответить
А зачем ему нападать? Зебилота уничтожает ЗСУ ударными темпами. Куйлу нужно просто подождать.
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07.06.2020 13:50 Ответить
дійсно..якщо петя проект фірташа, то зєля самого куйла..це ж інший рівень..очевидно..
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07.06.2020 14:01 Ответить
хутин зэбилов не боится, он боится украинцев
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07.06.2020 14:11 Ответить
Это же как нужно опустить правосудие в стране, как нужно опустить правопорядок до плинтуса, чтобы уже депутатов лупили на улице? Нормально? Почему Рада не усиливает ответственность за хулиганство, за убийства, почему закрывают и продают тюрьмы, почему выгоняют их тюрем преступников? Досрочное освобождениеи убийц за хорошее поведение это нормально? Зеленые, вы или наводите в стране и в законодательстве порядок или валите из власти и не воняйте.Закон БУМЕРАНГА работает и вам аукнется то, что вы вытворяете, уроды.
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07.06.2020 15:05 Ответить
и тут зебилы поняли: раз начали бить слуг, то скоро будут бить и холопов - "голо-совавших" за этих "слуг"
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07.06.2020 14:34 Ответить
Як там Сихів..?
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07.06.2020 14:40 Ответить
А ведь вас уже предупреждали ...
У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці - Цензор.НЕТ 7887
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07.06.2020 15:42 Ответить
ви вже там у своїй конторі визначиться або хаос, або спроба навести елементарний порядок..а то хор нескладно співає..
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07.06.2020 15:49 Ответить
Какая контрора, рыговская морда? Я помню как ты против Пети, Яцика и Пастора фестивалил. Когда о Зеленском и разговора не было. И НИ ОДНОГО поста в критику Медведчука или Бойко. Что скажешь поцриот?
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07.06.2020 16:19 Ответить
та ти шо..? будь яку владу ніколи не обожнював, а тим більше другана твого шефа мертвячука, якого той дістав з нафталінової коморки на світ божий..чи вишечніка, до якого у суперпрокуГога не було ніяких претензій..ти вже якщо брешеш, то хоч трохи по форумним постам оком кинь..знавець уподобань хренів..
P.S. і якщо я колись твого друзяку по цеху підловив на відвертій брехні, то це не привід сувати жало у нашу з ним розмову..затямив..?
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07.06.2020 17:03 Ответить
Та не що. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Франческу, таньку лайф, Амеда, Полиграфа. почитываешь.. С тобой все ясно Можешь брехать дальше, титушня. Тебя вычислили
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07.06.2020 17:38 Ответить
еге ж..з тобою як з голубом в шахи грати..лети собі..
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07.06.2020 17:42 Ответить
А свое что-то проблеять. Мозгов нет? Ты еще чик-чирикни в домике. Какие же вы тупые зерыгобилы
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07.06.2020 19:40 Ответить
Мозок це тільки у свідків секти покращення па-новому прямо сьогодні..тобто у вас..нам,сірим, не паложена..лети, голубе, серунькай десь у іншому місці..і так тебе перегодував..
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07.06.2020 21:59 Ответить
Что крутишься как вошь на сковородке. Я тебе прямо написал, что ты рыговата. И друганы твои такие же. Руцькую весну ждешь, перепуганный? Хрен тебе, а не кацапия
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07.06.2020 22:13 Ответить
вчи українську, шоколадний "патріот"..
не бачу сенсу дискутувати з упоротим ботом, бо за нею прямує видалення постів та бан..
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08.06.2020 09:54 Ответить
Много чести ради всякой рыговской ... клаву смыкать. Разговоры про мову - дешевый треп обычных недоумков. Можешь сваливать, как оппонент ты - ничто
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08.06.2020 10:03 Ответить
звичайно звичайно.. "мова, армія, віра" це "дешевый треп обычных недоумков"..
щось ти на зміні засидівся..бережи себе..бо вашу "лавочку" рано чи пізно прикриють..сподіваюсь це буде проходити жорстко..
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08.06.2020 10:20 Ответить
Комент рыговаты полный отстой
"Вот что бывает
Когда мозгов нету,
А есть доступ
В селе к интернету"
даже не мечтай , рыговский недобиток, - Бандюган не вернется
Дурень, Лозунг "Мова, Армія, Віра" - это лозунг Порошенко. Ни Зек ни Шут к нему отношения не имеют
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08.06.2020 10:30 Ответить
"рыговский недобиток"..як мило..ти, тварино, хоч на одному Майдані була..? не у "синій масовці" я маю на увазі..фактично зневажаєш слоган свого божка, вважаєш мову "говаром недальокіх селюков"..так виходить з контексту твоїх полум'яних речьовок..і мене не дивує..більшість вашої зграї погано володіє українською, або взагалі ні бе ні ме..майже як дітки вашого божка..
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08.06.2020 10:40 Ответить
Читай внимательно. А откуда ты про "синю масовку" знаешь? Из телика или сам там шарился йолоп? Про селюка это ты вспомнил. Может ты еще про "йолку" вспомнишь, бовдур. А может напомнить, как Зеля Украину называл? Поэтому иди молча, блазень. У тебя в голове фаршмак. Повторяю как оппонент ты ничтожество. Второпало недолуге?
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08.06.2020 11:13 Ответить
то нехай щастить..бережи себе..
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08.06.2020 11:37 Ответить
пропукінський ґебельс "працює" згідно методички з лахти..
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08.06.2020 14:53 Ответить
И не говори, именно так в европах и америках делают, чем больше бьют депутатов, тем более демократическим является государство
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07.06.2020 14:02 Ответить
И смех, и грех =)
А ведь действительно!!!
Повезло кому-то, побеседовал с зЕбудадом...
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07.06.2020 15:59 Ответить
Первый пошёл)...
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07.06.2020 13:35 Ответить
В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 4543
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07.06.2020 13:35 Ответить
НУ... ШОБ ВСЕХ И ШУФРИЧА ПРИЦЕЛОМ!
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07.06.2020 14:15 Ответить
цензор, нельзя ли по случаю праздника поставить видео ?
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07.06.2020 13:38 Ответить
хоть бы фото с побитой рожей этого депутата засранского
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07.06.2020 13:41 Ответить
обидно будет если напишут что за идею пострадал.
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07.06.2020 13:46 Ответить
Первым получит компенсацию за боль и...как там эти дефективные сформулировали...за боль и страдания или что-то такое
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07.06.2020 13:52 Ответить
очень вовремя нужный закон приняли, и материальную помощь пусть выпишут, и улучшение жилищных условий, а то после инцидента дышать стало трудно в 200 кв.метровой квартире наверное.
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07.06.2020 14:02 Ответить
За боль и сожалениеБрутальні бородаті чоловіки в черзі з заявами в поліцію стоять,щоб отримати компенсацію,такі часи.
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07.06.2020 14:21 Ответить
По случаю почина можно и енота запустить
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07.06.2020 18:08 Ответить
тот случай где без очереди за ксиву получил по лицу.
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07.06.2020 13:39 Ответить
От бач,куме,як "наріт"до своїх "слуг"відноситься,тож сиди і не "фігуріруй"!
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07.06.2020 13:40 Ответить
Мля, вчера подрался..
Противнику больше досталось..
Моложе на лет 15...
Я, старичек, еще нормальок..
Жду заяву..
🤣🤣
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07.06.2020 13:40 Ответить
Скидки, внимание!
Килограмм сухарей и теплые носки - всего за 300 грн., Налетай.те
Ждешь заяву - готовь бутылку.
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07.06.2020 14:01 Ответить
Зельоки пляшку йому треба..))
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07.06.2020 14:03 Ответить
дошкольн ика небось обидел?
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07.06.2020 14:54 Ответить
Канешна, выше на 5 см и массой на 10 кг..
У Меня 96 кг..))
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07.06.2020 15:01 Ответить
Ждем продолжения!
Очень позитивные новости!
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07.06.2020 13:41 Ответить
Тот случай когда любовь народа ошибочно приняли за нападение.
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07.06.2020 13:41 Ответить
В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 6284
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07.06.2020 13:42 Ответить
Як кажуть каци: "за одного битого трьох небитих дают"
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07.06.2020 13:42 Ответить
deputat tolko ozvuchil kem rabotaet i srazu poluchil mnenie mass
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07.06.2020 13:44 Ответить
Скоро вас будуть 3,14здити всюди...
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07.06.2020 13:46 Ответить
Я хочу сегодня ,Я хочу сейчас
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07.06.2020 13:48 Ответить
как животное - потерял сознание и упал на землю - претворился мертвым
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07.06.2020 13:47 Ответить
т.е. от так ни с того ни с сего.. депутату указали на ошибки его поведения на заправке,
а после того как он решил надавить на жалость и признался что он всего лишь "слуга"...
его догнали и отблагодарили, от имени всех облапшиненных на ухи? да? ))))
или таки... сексуальный маньяк? )))
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07.06.2020 13:48 Ответить
Це всім так буде, чи через одного?
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07.06.2020 14:13 Ответить
ну...як Вам так сказати, щоб не звинуватили в неповазі до...))))
хотілось би, щоб... (перша частина Вашого речення) ..але й...(друга частина ))) згодиться )))))
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07.06.2020 14:22 Ответить
Якщо виразитися язиком бізнесу, то оптом вигодніше і дешевше.
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07.06.2020 14:48 Ответить
так так...
і як каже народне прислів"я - гуртом і батька легше бити )))
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07.06.2020 14:55 Ответить
Ну, якщо жінок чіпати не будуть, -то всіх
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07.06.2020 18:11 Ответить
Лізу точно не будуть, вона знає коли путч.
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07.06.2020 21:22 Ответить
За умови, якщо вона натягне на себе весь такий прикид як її довбана маска
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07.06.2020 23:07 Ответить
лежачего не бьют
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07.06.2020 13:49 Ответить
Смотря на ком он лежит...
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07.06.2020 23:09 Ответить
От і я дивлюся-ні однієї наліпки " виборця Зе"не бачу...
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07.06.2020 13:51 Ответить
Бо можуть і їм "наліпити".
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07.06.2020 14:15 Ответить
Заблагодарил дядька слугу. До обморока)
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07.06.2020 13:52 Ответить
Догоним и перегоним ШУФРИЧА!
Добро пожаловайт в Одесу!
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07.06.2020 13:52 Ответить
Кстати, о Шуфриче...Что то давно о нем не было известий.
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07.06.2020 23:12 Ответить
Это была народная благодарность за депутатскую работу.
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07.06.2020 13:59 Ответить
Заславский не знает этого человека,
НО человек знает Заславского.
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07.06.2020 13:59 Ответить
А возможно человеку какая разница с какой фракции тот депутат, может рефлекс сработал на то звание?
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07.06.2020 14:17 Ответить
Началось?

В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке - Цензор.НЕТ 9537
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07.06.2020 13:59 Ответить
Неформальная встреча депутата с избирателем. Депутатом получено несколько избирательских напутствий.
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07.06.2020 14:11 Ответить
Маловато будет! Ногами буцали?
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07.06.2020 14:18 Ответить
Скоро этих слуг народных будут резать и вешать
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07.06.2020 14:45 Ответить
Спасибо неизвестному,вполне заслуженное наказание зеленой лягушки за премьеров - одного идиота,второго ахметовской пешки,за кассовые аппараты,за потроха на свободе,за многое другое.
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07.06.2020 15:05 Ответить
перепалка в очереди на заправкеИсточник:https://censor.net/n3200539

Казав же, що воно 100% бикувало.
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07.06.2020 15:21 Ответить
Ну вот, похоже, началось. Типа результаты первого года "правления" слухнарИда. Скоро им придется в гриме передвигаться.
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07.06.2020 15:34 Ответить
У "Слузі народу" підтвердили побиття депутата Заславського на заправці - Цензор.НЕТ 8168
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07.06.2020 16:00 Ответить
Господи,-за что на заправке то можно подраться? Комбикорм что-ли не поделили?
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07.06.2020 16:38 Ответить
Мужик, завдяки Г + Г, настільки увірував, що він пан, а партія "Слуга народу" - це збіговисько холопів, яке йому повинно прислуговувати, що вирішив фізично покарати недбайливого холопа, тобто депутата.
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07.06.2020 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tWtf8ST9Snk
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07.06.2020 19:36 Ответить
соромлюся запитати, ногамии били?
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07.06.2020 21:55 Ответить
Все как должно быть.Слуг порят на конюшне
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07.06.2020 22:00 Ответить
и так процесс пошел ))))
слуг сброда начали приземлять, а то как то резко эти уроды рванули в облака))))
с морду, в морду , сучим детям)))) а я предупреждал говнослуг, что будут бить не по мандату)))). не верили)))). толи еще будет. только надо без свидетелей и камер. ))))
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07.06.2020 23:00 Ответить
Началось!!
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08.06.2020 10:27 Ответить
 
 