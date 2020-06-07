В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке

В очереди на заправке у нардепа Юрия Заславского возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", — отметила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию.

По словам народного депутата, Заславский не знает человека, который его ударил.

"Похоже на бытовой конфликт", — добавила Кравчук.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что у автозаправки возле села Заричаны на Житомирщине произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников – народный депутат Заславский — потерял сознание и упал на землю.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.