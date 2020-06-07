В "Слуге народа" подтвердили избиение депутата Заславского на заправке
В очереди на заправке у нардепа Юрия Заславского возник словесный конфликт, который перерос в драку.
Об этом в комментарии "Громадському" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, действительно, произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", — отметила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию.
По словам народного депутата, Заславский не знает человека, который его ударил.
"Похоже на бытовой конфликт", — добавила Кравчук.
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Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что у автозаправки возле села Заричаны на Житомирщине произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников – народный депутат Заславский — потерял сознание и упал на землю.
В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.
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P.S. і якщо я колись твого друзяку по цеху підловив на відвертій брехні, то це не привід сувати жало у нашу з ним розмову..затямив..?
не бачу сенсу дискутувати з упоротим ботом, бо за нею прямує видалення постів та бан..
щось ти на зміні засидівся..бережи себе..бо вашу "лавочку" рано чи пізно прикриють..сподіваюсь це буде проходити жорстко..
"Вот что бывает
Когда мозгов нету,
А есть доступ
В селе к интернету"
даже не мечтай , рыговский недобиток, - Бандюган не вернется
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А ведь действительно!!!
Повезло кому-то, побеседовал с зЕбудадом...
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У Меня 96 кг..))
Очень позитивные новости!
а после того как он решил надавить на жалость и признался что он всего лишь "слуга"...
его догнали и отблагодарили, от имени всех облапшиненных на ухи? да? ))))
или таки... сексуальный маньяк? )))
хотілось би, щоб... (перша частина Вашого речення) ..але й...(друга частина ))) згодиться )))))
і як каже народне прислів"я - гуртом і батька легше бити )))
Добро пожаловайт в Одесу!
НО человек знает Заславского.
Казав же, що воно 100% бикувало.
слуг сброда начали приземлять, а то как то резко эти уроды рванули в облака))))
с морду, в морду , сучим детям)))) а я предупреждал говнослуг, что будут бить не по мандату)))). не верили)))). толи еще будет. только надо без свидетелей и камер. ))))