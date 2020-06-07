"Слугу народа" Заславского избили на автозаправке под Житомиром, - СМИ
Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин. Один из них потерял сознание и упал на землю. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.
Как стало известно Житомир.info из собственных источников, пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский, информирует Цензор.НЕТ. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.
Информацию о данном инциденте Житомир.info подтвердили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, добавив, что открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации сайта Верховной Рады, Юрий Заславский родился в 1982 году, член депутатской фракции ПП "Слуга народа", директор ООО "Макрус ЛТД", проживает в Хмельницком.
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Ми всі - президенти
Вони всі - слуги.
Ну а баринам бити слуг ще з незапам'ятних часів дозволялось....
"Депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским.
Партия создана под местные выборы 2020 года."
А вот когда парочка квартир в престижной районе, да парочка немаленьких загородных домов, да вилла где нибудь, например в Испании, то есть смысл задуматься и недоверять.
-- а шуфрич?
-- шуфрич поза чергою
Это кого из редакции не оповестили о реформе МИЛИЦИИ???))))
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ГаньбА!!
Я Глибоко обурений !!
не садна,а СИНЦІ АБО "ЗАБОЇ" !!