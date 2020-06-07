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"Слугу народа" Заславского избили на автозаправке под Житомиром, - СМИ

Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин. Один из них потерял сознание и упал на землю. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

Как стало известно Житомир.info из собственных источников, пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский, информирует Цензор.НЕТ. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Информацию о данном инциденте Житомир.info подтвердили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, добавив, что открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации сайта Верховной Рады, Юрий Заславский родился в 1982 году, член депутатской фракции ПП "Слуга народа", директор ООО "Макрус ЛТД", проживает в Хмельницком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троим тернопольским полицейским, которые избили вызвавшего их мужчину, вручили подозрения, - прокуратура

Автор: 

депутат (3312) избиение (9793) Слуга народа (2629) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+127
Понты не прокатили. Готовьтесь, скоро озлобленный бедностью люмпен будет вас бить по всей стране.
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07.06.2020 00:40
+110
Хозяин избил слугу. Вполне нормальная ситуация для феодального государства. Чем вы еще недовольны ?
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07.06.2020 00:48
+92
Их же предупреждали, что скоро за принадлежность к зестаду будут бить...
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07.06.2020 00:43
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Страница 2 из 2
" Недоторканность" отменили !!!
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07.06.2020 07:53 Ответить
"Слугу народа" Заславского избили на автозаправке под Житомиром, - СМИ - Цензор.НЕТ 4237
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07.06.2020 07:53 Ответить
Лёд тронулся, господа зеленые заседатели!
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07.06.2020 07:56 Ответить
Не бачу проблеми.
Ми всі - президенти
Вони всі - слуги.
Ну а баринам бити слуг ще з незапам'ятних часів дозволялось....
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07.06.2020 08:15 Ответить
Ржу немагу! мама очень хохотала! расмешили гомиков!...что там ещё у них типа юмоа?!
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07.06.2020 08:15 Ответить
О? Началось? Преотлично.
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07.06.2020 08:17 Ответить
https://lenta.ua/ukrainskiy-nardep-zadeklariroval-158-kvartir-53832/ Народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе. https://lenta.ua/ukrainskiy-nardep-zadeklariroval-158-kvartir-53832/ Общая площадь недвижимости - 9 тыс. 978 кв. м. Отмечается, что это абсолютный рекорд в Раде как по количеству квартир, так и по их площади.
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07.06.2020 08:20 Ответить
У этого бениного холуя мама очень любит квадратные метры?

"Депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским.

Партия создана под местные выборы 2020 года."
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07.06.2020 09:54 Ответить
Таки да, мешок квартир
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07.06.2020 12:48 Ответить
Наверняка владелец строительной компании. Пока квартира не продана - она собственность застройщика.
А вот когда парочка квартир в престижной районе, да парочка немаленьких загородных домов, да вилла где нибудь, например в Испании, то есть смысл задуматься и недоверять.
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07.06.2020 14:57 Ответить
хтось перевіряв чи сплачує він податки на нерухомість?
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26.10.2020 22:52 Ответить
Ще один "патєрпєвший"?
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07.06.2020 08:42 Ответить
Терпила-2
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07.06.2020 23:18 Ответить
Скоро: "Коториє тут слугі, вихаді!"
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07.06.2020 08:55 Ответить
Шо, началось? Скоро будут отлавливать по всей стране
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07.06.2020 08:56 Ответить
пришло время участникам ато выдавать ещё и по две слуги на перевоспитание.
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07.06.2020 08:59 Ответить
Браво. Бениных Тампаксов нужно лупасить по всей стране.
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07.06.2020 09:20 Ответить
Первый шаг к фашизму сделан.....
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07.06.2020 16:51 Ответить
Зверніть увагу "Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин.Источник: https://censor.net/n3200502" - прикол у тому що заправки це точка де в будь який час доби можна купити випивку, цигарки, закуску і каву. У віддалених селах уздовж траси виручає, хоч дорогувато. Нардеп видно бикував, хотів поза чергую, місцевий дядько йому і вламав. А втратив свідомість бо випив забагато.
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07.06.2020 09:49 Ответить
От той заправки до сел расстояние километрами измеряется.
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07.06.2020 14:59 Ответить
Шо, началось?
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07.06.2020 10:06 Ответить


"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8473
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07.06.2020 10:20 Ответить
у нас каждый президент и имеет право бить слугу, а мог и изнасиловать
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07.06.2020 10:22 Ответить
А разве чуть больше чем четыреста рыл в Раде не насилуют ежедневно миллионы украинцев?Видимо народ узнал в лицо одного из ,,насильника,,вот и надавали по морде так как мандатом он видимо прикрывал дупу.
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07.06.2020 10:54 Ответить
Вряд ли. Народ знает десяток из них, из тех, что мелькают на ТВ, а остальная масса тупо кнопкодавит.
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07.06.2020 15:00 Ответить
яка чудова новина!
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07.06.2020 10:47 Ответить
слабий діпутат нинчє пошол - от одного удара падайєт бєз сознанія. І встайот бєз сознанія. І голосуйєт бєз сознанія
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07.06.2020 10:53 Ответить
Так його ж так і обирали,без сознанія.
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07.06.2020 11:40 Ответить
ВСЕ ВІРНО, ДАВНО ПОРА, ЩОСЬ ТУРБОРЕЖИМ ПО ЗВІЗДЮЛЯМ ЗАТРИМАВСЯ. А КОЛИ ВЖЕ НАЧНУТЬ ЗВЄЗДУЛЄЙ РОЗДАВАТИ МЕДВЕДЧУКАМ, БОЙОКАМ, РАБІНОВИЧАМ ..... ЇХ ЖУРНАЛЮҐАМ ЯКІ БРЕШУТЬ АЖ НУДИТЬ. А З ШУФРИЧЕМ ДАВНО ПОРА "ПАВТАРІТЬ" І НЕ РАЗ.
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07.06.2020 10:55 Ответить
Бойок готувався, навчився битися, ляшеку попало.
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08.06.2020 05:18 Ответить
приготуватись: дубінеску, петушарій, ківа, качура, портянка...
-- а шуфрич?
-- шуфрич поза чергою
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07.06.2020 11:02 Ответить
он сам себя высек.
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07.06.2020 11:05 Ответить
плохи твои дела зе раз одобрительные с усмешкой комментарии.
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07.06.2020 11:08 Ответить
Вообще не жалко, эта ЗЕдепутана с сотнями тысяч долларов налички, аптеками, коммерческой недвижимостью и десятками млн грн на счетах получила материальную помощь от "слуги урода" в размере 22927 грн. в 2019 году.
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07.06.2020 11:24 Ответить
як добре починається ранок
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07.06.2020 11:28 Ответить
Свято наближається (с).
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07.06.2020 11:47 Ответить
Получил звездюлей, и уже растрезвонил,что он,--- аж сам депутат.
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07.06.2020 13:03 Ответить
« На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа райотдела милиции «
Это кого из редакции не оповестили о реформе МИЛИЦИИ???))))
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07.06.2020 13:08 Ответить
потерпілим виявився народний депутат від "Слуги народу" Юрій Заславський, Чоловік зазнав травм (садна і подряпини на обличчі]]

:
ГаньбА!!
Я Глибоко обурений !!

не садна,а СИНЦІ АБО "ЗАБОЇ" !!
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07.06.2020 13:27 Ответить
ЯК ВЕЛИКА НАРОДНА ЛЮБОВ І ПОШАНА ДО Зе ВЛАДИ
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07.06.2020 13:49 Ответить
"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 458
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07.06.2020 15:03 Ответить
Это фото Заславского
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07.06.2020 15:03 Ответить
Да их всех убить мало!
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07.06.2020 17:50 Ответить
скоро этих слуг начнут резать и вешать ...
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07.06.2020 19:38 Ответить
А сколько бонусов за одного Слугу народа начисляют?
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08.06.2020 00:20 Ответить
Это по всей стране? Или пока только в Житомире, стартонуло?
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08.06.2020 00:23 Ответить
Пакемоны наши.
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08.06.2020 00:24 Ответить
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