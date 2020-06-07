"Слугу народа" Заславского избили на автозаправке под Житомиром, - СМИ

Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин. Один из них потерял сознание и упал на землю. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

Как стало известно Житомир.info из собственных источников, пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский, информирует Цензор.НЕТ. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Информацию о данном инциденте Житомир.info подтвердили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, добавив, что открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации сайта Верховной Рады, Юрий Заславский родился в 1982 году, член депутатской фракции ПП "Слуга народа", директор ООО "Макрус ЛТД", проживает в Хмельницком.

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