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"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ

Пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району побилися двоє чоловіків. Один із них знепритомнів та впав на землю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу міліції.

Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, потерпілим виявився народний депутат від "Слуги народу" Юрій Заславський, інформує Цензор.НЕТ. Чоловік зазнав травм (садна і подряпини на обличчі), від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Інформацію про цей інцидент Житомир.info підтвердили в пресслужбі ГУНП у Житомирській області, додавши, що відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини події.

За інформацією сайту Верховної Ради, Юрій Заславський народився в 1982 році, член депутатської фракції ПП "Слуга народу", директор ТОВ "Макрус ЛТД", проживає в Хмельницькому.

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Автор: 

депутат (1773) побиття (930) Слуга народу (2811) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+127
Понты не прокатили. Готовьтесь, скоро озлобленный бедностью люмпен будет вас бить по всей стране.
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07.06.2020 00:40
+110
Хозяин избил слугу. Вполне нормальная ситуация для феодального государства. Чем вы еще недовольны ?
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07.06.2020 00:48
+92
Их же предупреждали, что скоро за принадлежность к зестаду будут бить...
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07.06.2020 00:43
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" Недоторканность" отменили !!!
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07.06.2020 07:53 Відповісти
"Слугу народа" Заславского избили на автозаправке под Житомиром, - СМИ - Цензор.НЕТ 4237
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07.06.2020 07:53 Відповісти
Лёд тронулся, господа зеленые заседатели!
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07.06.2020 07:56 Відповісти
Не бачу проблеми.
Ми всі - президенти
Вони всі - слуги.
Ну а баринам бити слуг ще з незапам'ятних часів дозволялось....
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07.06.2020 08:15 Відповісти
Ржу немагу! мама очень хохотала! расмешили гомиков!...что там ещё у них типа юмоа?!
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07.06.2020 08:15 Відповісти
О? Началось? Преотлично.
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07.06.2020 08:17 Відповісти
https://lenta.ua/ukrainskiy-nardep-zadeklariroval-158-kvartir-53832/ Народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе. https://lenta.ua/ukrainskiy-nardep-zadeklariroval-158-kvartir-53832/ Общая площадь недвижимости - 9 тыс. 978 кв. м. Отмечается, что это абсолютный рекорд в Раде как по количеству квартир, так и по их площади.
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07.06.2020 08:20 Відповісти
У этого бениного холуя мама очень любит квадратные метры?

"Депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским.

Партия создана под местные выборы 2020 года."
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07.06.2020 09:54 Відповісти
Таки да, мешок квартир
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07.06.2020 12:48 Відповісти
Наверняка владелец строительной компании. Пока квартира не продана - она собственность застройщика.
А вот когда парочка квартир в престижной районе, да парочка немаленьких загородных домов, да вилла где нибудь, например в Испании, то есть смысл задуматься и недоверять.
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07.06.2020 14:57 Відповісти
хтось перевіряв чи сплачує він податки на нерухомість?
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26.10.2020 22:52 Відповісти
Ще один "патєрпєвший"?
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07.06.2020 08:42 Відповісти
Терпила-2
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07.06.2020 23:18 Відповісти
Скоро: "Коториє тут слугі, вихаді!"
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07.06.2020 08:55 Відповісти
Шо, началось? Скоро будут отлавливать по всей стране
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07.06.2020 08:56 Відповісти
пришло время участникам ато выдавать ещё и по две слуги на перевоспитание.
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07.06.2020 08:59 Відповісти
Браво. Бениных Тампаксов нужно лупасить по всей стране.
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07.06.2020 09:20 Відповісти
Первый шаг к фашизму сделан.....
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07.06.2020 16:51 Відповісти
Зверніть увагу "Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин.Источник: https://censor.net/n3200502" - прикол у тому що заправки це точка де в будь який час доби можна купити випивку, цигарки, закуску і каву. У віддалених селах уздовж траси виручає, хоч дорогувато. Нардеп видно бикував, хотів поза чергую, місцевий дядько йому і вламав. А втратив свідомість бо випив забагато.
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07.06.2020 09:49 Відповісти
От той заправки до сел расстояние километрами измеряется.
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07.06.2020 14:59 Відповісти
Шо, началось?
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07.06.2020 10:06 Відповісти


"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8473
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07.06.2020 10:20 Відповісти
у нас каждый президент и имеет право бить слугу, а мог и изнасиловать
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07.06.2020 10:22 Відповісти
А разве чуть больше чем четыреста рыл в Раде не насилуют ежедневно миллионы украинцев?Видимо народ узнал в лицо одного из ,,насильника,,вот и надавали по морде так как мандатом он видимо прикрывал дупу.
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07.06.2020 10:54 Відповісти
Вряд ли. Народ знает десяток из них, из тех, что мелькают на ТВ, а остальная масса тупо кнопкодавит.
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07.06.2020 15:00 Відповісти
яка чудова новина!
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07.06.2020 10:47 Відповісти
слабий діпутат нинчє пошол - от одного удара падайєт бєз сознанія. І встайот бєз сознанія. І голосуйєт бєз сознанія
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07.06.2020 10:53 Відповісти
Так його ж так і обирали,без сознанія.
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07.06.2020 11:40 Відповісти
ВСЕ ВІРНО, ДАВНО ПОРА, ЩОСЬ ТУРБОРЕЖИМ ПО ЗВІЗДЮЛЯМ ЗАТРИМАВСЯ. А КОЛИ ВЖЕ НАЧНУТЬ ЗВЄЗДУЛЄЙ РОЗДАВАТИ МЕДВЕДЧУКАМ, БОЙОКАМ, РАБІНОВИЧАМ ..... ЇХ ЖУРНАЛЮҐАМ ЯКІ БРЕШУТЬ АЖ НУДИТЬ. А З ШУФРИЧЕМ ДАВНО ПОРА "ПАВТАРІТЬ" І НЕ РАЗ.
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07.06.2020 10:55 Відповісти
Бойок готувався, навчився битися, ляшеку попало.
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08.06.2020 05:18 Відповісти
приготуватись: дубінеску, петушарій, ківа, качура, портянка...
-- а шуфрич?
-- шуфрич поза чергою
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07.06.2020 11:02 Відповісти
он сам себя высек.
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07.06.2020 11:05 Відповісти
плохи твои дела зе раз одобрительные с усмешкой комментарии.
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07.06.2020 11:08 Відповісти
Вообще не жалко, эта ЗЕдепутана с сотнями тысяч долларов налички, аптеками, коммерческой недвижимостью и десятками млн грн на счетах получила материальную помощь от "слуги урода" в размере 22927 грн. в 2019 году.
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07.06.2020 11:24 Відповісти
як добре починається ранок
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07.06.2020 11:28 Відповісти
Свято наближається (с).
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07.06.2020 11:47 Відповісти
Получил звездюлей, и уже растрезвонил,что он,--- аж сам депутат.
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07.06.2020 13:03 Відповісти
« На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа райотдела милиции «
Это кого из редакции не оповестили о реформе МИЛИЦИИ???))))
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07.06.2020 13:08 Відповісти
потерпілим виявився народний депутат від "Слуги народу" Юрій Заславський, Чоловік зазнав травм (садна і подряпини на обличчі]]

:
ГаньбА!!
Я Глибоко обурений !!

не садна,а СИНЦІ АБО "ЗАБОЇ" !!
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07.06.2020 13:27 Відповісти
ЯК ВЕЛИКА НАРОДНА ЛЮБОВ І ПОШАНА ДО Зе ВЛАДИ
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07.06.2020 13:49 Відповісти
"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 458
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07.06.2020 15:03 Відповісти
Это фото Заславского
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07.06.2020 15:03 Відповісти
Да их всех убить мало!
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07.06.2020 17:50 Відповісти
скоро этих слуг начнут резать и вешать ...
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07.06.2020 19:38 Відповісти
А сколько бонусов за одного Слугу народа начисляют?
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08.06.2020 00:20 Відповісти
Это по всей стране? Или пока только в Житомире, стартонуло?
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08.06.2020 00:23 Відповісти
Пакемоны наши.
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08.06.2020 00:24 Відповісти
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