"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ
Пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району побилися двоє чоловіків. Один із них знепритомнів та впав на землю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу міліції.
Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, потерпілим виявився народний депутат від "Слуги народу" Юрій Заславський, інформує Цензор.НЕТ. Чоловік зазнав травм (садна і подряпини на обличчі), від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.
Інформацію про цей інцидент Житомир.info підтвердили в пресслужбі ГУНП у Житомирській області, додавши, що відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини події.
За інформацією сайту Верховної Ради, Юрій Заславський народився в 1982 році, член депутатської фракції ПП "Слуга народу", директор ТОВ "Макрус ЛТД", проживає в Хмельницькому.
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Ми всі - президенти
Вони всі - слуги.
Ну а баринам бити слуг ще з незапам'ятних часів дозволялось....
"Депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским.
Партия создана под местные выборы 2020 года."
А вот когда парочка квартир в престижной районе, да парочка немаленьких загородных домов, да вилла где нибудь, например в Испании, то есть смысл задуматься и недоверять.
-- а шуфрич?
-- шуфрич поза чергою
Это кого из редакции не оповестили о реформе МИЛИЦИИ???))))
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ГаньбА!!
Я Глибоко обурений !!
не садна,а СИНЦІ АБО "ЗАБОЇ" !!