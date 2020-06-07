"Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ

Пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району побилися двоє чоловіків. Один із них знепритомнів та впав на землю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу міліції.

Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, потерпілим виявився народний депутат від "Слуги народу" Юрій Заславський, інформує Цензор.НЕТ. Чоловік зазнав травм (садна і подряпини на обличчі), від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Інформацію про цей інцидент Житомир.info підтвердили в пресслужбі ГУНП у Житомирській області, додавши, що відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини події.

За інформацією сайту Верховної Ради, Юрій Заславський народився в 1982 році, член депутатської фракції ПП "Слуга народу", директор ТОВ "Макрус ЛТД", проживає в Хмельницькому.

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