Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, выбирая президента, должны понимать, чем будет заниматься первая леди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАБЛОID".
Как отметил Зеленский журналистам, во время рабочего визита на Хмельнитчину, нет законодательства, которое регулирует институт первой леди.
"Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю", - подчеркнул президент.
Таким образом, считает Зеленский, люди, выбирая президента, должны понимать, ем будет заниматься первая леди.
"Я, кстати, хочу сейчас разработать с супругой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - добавил он.
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ой у меня этих ледей было...От куда я знаю где моя первая!
- Перша леді має оплачувати витрати президента на офіційні делегації і закордонні візити в тому випадку, якщо ці візити і делегації проводяться неофіційно, заднім числом і з міжнародними скандалами;
- Перша леді має оформляти на себе офшори президента, і це не корупція;
- Перша леді має робити вигляд, що керує бізнесом президента;
- Перша леді має підтверджувати все, що про неї скаже президент. Скаже плакати - весь час плаче, скаже сміятися - весь час сміється;
- Перша леді має одягатися так, щоб відповідати статусу президента. Наприклад, якщо президент - клоун, перша леді має виглядати, як жінка клоуна, і вести себе відповідно;
- Перша леді має право піаритись на дурні, яка відповідає рівню піара президента. Наприклад, якщо президент стріляє з лука і їсть суп, але скорочує армію, перша леді має право ходити в лазертаг і їсти шашлик, але не допомагати лікарням.
уберите с руля - я не сруль, я Чебурашка (с)
хорошо хоть Люси Янукович не коснулся этот дебильный закон мудрого (для зебилов) президента.. а то она настаралась бы до чего угодно..