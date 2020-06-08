Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, выбирая президента, должны понимать, чем будет заниматься первая леди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАБЛОID".

Как отметил Зеленский журналистам, во время рабочего визита на Хмельнитчину, нет законодательства, которое регулирует институт первой леди.

"Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю", - подчеркнул президент.

Таким образом, считает Зеленский, люди, выбирая президента, должны понимать, ем будет заниматься первая леди.

"Я, кстати, хочу сейчас разработать с супругой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - добавил он.

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