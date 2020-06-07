Зеленского заметили в дорогом супермаркете. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский после велопрогулки с журналистами покупал вино и продукты в киевском супермаркете.

Видео с главой государства опубликовала в Фейсбуке Людмила Архарова, информирует Цензор.НЕТ.

Президент был одет в футболку, спортивные штаны и кроссовки. На главе государства был респиратор.

"Люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", — написала Архарова.

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Напомним, вчера, 6 июня, в День журналиста президент Украины Владимир Зеленский организовал велопрогулку с журналистами, а после ответил на ряд вопросов.

В частности, он назвал главу МВД Арсена Авакова "лучшим министром", сказал, что у него нет претензий к главе Минздрава Степанову, и назвал трех кандидатов на пост министра образования.