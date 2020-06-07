Зеленского заметили в дорогом супермаркете. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский после велопрогулки с журналистами покупал вино и продукты в киевском супермаркете.
Видео с главой государства опубликовала в Фейсбуке Людмила Архарова, информирует Цензор.НЕТ.
Президент был одет в футболку, спортивные штаны и кроссовки. На главе государства был респиратор.
"Люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", — написала Архарова.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать
Напомним, вчера, 6 июня, в День журналиста президент Украины Владимир Зеленский организовал велопрогулку с журналистами, а после ответил на ряд вопросов.
В частности, он назвал главу МВД Арсена Авакова "лучшим министром", сказал, что у него нет претензий к главе Минздрава Степанову, и назвал трех кандидатов на пост министра образования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во первых новость как для гугла еще та. Неужели больше не о чем написать? Ну про глобальное потепление к примеру. А не кто где закупается.
Второе это то, что он все таки президент и охрана есть у всех президентов и кортеж у него должен быть, он страну все таки представляет.
Это не профессия сидеть на диване печатать бред. Почему бы некоторым личностям не попробовать хотя бы представить как рулить этой станой одному человеку, которого все вдруг незлюбили и у коготого до этого не было полит опыта? Вам кого не дай-всех сговн.те! Не там ходит, не то ест, не так говорит...Из себя надо наконец-то уже начинать. Президент вам страну не засрал, сами все, сами.
Війни Зеленський здається теж не хотів і не починав її, а закінчити ви не даєте, волаєте, що вам так зле. Кому було скучно жити, той і повівся на провокацію-побіг на чужу війну "героїзм" показувати ні за що і ні про що. Всім уже надоїло то, та війна вже минуле, хватить пхати її в кожну дірку. Щоб мати чим коментувати, треба більше читати і вникати в життя країни і світу, а не орудувати 2-3ма реченнями про війну, корону і ЗЕ.
У нас до речі вільна країна, так що вперед за орденами! Кожен може стати президентом і спробувати свої сили в об'єднянні баранів у стадо. (Спеціально для вас двома мовами, щоб не нили, що москалиха або хохолка😆)
А какая была провокация?? это когда на донбассе вооруженные сепары начали обладминистрации захватывать, пилять на металл имущество, отжимать машины, а потом у них вдруг танки, артиллерия появилась?? Ох уж эти провокаторы с чужой войной. Вижу за 6 лет портки уже отстирались и пошла ссыкли про чужую войну, припоминаю как в 2014-2016 все сидели молча и молились, чтобы эти покойные гиви, моторыло и прочие пьяные ***** не дошли до их региона. Спасибо нашим героям, которые остановили эту нечисть на донбассе, пока остановили. И война это не "минуле", а это уже 6 лет сьогодення, и сколько она будет продолжаться неизвестно. И вы, обычное рядовое ссыкло сидите перед компьютером в тепле и пишете "війна це минуле" завдяки тим самим хто пішов проявляти як ви пишете "героїзм". Которые ценой своих жизней держат эту нечисть запертой в пределах ордло. Впрочем кто знает, как далее повернутся судьба, может в вашу хату тоже прилетит снаряд с "чужой войны". Это будет замечательный сарказм судьбы, за вашу гнилую ссыкливую натуру.