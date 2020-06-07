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Зеленського помітили в дорогому супермаркеті. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський після велопрогулянки з журналістами купував вино і продукти в київському супермаркеті.

Відео з главою держави опублікувала у фейсбуці Людмила Архарова, інформує Цензор.НЕТ.

Президент був одягнений у футболку, спортивні штани та кросівки. На ньому був респіратор.

"Люди сьогодні не могли упізнати Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід ... А в улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим", - написала Архарова.

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Нагадаємо, вчора, 6 червня, в День журналіста президент України Володимир Зеленський організував велопрогулянку з журналістами, а згодом відповів на низку запитань.

Зокрема, він назвав главу МВС Арсена Авакова "найкращим міністром", сказав, що у нього немає претензій до глави МОЗ Степанова, і назвав трьох кандидатів на пост міністра освіти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) магазин (337) продукти (1141) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+92
Похлебал супчика, сходил в магазин, съездил с проститутками в лес, поигрался луком, покатался на велосипеде. Так проходят дни президента страны, в которой идёт война, эпидемия коронавируса, колоссальная безработица, рекордный дефицит бюджета, где ежедневно мусора пытают и убивают людей. Ляпотя....
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07.06.2020 13:33
+88
Зеленского заметили в дорогом супермаркете - Цензор.НЕТ 3489
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07.06.2020 13:29
+51
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Кста, видосик с Зеленскам в супермаркете, это спец проект.
Таким образом пытаются показать, как близок https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa к нароту.

Ага, особенно после села, где в качестве селянв в массовках и 50 охранников, мы верим, что оно пришло одно в супермаркет, покупает, никто не подходит.
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07.06.2020 13:30
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Почему это незаметный? Ну, и что что в маске, а пид&рские штаны?))
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08.06.2020 08:51 Відповісти
Внешняя политика, безопасность гос-ва и соблюдение конституционных прав граждан Украины Следует ли полагать, что тов. Зеленский справляется со своими прямыми обязанностями и может себе позволить регулярно бывать пиар асом
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08.06.2020 09:16 Відповісти
памперсы в химтоварах выбирал
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08.06.2020 10:14 Відповісти
Понты.
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08.06.2020 11:46 Відповісти
Порохня, первый раз после выборов своего ублюдка видела его нАлюдях ...аж на следующих выборах! Ей это дико, когда През выходит из бункера! Свинья лживая обещала давать отчеты народу, ходить на программы...только все эти обицянки там где и боевые 1000 за день, ага. А в бункере вон ботоксное чмо сидит до сих пор, ссыкотно ему. Для соевой секты же это признак заботы о народе. Шоб не осталась Ненька без кормчего, шоб не похудало!
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08.06.2020 13:57 Відповісти
Зебилка, ты рада, что Вавий Оманский, который обещал покончить с кортежами, теперь меньше как в составе 40 машин не ездит? Мироточишь по бубочке?)))
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08.06.2020 16:41 Відповісти
ага, мироточит. Миро у неё тухлой рыбой воняет.))
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09.06.2020 10:13 Відповісти
Он всего лишь такой же звездун, как и Яйценюк,Уля,Кондитер,Овощь и прочая шваль на политическом цирке Украины.
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09.06.2020 14:48 Відповісти
Ідіот.
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09.06.2020 11:25 Відповісти
Дэбил
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09.06.2020 14:49 Відповісти
"Війна курва"..теж не забувай..на 1,47 майже усі загиблі..кіровоградський спецназ..
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08.06.2020 22:01 Відповісти
И опять одни аналитики в коментариях. 😁
Во первых новость как для гугла еще та. Неужели больше не о чем написать? Ну про глобальное потепление к примеру. А не кто где закупается.
Второе это то, что он все таки президент и охрана есть у всех президентов и кортеж у него должен быть, он страну все таки представляет.
Это не профессия сидеть на диване печатать бред. Почему бы некоторым личностям не попробовать хотя бы представить как рулить этой станой одному человеку, которого все вдруг незлюбили и у коготого до этого не было полит опыта? Вам кого не дай-всех сговн.те! Не там ходит, не то ест, не так говорит...Из себя надо наконец-то уже начинать. Президент вам страну не засрал, сами все, сами.
Війни Зеленський здається теж не хотів і не починав її, а закінчити ви не даєте, волаєте, що вам так зле. Кому було скучно жити, той і повівся на провокацію-побіг на чужу війну "героїзм" показувати ні за що і ні про що. Всім уже надоїло то, та війна вже минуле, хватить пхати її в кожну дірку. Щоб мати чим коментувати, треба більше читати і вникати в життя країни і світу, а не орудувати 2-3ма реченнями про війну, корону і ЗЕ.
У нас до речі вільна країна, так що вперед за орденами! Кожен може стати президентом і спробувати свої сили в об'єднянні баранів у стадо. (Спеціально для вас двома мовами, щоб не нили, що москалиха або хохолка😆)
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09.06.2020 08:48 Відповісти
о, отлично, без опыта работы оно пошло рулить 40 миллионнной страной, а теперь "чего вы его так не любите, оно ж без опыта", сами попробуйте, если ты не дай бог начнешь тонуть на пляже, а рядом будет, спасатель, который и пальцем не пошевельнет, потому что он оказывается плавать не умеет, надеялся в процессе научится, просто работа была нужна, но не сложилось. Твои родные потом конечно так и скажут, "не ну мы ж тоже не спасатели, прежде чем критиковать спасателя им надо стать. Утонул родственничек и утонул, че уж, спасатель же не хотел ему смерти, он просто плавать не умел, а деньги были нужны". Если ты идешь в Президенты, то никаких скидок быть не может, это не шаурму крутить(хотя тут тоже надо уметь), от твоих действий зависит судьба 40 миллионов человек, извини, но нет опыта в политике не конает, нет опыта, сиди дома. Я шото не понял, а как это мы не даем войну закончить, он же обещал договориться посередине, а выходит его посередине это капитуляция и совок 2.0.?? Дать возможность дегерам с лугандона влиять на решения украинского правительства?? Не, не, не такое окончание засуньте себе в сраку, он этого не обещал, пусть бы честно сказал, войну путем выполнения всех хотелок кремля, тогда и посмотрели бы на результат выборов, а так получается он просто назвездел с 3 короба, а теперь не знает, как ему выкрутится со своих же обещаний.
А какая была провокация?? это когда на донбассе вооруженные сепары начали обладминистрации захватывать, пилять на металл имущество, отжимать машины, а потом у них вдруг танки, артиллерия появилась?? Ох уж эти провокаторы с чужой войной. Вижу за 6 лет портки уже отстирались и пошла ссыкли про чужую войну, припоминаю как в 2014-2016 все сидели молча и молились, чтобы эти покойные гиви, моторыло и прочие пьяные ***** не дошли до их региона. Спасибо нашим героям, которые остановили эту нечисть на донбассе, пока остановили. И война это не "минуле", а это уже 6 лет сьогодення, и сколько она будет продолжаться неизвестно. И вы, обычное рядовое ссыкло сидите перед компьютером в тепле и пишете "війна це минуле" завдяки тим самим хто пішов проявляти як ви пишете "героїзм". Которые ценой своих жизней держат эту нечисть запертой в пределах ордло. Впрочем кто знает, как далее повернутся судьба, может в вашу хату тоже прилетит снаряд с "чужой войны". Это будет замечательный сарказм судьбы, за вашу гнилую ссыкливую натуру.
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09.06.2020 14:46 Відповісти
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