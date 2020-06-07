Зеленського помітили в дорогому супермаркеті. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський після велопрогулянки з журналістами купував вино і продукти в київському супермаркеті.

Відео з главою держави опублікувала у фейсбуці Людмила Архарова, інформує Цензор.НЕТ.

Президент був одягнений у футболку, спортивні штани та кросівки. На ньому був респіратор.

"Люди сьогодні не могли упізнати Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід ... А в улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим", - написала Архарова.

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Нагадаємо, вчора, 6 червня, в День журналіста президент України Володимир Зеленський організував велопрогулянку з журналістами, а згодом відповів на низку запитань.

Зокрема, він назвав главу МВС Арсена Авакова "найкращим міністром", сказав, що у нього немає претензій до глави МОЗ Степанова, і назвав трьох кандидатів на пост міністра освіти.