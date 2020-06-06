Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"
Президент України Володимир Зеленський вважає главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і не бачить іншого кандидата на цю посаду. Він також вважає, що Аваков має довести до кінця розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами в неформальній обстановці в своїй резиденції в Заліссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати", – вказав Зеленський.
"Якраз як я боявся через звільнення (колишнього генпрокурора Руслана. – Ред.) Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем", – сказав глава держави, маючи на увазі розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський вважає, що саме Аваков має довести до кінця розслідування цієї резонансної справи.
Раніше на цьому тижні депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".
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Что за человек этот Зеленский, не понимаю. На хрена он это всё творит... Ему мало было денег, славы? Ему надо было, чтоб его пол-страны возненавидело? Ну он уже этого добился, или будет работать над второй половиной?
5-ть лет свиноферму ему стерегла.
Сабаку свою не продам никому,
Такая скотина нужна самому.
Даже, если Аваков лично в прямом эфире будет жрать живьем младенцев для ЗЕ он будет оставаться лучшим министром.