Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"

Президент України Володимир Зеленський вважає главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і не бачить іншого кандидата на цю посаду. Він також вважає, що Аваков має довести до кінця розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами в неформальній обстановці в своїй резиденції в Заліссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати", – вказав Зеленський.

"Якраз як я боявся через звільнення (колишнього генпрокурора Руслана. – Ред.) Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем", – сказав глава держави, маючи на увазі розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський вважає, що саме Аваков має довести до кінця розслідування цієї резонансної справи.

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Раніше на цьому тижні депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".