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Новини Убивство Шеремета
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Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"

Зеленський про Авакова:

Президент України Володимир Зеленський вважає главу МВС Арсена Авакова "потужним міністром" і не бачить іншого кандидата на цю посаду. Він також вважає, що Аваков має довести до кінця розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами в неформальній обстановці в своїй резиденції в Заліссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати", – вказав Зеленський.

"Якраз як я боявся через звільнення (колишнього генпрокурора Руслана.  – Ред.) Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем", – сказав глава держави, маючи на увазі розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський вважає, що саме Аваков має довести до кінця розслідування цієї резонансної справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Раніше на цьому тижні депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23727) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+60
Зеленский об Авакове: "до сих пор нет лучшего министра" - Цензор.НЕТ 2755
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06.06.2020 17:03
+47
Зеленский об Авакове: "до сих пор нет лучшего министра" - Цензор.НЕТ 416
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06.06.2020 17:06
+46
ужас из 40 миллионов украинцев не ужели нельзя найти нормального министра?
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06.06.2020 17:06
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Ну, после того, что он увидел в глазах ***** это, в общем-то, и не удивляет...
Что за человек этот Зеленский, не понимаю. На хрена он это всё творит... Ему мало было денег, славы? Ему надо было, чтоб его пол-страны возненавидело? Ну он уже этого добился, или будет работать над второй половиной?
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06.06.2020 23:11 Відповісти
яснопонятно, яйца зеленского у авакова в карманах
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06.06.2020 23:16 Відповісти
зе така сама курва, що і петя, той що 3-й у списку форбс
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06.06.2020 23:36 Відповісти
політикою займатись, це не х5єм на роялі грати! лох Є лохом!
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07.06.2020 01:28 Відповісти
В наследство досталась мне тварь от Петра-
5-ть лет свиноферму ему стерегла.
Сабаку свою не продам никому,
Такая скотина нужна самому.
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07.06.2020 02:23 Відповісти
цинічні ублюдкі
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07.06.2020 02:35 Відповісти
Ну, как бы Аваков у ЗЕ единственная линия обороны от народа Украины. Так что логично.

Даже, если Аваков лично в прямом эфире будет жрать живьем младенцев для ЗЕ он будет оставаться лучшим министром.
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07.06.2020 03:17 Відповісти
Ну, это его личное мнение. При его нынешнем мизерном рейтинге оно мало кого интересует.
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07.06.2020 08:42 Відповісти
САМЫМ НАИхудшим был югик луценко, при его " правлении" в мусарнях был беспредельный беспредел. Впрочем картово-воровитый был и самым НАИхудшим прокулолом.
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07.06.2020 10:47 Відповісти
Очередной раз насрал ваш зеписюнист вам прям в рот !
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07.06.2020 11:34 Відповісти
з березня 2014 Аваков і є справжнім господарем України - і не важливо , яке прізвище в чергового президента ...
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07.06.2020 22:09 Відповісти
Лучшего нет , я его бздю , а то вдруг . как застрелит , как Гепу и на тачанке придется ездить .
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07.06.2020 22:18 Відповісти
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