УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11936 відвідувачів онлайн
Новини
6 518 40

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос"

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, -

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606)

Відповідна інформація оприлюднена  на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Підписи перевірили, електронні документи підготували ... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ) підписів 56 ... рухаємося вперед", - розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Також читайте: Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - Голос 01
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - Голос 02

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14945) відставка (1461) Голос партія (512) Железняк Ярослав (550)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Давно пора коррупционера схемщика Авакова уволить и все гоп компашку...еще уголовные дела завести, за коррупцию в полиции, преступные дела. При Авакове там все прогнило.

При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.

сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.
показати весь коментар
05.06.2020 17:00
+6
Смешно, зачем регистрировать то, что априори не наберёт 226 голосов?
показати весь коментар
05.06.2020 15:22
+6
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7130
показати весь коментар
05.06.2020 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деталі: Проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ зареєстровано у Верховній Радій 5 червня під номером http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69053 3606 і передано на розгляд керівництву.Ініціаторами постанови значаться 55 нардепів.https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254648/ Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді | Українська правда
показати весь коментар
05.06.2020 15:19 Відповісти
Хотя бы прошло такое решение в ВР.
показати весь коментар
05.06.2020 15:20 Відповісти
Ах Сухов, Сухов, тебе за державу не обидно? Ведь начинаются события военного противостояния внутри Украины и дальнейшее расчленение неизбежно. Ведь лучше плохой мир, чем любая война с жертвами и неизвестным ее окончанием.
показати весь коментар
05.06.2020 15:37 Відповісти
ты за какую державу говоришь **************? да твоя п"дорашка скоро развалиться
показати весь коментар
05.06.2020 16:03 Відповісти
Ой лол, ща слуги урода наголосуют турбо режим
показати весь коментар
05.06.2020 15:20 Відповісти
"- Сидячий?
- Чего?
- Сидит? Ну "мужик" этот?
- Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник! "
показати весь коментар
05.06.2020 15:20 Відповісти
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1682
показати весь коментар
05.06.2020 15:23 Відповісти
Смешно, зачем регистрировать то, что априори не наберёт 226 голосов?
показати весь коментар
05.06.2020 15:22 Відповісти
У них рнйтинг 0.хоть хайпанут
показати весь коментар
05.06.2020 15:25 Відповісти
Аваков в тему- что простая -Пора бы выйти из сарая И применить своих гвардейцев Во имя сложных европейцев, Чтобы сломать зеленый мир -Ведь он из шутовских сатир.Всем в Украине надоело, Что управляет так несмелоПри власти цирковое тело-Двойным агентом сразу став, Аваков выдаст нам устав, Как украинец и армян-Он сохранит для нас - крестьянВсю Украину непорочной,

Гражданство утвердив заочно. ))
показати весь коментар
05.06.2020 17:09 Відповісти
Странный стих)
Ни уму, ни сердцу)
показати весь коментар
05.06.2020 17:29 Відповісти
от смены Авакова система не поменяется, судя по остальным назначениям
показати весь коментар
05.06.2020 15:23 Відповісти
поэтому пусть аваков там сидит 500 лет?
показати весь коментар
05.06.2020 15:52 Відповісти
У него сын есть.Молодой толковый, рюкзаками торгует.
показати весь коментар
05.06.2020 16:02 Відповісти
Ох уж эта рада.
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7194
показати весь коментар
05.06.2020 15:23 Відповісти
а че она такая прикольная.
показати весь коментар
05.06.2020 15:24 Відповісти
Такой аншлаг во время выступления в Раде, а вы опять за свое, бери рюкзак пошли домой.
показати весь коментар
05.06.2020 15:23 Відповісти
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7130
показати весь коментар
05.06.2020 15:25 Відповісти
я бы сказал: "жена послала в трактир почтового голубя за мужем-алкаголиком"
показати весь коментар
05.06.2020 15:54 Відповісти
Чудова ідея!
показати весь коментар
05.06.2020 16:46 Відповісти
Отставки не будет Аваков это "Титаник" зеленой шантропы. Если что лодок на всех не хватит. "Слуги" помните об этом
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1292
показати весь коментар
05.06.2020 15:27 Відповісти
Рошен против
показати весь коментар
05.06.2020 15:30 Відповісти
купи себе мозг
показати весь коментар
05.06.2020 15:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html Ось так і проявиться підлість "Голосу"

Підписні листи про недовіру уряду Шмигаля, "Євро Солідарність" вже отримала.
Порошенко їх уже підписав.
Сподіваюся, що "Голос" зараз блисне принциповістю, і так само повним складом підпише листи.
Разом з Вакарчуком, який вчора за відставку Авакова НЕ підписався.
А в разі, якщо "Голос" та інші нардепи, що ліплять з себе нереальних опозиціонерів, раптом дадуть задню - чекаю, як організації що претендують на одне електоральне поле з "ЄвроСолідарністю" хором заволають "перевірте штани", "це договорняк" - і подібне.
А потім поговоримо - хто у Верховній Раді проукраїнські сили, і з ким треба об'єднуватися "ЄвроСолідарності" проти ЗЕпошесті.
Як казав колись Ісус Назорей, розіп'ятий за рішенням більшості своїх співгромадян: "По справах їхніх впізнаєте їх".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 205


показати весь коментар
05.06.2020 15:32 Відповісти
«безГолос» верещав, що «ЄвроСолідарність» не ставить підписи за відставку Авакова?
А нічого, що для ініціювання відставки будь-якого Міністра, достатньо пропозиції ОДНОГО депутата, з будь-якої фракції? То що ж заважало такому "принциповому" Вакарчуку ініціювати відставку Рюкзакова???
Але в той же час, щоб винести у ВР питання відставки всього Уряду, потрібні підписи 1/3 конституційного складу Парламента (тобто, не менше 100 депутатів).
Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос», - не поставить свої підписи під вимогою відставки всього Уряду ЗЕленої шмарклі.
Недарма ж Разумков, Спікер ВР, два дні тягнув час, не видаючи "ЄвроСолідарності" підписні листи...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html
показати весь коментар
05.06.2020 15:33 Відповісти
какие доказательства - Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос» ????
показати весь коментар
05.06.2020 16:00 Відповісти
Томаш фиала давно это признал. Сейчас ни для кого это уже секретом не является
показати весь коментар
05.06.2020 16:43 Відповісти
для меня секрет - кто такой томаш фиала?
показати весь коментар
05.06.2020 17:46 Відповісти
и где инфа что он об этом заявляет?
показати весь коментар
05.06.2020 17:47 Відповісти
Вакарчук не подписался? А разве он был в парламенте?
показати весь коментар
05.06.2020 16:01 Відповісти
Наполегливість артілі,, Зайва праця" надихає.
показати весь коментар
05.06.2020 15:32 Відповісти
Гнать надо всех начиная с Буратина. А менять Авакова на еще одного адвоката Януковича? Нахера?
показати весь коментар
05.06.2020 15:33 Відповісти
Ого аж 56 нашкребли.))
показати весь коментар
05.06.2020 15:36 Відповісти
"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - во поработали! Источник: https://censor.net/n3200302
показати весь коментар
05.06.2020 15:39 Відповісти
бійтеся своїх бажань ...
показати весь коментар
05.06.2020 15:43 Відповісти
Могут и проголосовать - ж"опа, порох, Вакарчук и часть слуг могут дать голоса
показати весь коментар
05.06.2020 15:58 Відповісти
Ни о чем... безголосый шёпот тихо пшикнул в лужу
показати весь коментар
05.06.2020 16:42 Відповісти
Давно пора коррупционера схемщика Авакова уволить и все гоп компашку...еще уголовные дела завести, за коррупцию в полиции, преступные дела. При Авакове там все прогнило.

При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.

сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.
показати весь коментар
05.06.2020 17:00 Відповісти
 
 