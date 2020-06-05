У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос"

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606)

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Підписи перевірили, електронні документи підготували ... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ) підписів 56 ... рухаємося вперед", - розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

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