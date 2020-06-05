У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос"
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606)
Відповідна інформація оприлюднена на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
"Підписи перевірили, електронні документи підготували ... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ) підписів 56 ... рухаємося вперед", - розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
Топ коментарі
+7 Maik Angelo #457079
показати весь коментар05.06.2020 17:00
+6 Эдмонд Саакян
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+6 Светлана Науменко
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- Чего?
- Сидит? Ну "мужик" этот?
- Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник! "
Гражданство утвердив заочно. ))
Ни уму, ни сердцу)
Підписні листи про недовіру уряду Шмигаля, "Євро Солідарність" вже отримала.
Порошенко їх уже підписав.
Сподіваюся, що "Голос" зараз блисне принциповістю, і так само повним складом підпише листи.
Разом з Вакарчуком, який вчора за відставку Авакова НЕ підписався.
А в разі, якщо "Голос" та інші нардепи, що ліплять з себе нереальних опозиціонерів, раптом дадуть задню - чекаю, як організації що претендують на одне електоральне поле з "ЄвроСолідарністю" хором заволають "перевірте штани", "це договорняк" - і подібне.
А потім поговоримо - хто у Верховній Раді проукраїнські сили, і з ким треба об'єднуватися "ЄвроСолідарності" проти ЗЕпошесті.
Як казав колись Ісус Назорей, розіп'ятий за рішенням більшості своїх співгромадян: "По справах їхніх впізнаєте їх".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
А нічого, що для ініціювання відставки будь-якого Міністра, достатньо пропозиції ОДНОГО депутата, з будь-якої фракції? То що ж заважало такому "принциповому" Вакарчуку ініціювати відставку Рюкзакова???
Але в той же час, щоб винести у ВР питання відставки всього Уряду, потрібні підписи 1/3 конституційного складу Парламента (тобто, не менше 100 депутатів).
Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос», - не поставить свої підписи під вимогою відставки всього Уряду ЗЕленої шмарклі.
Недарма ж Разумков, Спікер ВР, два дні тягнув час, не видаючи "ЄвроСолідарності" підписні листи...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html
При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.
сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.