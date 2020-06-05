В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - "Голос"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности Министра внутренних дел Украины (№3606)

Соответсвующая информация обнародована на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ) Подписей 56... движемся вперед", - рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА



