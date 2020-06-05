В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - "Голос"
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности Министра внутренних дел Украины (№3606)
Соответсвующая информация обнародована на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ) Подписей 56... движемся вперед", - рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
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+7 Maik Angelo #457079
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+6 Эдмонд Саакян
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показать весь комментарий05.06.2020 15:25
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- Чего?
- Сидит? Ну "мужик" этот?
- Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник! "
Гражданство утвердив заочно. ))
Ни уму, ни сердцу)
Підписні листи про недовіру уряду Шмигаля, "Євро Солідарність" вже отримала.
Порошенко їх уже підписав.
Сподіваюся, що "Голос" зараз блисне принциповістю, і так само повним складом підпише листи.
Разом з Вакарчуком, який вчора за відставку Авакова НЕ підписався.
А в разі, якщо "Голос" та інші нардепи, що ліплять з себе нереальних опозиціонерів, раптом дадуть задню - чекаю, як організації що претендують на одне електоральне поле з "ЄвроСолідарністю" хором заволають "перевірте штани", "це договорняк" - і подібне.
А потім поговоримо - хто у Верховній Раді проукраїнські сили, і з ким треба об'єднуватися "ЄвроСолідарності" проти ЗЕпошесті.
Як казав колись Ісус Назорей, розіп'ятий за рішенням більшості своїх співгромадян: "По справах їхніх впізнаєте їх".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
А нічого, що для ініціювання відставки будь-якого Міністра, достатньо пропозиції ОДНОГО депутата, з будь-якої фракції? То що ж заважало такому "принциповому" Вакарчуку ініціювати відставку Рюкзакова???
Але в той же час, щоб винести у ВР питання відставки всього Уряду, потрібні підписи 1/3 конституційного складу Парламента (тобто, не менше 100 депутатів).
Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос», - не поставить свої підписи під вимогою відставки всього Уряду ЗЕленої шмарклі.
Недарма ж Разумков, Спікер ВР, два дні тягнув час, не видаючи "ЄвроСолідарності" підписні листи...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html
При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.
сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.