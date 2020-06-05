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В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - "Голос"

В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, -

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности Министра внутренних дел Украины (№3606)

Соответсвующая информация обнародована на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ) Подписей 56... движемся вперед", - рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - Голос 01
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - Голос 02

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29230) отставка (3151) Голос партия (499) Железняк Ярослав (421)


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Топ комментарии
+7
Давно пора коррупционера схемщика Авакова уволить и все гоп компашку...еще уголовные дела завести, за коррупцию в полиции, преступные дела. При Авакове там все прогнило.

При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.

сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.
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05.06.2020 17:00
+6
Смешно, зачем регистрировать то, что априори не наберёт 226 голосов?
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05.06.2020 15:22
+6
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7130
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05.06.2020 15:25
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Деталі: Проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ зареєстровано у Верховній Радій 5 червня під номером http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69053 3606 і передано на розгляд керівництву.Ініціаторами постанови значаться 55 нардепів.https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254648/ Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді | Українська правда
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05.06.2020 15:19 Ответить
Хотя бы прошло такое решение в ВР.
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05.06.2020 15:20 Ответить
Ах Сухов, Сухов, тебе за державу не обидно? Ведь начинаются события военного противостояния внутри Украины и дальнейшее расчленение неизбежно. Ведь лучше плохой мир, чем любая война с жертвами и неизвестным ее окончанием.
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05.06.2020 15:37 Ответить
ты за какую державу говоришь **************? да твоя п"дорашка скоро развалиться
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05.06.2020 16:03 Ответить
Ой лол, ща слуги урода наголосуют турбо режим
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05.06.2020 15:20 Ответить
"- Сидячий?
- Чего?
- Сидит? Ну "мужик" этот?
- Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник! "
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05.06.2020 15:20 Ответить
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1682
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05.06.2020 15:23 Ответить
Смешно, зачем регистрировать то, что априори не наберёт 226 голосов?
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05.06.2020 15:22 Ответить
У них рнйтинг 0.хоть хайпанут
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05.06.2020 15:25 Ответить
Аваков в тему- что простая -Пора бы выйти из сарая И применить своих гвардейцев Во имя сложных европейцев, Чтобы сломать зеленый мир -Ведь он из шутовских сатир.Всем в Украине надоело, Что управляет так несмелоПри власти цирковое тело-Двойным агентом сразу став, Аваков выдаст нам устав, Как украинец и армян-Он сохранит для нас - крестьянВсю Украину непорочной,

Гражданство утвердив заочно. ))
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05.06.2020 17:09 Ответить
Странный стих)
Ни уму, ни сердцу)
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05.06.2020 17:29 Ответить
от смены Авакова система не поменяется, судя по остальным назначениям
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05.06.2020 15:23 Ответить
поэтому пусть аваков там сидит 500 лет?
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05.06.2020 15:52 Ответить
У него сын есть.Молодой толковый, рюкзаками торгует.
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05.06.2020 16:02 Ответить
Ох уж эта рада.
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7194
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05.06.2020 15:23 Ответить
а че она такая прикольная.
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05.06.2020 15:24 Ответить
Такой аншлаг во время выступления в Раде, а вы опять за свое, бери рюкзак пошли домой.
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05.06.2020 15:23 Ответить
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7130
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05.06.2020 15:25 Ответить
я бы сказал: "жена послала в трактир почтового голубя за мужем-алкаголиком"
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05.06.2020 15:54 Ответить
Чудова ідея!
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05.06.2020 16:46 Ответить
Отставки не будет Аваков это "Титаник" зеленой шантропы. Если что лодок на всех не хватит. "Слуги" помните об этом
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1292
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05.06.2020 15:27 Ответить
Рошен против
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05.06.2020 15:30 Ответить
купи себе мозг
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05.06.2020 15:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html Ось так і проявиться підлість "Голосу"

Підписні листи про недовіру уряду Шмигаля, "Євро Солідарність" вже отримала.
Порошенко їх уже підписав.
Сподіваюся, що "Голос" зараз блисне принциповістю, і так само повним складом підпише листи.
Разом з Вакарчуком, який вчора за відставку Авакова НЕ підписався.
А в разі, якщо "Голос" та інші нардепи, що ліплять з себе нереальних опозиціонерів, раптом дадуть задню - чекаю, як організації що претендують на одне електоральне поле з "ЄвроСолідарністю" хором заволають "перевірте штани", "це договорняк" - і подібне.
А потім поговоримо - хто у Верховній Раді проукраїнські сили, і з ким треба об'єднуватися "ЄвроСолідарності" проти ЗЕпошесті.
Як казав колись Ісус Назорей, розіп'ятий за рішенням більшості своїх співгромадян: "По справах їхніх впізнаєте їх".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос" - Цензор.НЕТ 205


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05.06.2020 15:32 Ответить
«безГолос» верещав, що «ЄвроСолідарність» не ставить підписи за відставку Авакова?
А нічого, що для ініціювання відставки будь-якого Міністра, достатньо пропозиції ОДНОГО депутата, з будь-якої фракції? То що ж заважало такому "принциповому" Вакарчуку ініціювати відставку Рюкзакова???
Але в той же час, щоб винести у ВР питання відставки всього Уряду, потрібні підписи 1/3 конституційного складу Парламента (тобто, не менше 100 депутатів).
Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос», - не поставить свої підписи під вимогою відставки всього Уряду ЗЕленої шмарклі.
Недарма ж Разумков, Спікер ВР, два дні тягнув час, не видаючи "ЄвроСолідарності" підписні листи...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html
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05.06.2020 15:33 Ответить
какие доказательства - Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос» ????
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05.06.2020 16:00 Ответить
Томаш фиала давно это признал. Сейчас ни для кого это уже секретом не является
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05.06.2020 16:43 Ответить
для меня секрет - кто такой томаш фиала?
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05.06.2020 17:46 Ответить
и где инфа что он об этом заявляет?
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05.06.2020 17:47 Ответить
Вакарчук не подписался? А разве он был в парламенте?
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05.06.2020 16:01 Ответить
Наполегливість артілі,, Зайва праця" надихає.
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05.06.2020 15:32 Ответить
Гнать надо всех начиная с Буратина. А менять Авакова на еще одного адвоката Януковича? Нахера?
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05.06.2020 15:33 Ответить
Ого аж 56 нашкребли.))
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05.06.2020 15:36 Ответить
"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - во поработали! Источник: https://censor.net/n3200302
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05.06.2020 15:39 Ответить
бійтеся своїх бажань ...
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05.06.2020 15:43 Ответить
Могут и проголосовать - ж"опа, порох, Вакарчук и часть слуг могут дать голоса
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05.06.2020 15:58 Ответить
Ни о чем... безголосый шёпот тихо пшикнул в лужу
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05.06.2020 16:42 Ответить
Давно пора коррупционера схемщика Авакова уволить и все гоп компашку...еще уголовные дела завести, за коррупцию в полиции, преступные дела. При Авакове там все прогнило.

При Деканоиндзе только патрульных успели реформировать, а потом ее убрали, а при убогом Авакове возглавил так называемую "реформу", и все пошло через задницу... все реформы остановились, а появилось еще больше коррупции и беспредела в полиции.
При Авакове разгул бандитизма и крышевание коррупционых схем, плюс занимается крышеванием и контролирует весь наркобизнес, всю торговлю конопли . ломбарды и подпольные казино.

сегодняшнее состояние правоохранительных органов - это «заслуга» тех, кто после ее ухода не стал продолжать реформу, молча наблюдал за реваншем, а более 93% уволенных из системы вернулись в реформированную ею полицию.
«Кагарлык, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему» - Деканоиндзе.
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05.06.2020 17:00 Ответить
 
 