Зеленский об Авакове: "До сих пор нет лучшего министра"

Президент Украины Владимир Зеленский считает главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и не видит другого кандидата на этот пост. Он также считает, что Аваков должен довести до конца расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в неформальной обстановке в своей резиденции в Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести и на половине ее не бросать", - сказал Зеленский.

"Как раз как из-за увольнения Рябошапки, чтобы у нас не случилось вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", - сказал глава государства, имея в виду расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Зеленский считает, что именно Аваков довести до конца расследование этого резонансного дела.

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Ранее на этой неделе депутаты Верховной Рады собрали необходимое число подписей для регистрации постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой "Передано на рассмотрение руководству".