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Новости Убийство Шеремета
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Зеленский об Авакове: "До сих пор нет лучшего министра"

Зеленский об Авакове:

Президент Украины Владимир Зеленский считает главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и не видит другого кандидата на этот пост. Он также считает, что Аваков должен довести до конца расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в неформальной обстановке в своей резиденции в Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести и на половине ее не бросать", - сказал Зеленский.

"Как раз как из-за увольнения Рябошапки, чтобы у нас не случилось вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", - сказал глава государства, имея в виду расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Зеленский считает, что именно Аваков довести до конца расследование этого резонансного дела.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Ранее на этой неделе депутаты Верховной Рады собрали необходимое число подписей для регистрации постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой "Передано на рассмотрение руководству".

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20266) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+60
Зеленский об Авакове: "до сих пор нет лучшего министра" - Цензор.НЕТ 2755
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06.06.2020 17:03
+47
Зеленский об Авакове: "до сих пор нет лучшего министра" - Цензор.НЕТ 416
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06.06.2020 17:06
+46
ужас из 40 миллионов украинцев не ужели нельзя найти нормального министра?
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06.06.2020 17:06
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Ну, после того, что он увидел в глазах ***** это, в общем-то, и не удивляет...
Что за человек этот Зеленский, не понимаю. На хрена он это всё творит... Ему мало было денег, славы? Ему надо было, чтоб его пол-страны возненавидело? Ну он уже этого добился, или будет работать над второй половиной?
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06.06.2020 23:11 Ответить
яснопонятно, яйца зеленского у авакова в карманах
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06.06.2020 23:16 Ответить
зе така сама курва, що і петя, той що 3-й у списку форбс
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06.06.2020 23:36 Ответить
політикою займатись, це не х5єм на роялі грати! лох Є лохом!
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07.06.2020 01:28 Ответить
В наследство досталась мне тварь от Петра-
5-ть лет свиноферму ему стерегла.
Сабаку свою не продам никому,
Такая скотина нужна самому.
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07.06.2020 02:23 Ответить
цинічні ублюдкі
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07.06.2020 02:35 Ответить
Ну, как бы Аваков у ЗЕ единственная линия обороны от народа Украины. Так что логично.

Даже, если Аваков лично в прямом эфире будет жрать живьем младенцев для ЗЕ он будет оставаться лучшим министром.
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07.06.2020 03:17 Ответить
Ну, это его личное мнение. При его нынешнем мизерном рейтинге оно мало кого интересует.
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07.06.2020 08:42 Ответить
САМЫМ НАИхудшим был югик луценко, при его " правлении" в мусарнях был беспредельный беспредел. Впрочем картово-воровитый был и самым НАИхудшим прокулолом.
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07.06.2020 10:47 Ответить
Очередной раз насрал ваш зеписюнист вам прям в рот !
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07.06.2020 11:34 Ответить
з березня 2014 Аваков і є справжнім господарем України - і не важливо , яке прізвище в чергового президента ...
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07.06.2020 22:09 Ответить
Лучшего нет , я его бздю , а то вдруг . как застрелит , как Гепу и на тачанке придется ездить .
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07.06.2020 22:18 Ответить
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