Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАБЛОID".
Як зазначив Зеленський журналістам, під час робочого візиту на Хмельниччину, немає законодавства, яке регулює інститут першої леді.
"Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, мають бути обов'язки. Я так вважаю. Серйозно кажу", - підкреслив президент.
Таким чином, вважає Зеленський, люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.
"Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною і її помічниками законопроєкт, на законодавчому рівні закріпити це питання. Тут не треба жодного бюджетного фінансування", - додав він.
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ой у меня этих ледей было...От куда я знаю где моя первая!
- Перша леді має оплачувати витрати президента на офіційні делегації і закордонні візити в тому випадку, якщо ці візити і делегації проводяться неофіційно, заднім числом і з міжнародними скандалами;
- Перша леді має оформляти на себе офшори президента, і це не корупція;
- Перша леді має робити вигляд, що керує бізнесом президента;
- Перша леді має підтверджувати все, що про неї скаже президент. Скаже плакати - весь час плаче, скаже сміятися - весь час сміється;
- Перша леді має одягатися так, щоб відповідати статусу президента. Наприклад, якщо президент - клоун, перша леді має виглядати, як жінка клоуна, і вести себе відповідно;
- Перша леді має право піаритись на дурні, яка відповідає рівню піара президента. Наприклад, якщо президент стріляє з лука і їсть суп, але скорочує армію, перша леді має право ходити в лазертаг і їсти шашлик, але не допомагати лікарням.
уберите с руля - я не сруль, я Чебурашка (с)
хорошо хоть Люси Янукович не коснулся этот дебильный закон мудрого (для зебилов) президента.. а то она настаралась бы до чего угодно..