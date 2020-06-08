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Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАБЛОID".

Як зазначив Зеленський журналістам, під час робочого візиту на Хмельниччину, немає законодавства, яке регулює інститут першої леді.

"Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, мають бути обов'язки. Я так вважаю. Серйозно кажу", - підкреслив президент.

Таким чином, вважає Зеленський, люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.

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"Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною і її помічниками законопроєкт, на законодавчому рівні закріпити це питання. Тут не треба жодного бюджетного фінансування", - додав він.

Автор: 

законопроєкт (3584) Зеленський Володимир (23732) перша леді (15) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+86
Шо, Ленка не дает?
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08.06.2020 10:46
+63
Ну твои обязаности закреплены, и шо ты их выполняешь?
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08.06.2020 10:47
+61
Я думал что Янукович -это дно. Но этот фраерок переплюнул всех!
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08.06.2020 11:08
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От можна уявити собі, щоб Порошенко піднімав таке ''важливе'' для України питання?
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08.06.2020 19:43 Відповісти
так походу и "первую леди" надо будет всенародно избирать, ежели народ против - будешь Вова с Лысым перволедиться...
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08.06.2020 19:45 Відповісти
Господин Президент,а где Ваша первая Леди?!
ой у меня этих ледей было...От куда я знаю где моя первая!
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08.06.2020 20:13 Відповісти
Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9487
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08.06.2020 20:19 Відповісти
Пара клінічних ідіотів... ЗеБіли, ви, сволото, зробили це разом.
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08.06.2020 22:47 Відповісти
зебилы, бойтесь своих желаний - у вас и ваших потомков только одна жизнь, чтобы ТАК тупо прикалываться, как вы прикололись год назад.. дебилы-экспериментаторы
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10.06.2020 21:57 Відповісти
Пропозиції від https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1162577037438228&set=a.121417091554233&type=3 Alex Noinets :

- Перша леді має оплачувати витрати президента на офіційні делегації і закордонні візити в тому випадку, якщо ці візити і делегації проводяться неофіційно, заднім числом і з міжнародними скандалами;

- Перша леді має оформляти на себе офшори президента, і це не корупція;

- Перша леді має робити вигляд, що керує бізнесом президента;

- Перша леді має підтверджувати все, що про неї скаже президент. Скаже плакати - весь час плаче, скаже сміятися - весь час сміється;

- Перша леді має одягатися так, щоб відповідати статусу президента. Наприклад, якщо президент - клоун, перша леді має виглядати, як жінка клоуна, і вести себе відповідно;

- Перша леді має право піаритись на дурні, яка відповідає рівню піара президента. Наприклад, якщо президент стріляє з лука і їсть суп, але скорочує армію, перша леді має право ходити в лазертаг і їсти шашлик, але не допомагати лікарням.
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08.06.2020 20:22 Відповісти
Если с первым джентльменом,ну типа сэром,не сложилось то закон о первой леди ситуацию не меняет.
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08.06.2020 21:07 Відповісти
Это он придумал, чтобы ей денег не давать, создал должность - пусть налогоплательщики платят. Ну правда же больше ни у кого нет первой и ещё и леди в Украине, а нього є. Тобто пані...
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08.06.2020 21:22 Відповісти
Люди викинуті за борт життя. Лише з боку Зеленського були одні обіцянки. Якби була робота в Україні, люди б не їхали по чужих кордонах і не кидали б родини. У мене дитина вступатиме і їй потрібно дати освіту. Все платне і за все треба платити. Розвалили все що ще якось трималось на волосині, викинули людей. Мені страшно у своїй країні. Це хіба не жах?
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08.06.2020 21:24 Відповісти
Замкнутый круг... Ваш ребенок не учился в школе, в итоге не сдал ЗНО и не будет иметь возможности поступить на бюджет... Вы оплатите дальнейшее обучение, но результат будет тот же... Знаний не добавится... И вот такие бездари будут дальше руководить.. А что они смогут наруководить, если они бездари? Именно таких вы и избрали сейчас... Так чего плачете? Вы сами создаете этот замкнутый круг...
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11.06.2020 23:03 Відповісти
И еще... Хорошие специалисты и в Украине получают достойные деньги.. Специалисты своего дела...
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11.06.2020 23:05 Відповісти
втекла мабуть
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08.06.2020 21:38 Відповісти
Называться "Первой леди" только из-за того что ты спишь с Президентом, это большая честь и огромная заслуга леди.
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09.06.2020 08:30 Відповісти
"ой дурак!"(с)
уберите с руля - я не сруль, я Чебурашка (с)
хорошо хоть Люси Янукович не коснулся этот дебильный закон мудрого (для зебилов) президента.. а то она настаралась бы до чего угодно..
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10.06.2020 21:54 Відповісти
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