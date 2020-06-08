Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАБЛОID".

Як зазначив Зеленський журналістам, під час робочого візиту на Хмельниччину, немає законодавства, яке регулює інститут першої леді.

"Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, мають бути обов'язки. Я так вважаю. Серйозно кажу", - підкреслив президент.

Таким чином, вважає Зеленський, люди, вибираючи президента, повинні розуміти, що робитиме перша леді.

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"Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною і її помічниками законопроєкт, на законодавчому рівні закріпити це питання. Тут не треба жодного бюджетного фінансування", - додав він.