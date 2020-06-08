В Новой Зеландии полностью отменят карантин из-за отсутствия больных коронавирусом

В Новой Зеландии выздоровели все люди, у которых обнаружили коронавирус в стране.

Об этом в понедельник заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что c 9 июня страна отменит все меры карантинные ограничения, за исключением пограничного контроля.

По словам Ардер, общественные и частные мероприятия, предприятия розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также весь общественный транспорт могут возобновиться без норм социального дистанцирования, которые все еще действуют в большей части мира.

"Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия", - сказала Ардерн.

Отмечается, что это во многом это было связано с 75-дневными ограничениями, включая около семи недель строгой блокировки, при которой большинство предприятий были закрыты, а все, кроме работников критической инфраструктуры, должны были оставаться дома.

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