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Новости Коронавирус и карантин
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В Новой Зеландии полностью отменят карантин из-за отсутствия больных коронавирусом

В Новой Зеландии полностью отменят карантин из-за отсутствия больных коронавирусом

В Новой Зеландии выздоровели все люди, у которых обнаружили коронавирус в стране.

Об этом в понедельник заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что c 9 июня страна отменит все меры карантинные ограничения, за исключением пограничного контроля.

По словам Ардер, общественные и частные мероприятия, предприятия розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также весь общественный транспорт могут возобновиться без норм социального дистанцирования, которые все еще действуют в большей части мира.

"Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия", - сказала Ардерн.

Отмечается, что это во многом это было связано с 75-дневными ограничениями, включая около семи недель строгой блокировки, при которой большинство предприятий были закрыты, а все, кроме работников критической инфраструктуры, должны были оставаться дома.

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Автор: 

карантин (16729) Новая Зеландия (81) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А ведь у нас тоже можно было просто закрыть границу а приезжих на 2 недели на принудительный карантин и небыло бы миллиардных убытков и карантина для всей страны. Точно так же как и в 2014 можно было перекрыть границы с Рашкой и непускать ниодного кацапа а колаборантов изолировать на зону. И небыло бы сейчас ни окупации ни десятков тысяч погибших ни многомиллиардных убытков ни перспективы развала Украины на федерации. Но постоянно убеждаюсь что Украиной правят одни враги, ворье и предатели.
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08.06.2020 11:01
+2
с чего ты взял про тысячи в день? знамение было?
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08.06.2020 11:07
+1
А если бы всех к стенке поставили, победа над вирусочкам была бы ещё быстрее...
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08.06.2020 10:54
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життя на острові має певні переваги..
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08.06.2020 10:53 Ответить
Скрипали могут быть первыми, привет от пукина.
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08.06.2020 10:53 Ответить
нормальние люди отменяют карантин когда нет больных. Зеленские вводят карантин когда больных10 человек в день и отменяют когда 600...
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08.06.2020 10:54 Ответить
чем предлагаете финансировать бесконечный карантин?
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08.06.2020 10:56 Ответить
почему в Чехии, Черногории, Новой Зелландии карантин не был бескоенечным, но результативным?
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08.06.2020 10:58 Ответить
там
1. есть больные
2. нет полной отмены
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08.06.2020 11:00 Ответить
там есть четкая тенденция на спад. У нас нет такого и в помине.
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08.06.2020 11:03 Ответить
была и у нас. сейчас предсказуемый рост. в Чехии, вродь, то же самое.
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08.06.2020 11:06 Ответить
Не было. У нас "снижение" только потому что люди ждут ПЦР по восемь дней.
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08.06.2020 11:07 Ответить
по официальным цифрам снижение было.
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08.06.2020 11:09 Ответить
стандартная лаборатория в области делает 100-200 тестов в день. В Киеве, по моєму, 700. Вся официальная "статистика" построена на вот єтих 200-тах тестах в день.Когда больше, когда меньше. Реально же люди ждут результатов и по 8 дней - спецом растягивают чтоб была удобная статистика.
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08.06.2020 11:14 Ответить
давайте без подробностей. что Вы считаете правильным?
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08.06.2020 11:17 Ответить
очевидно что нужно увеличить количество тестов чтоб результат был сегодня на сегодня. И делать єто надо было еще в марте.
В совокупности с карантином єто могло принести результат. Теперь поздно...
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08.06.2020 11:21 Ответить
мне очевидно совершенно другое.
а что сейчас делать считаете правильным?
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08.06.2020 11:23 Ответить
скільки часу треба запустити нову лабораторію ' з нуля?

уточнююче запитання.
АПропо.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ЩО,
В Канаді,котрій доручили "курувати" МЕДРЕФОРМУ в Україні і котра (через посольство)"горою стоїть" за "Доктором Смерть Супрун" ситуація з короновірусом не набагато краща ніж в Америці..
хоч і населення менше.
Канада (зокрема Онтаріо)теж отримала Пі..єц з лабораторіями.Зекономили,називається...
.
ще в попередню епідемію..
потім"гасили вогонь" терміновими фінансовими вливаннями..
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08.06.2020 11:47 Ответить
Ну якщо замість роботи пуляти з іграшкового лука по іграшкових кабанах і штурмувать музеї то часу не буде...
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08.06.2020 11:50 Ответить
А чем финансировать лечение больных? Скажи спасибо что Европа подачку кинула на обеспечение больниц, иначе сейчас бы зарывали камазами в бабьем яру тысячами в день. Ну правда холопам было бы радость каждый день бухать на похоронах и поминках.
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08.06.2020 11:05 Ответить
с чего ты взял про тысячи в день? знамение было?
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08.06.2020 11:07 Ответить
Если бы тогда не ввели, сегодня возможно было бы 6000 в день.
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08.06.2020 11:00 Ответить
ч не говорю что карантин не нужен. Нужен. Но он должен принести результат в виде снижения заражений. У нас же снижение только за счет мухлевания статистикой.
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08.06.2020 11:06 Ответить
Не будь наивным, мы не Южная Корея и даже не Новая Зеландия, где могут массово тестировать население и чуть ли не в онлайн-режиме отслеживать перемещения и контакты инфицированных. Спасибо, что хоть на начальном этапе перекрыли транспортное сообщение между областями и населенными пунктами и запретили массовые мероприятия, иначе везде было бы минимум как в Черновцах.
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08.06.2020 12:36 Ответить
чё так мало - звиздеть - так звиздеть. давай пусть будет 7 квадрильонов в день.
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08.06.2020 11:08 Ответить
А если бы всех к стенке поставили, победа над вирусочкам была бы ещё быстрее...
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08.06.2020 10:54 Ответить
А ведь у нас тоже можно было просто закрыть границу а приезжих на 2 недели на принудительный карантин и небыло бы миллиардных убытков и карантина для всей страны. Точно так же как и в 2014 можно было перекрыть границы с Рашкой и непускать ниодного кацапа а колаборантов изолировать на зону. И небыло бы сейчас ни окупации ни десятков тысяч погибших ни многомиллиардных убытков ни перспективы развала Украины на федерации. Но постоянно убеждаюсь что Украиной правят одни враги, ворье и предатели.
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08.06.2020 11:01 Ответить
У кого то убыло а кто то нажрался тогда, нажрется и сейчас.
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08.06.2020 11:04 Ответить
"Отмечается, что это во многом это было связано с 75-дневными ограничениями, включая около семи недель строгой блокировки, при которой большинство предприятий были закрыты, а все, кроме работников критической инфраструктуры, должны были оставаться дома." - как вы себе такое представляете в Украине???
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08.06.2020 11:15 Ответить
1.у нас тоже можно было просто закрыть границу
' а смороду би було...від дурантинофілів ...(


а приезжих на 2 недели на принудительный карантин

260 000?
КУДИ?
2. Україна не острів
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08.06.2020 11:39 Ответить
Не, нельзя было. Условия не те.

Бо по хорошему много чего можно было бы... не кататься на бляхах, не мусорить на улицах, не выбирать идиотов и предателей.

Вон даже после кучи смертей народ продолжает рассказывать про "вирус от 5Ж", "это заговор жЫдомасонов" и "это всё не правда". А тогда ещё больше бы воя было бы.
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08.06.2020 12:28 Ответить
Т.е капитал Новой Зеландии посчитал карантин "экономически нецелессообразным"...
Карантин это законное право крупного капитала на ограничение прав и свобод людей...
И самое страшное что есть степень риска...
Вот давайте прикольнемся и сделаем "экстремент"...
1. Игра в рулетку где из 7 патронов один пустой...
2. Игра в рулетку, где только один патрон из семи...
3. Поехать на дачу на москвиче с подтеканием из тормозной системы...
4. Пройти ночью по переулку где куча общаг и лазит много пьяных...
5. Проехать по городской трассе в час пик на велике..
6. заразится короной в маршрутке ...
====
Где эта грань когда настает момент, что ради собственной безопасности ты готов поставить себя в стойло...
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08.06.2020 11:32 Ответить
У вівторок, 9 червня в Новій Зеландії знімають всі обмеження, покликані запобігти поширенню коронавірусу.
Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/667415.html Інтерфакс-Україна з посиланням на зяяку прем'єр-міністра країни Джасінди Арден
Деталі: Таке рішення уряд ухвалив у зв'язку з тим, що інфекція в країні повністю викоренена.
Прем'єрка на прес-конференції завила, що країна переходить до нового етапу. За її словами, всі громадські і приватні заходи можуть проходити без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати в звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.
При цьому кордони країна поки не відкриває.
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08.06.2020 11:34 Ответить
 
 