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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 вызвала рост количества случаев тяжелой депрессии, - исследование

Пандемия COVID-19 вызвала рост количества случаев тяжелой депрессии, - исследование

Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на DW, об этом сообщил профессор клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена (PFH) Юсеф Шибан (Youssef Shiban) в понедельник, 8 июня, комментируя результаты онлайн-опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.

Профессор Шибан обеспокоен ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно, учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии. По его словам, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время. Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

исследование (567) карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Та то всё фигня. Главное чтоб не пострадали интересы продавцов намордников и прочей бесполезной дряни.
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08.06.2020 11:15
+3
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 11:56
+3
У мене депресію викликають зелені риги, котрі знущаються зараз над Україною...
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08.06.2020 12:20
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Та то всё фигня. Главное чтоб не пострадали интересы продавцов намордников и прочей бесполезной дряни.
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08.06.2020 11:15 Ответить
Точно. Свиньям вся эта дрянь ни к чему.
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08.06.2020 11:33 Ответить
ну почему же? именно на ней они триллионы "зарабатывают".
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08.06.2020 11:51 Ответить
Не пандемія, а дурантін.
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08.06.2020 13:02 Ответить
На этом слове все фсбшные консервы палятся. Так же как в своё время перекручивали слово "Майдан".
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08.06.2020 14:37 Ответить
Люди - социальные животные. Лишение их возможности общаться с особями из своего стада неизбежно вызывает депривацию самых базовых потребностей. Цивилизация, где термин "социопат" несёт негативную окраску, неизбежно будет страдать от депрессии при любом ограничении контактов между особями. С другой стороны, это может быть хорошим намёком (для тех, у кого есть способность читать их).
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08.06.2020 11:18 Ответить
Під час чуми депресія спостерігалась?
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08.06.2020 11:35 Ответить
під час середньовічної "чорної смерті" спостерігалась повна деградація суспільних та соціяльних звязків..
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08.06.2020 11:47 Ответить
Во время чумы психозы.
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08.06.2020 11:39 Ответить
Чуму с covid-19 уравняли, ей богу больные люди.
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08.06.2020 11:52 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 11:56 Ответить
А ты, кремлебот, получил сегодня крутой прокси от админа
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08.06.2020 12:23 Ответить
У мене депресію викликають зелені риги, котрі знущаються зараз над Україною...
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08.06.2020 12:20 Ответить
По моим наблюдениям, чем темнее человек, тем менее он верит в ковид и тем больше в потусторонние сили. Парикмахери, таксисти, уборщици, алкаши, зебили и тому подобное.
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08.06.2020 12:50 Ответить
 
 