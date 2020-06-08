Пандемія COVID-19 викликала зростання кількості випадків важкої депресії, - дослідження

Обмеження, запроваджені на тлі коронавірусу SARS-CoV-2, призвели до помітного зростання кількості випадків важкої депресії серед населення. Особливо сильно постраждала вікова група від 18 до 25 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив професор клінічної психології в Приватній вищій школі Геттінгена (PFH) Юсеф Шиба (Youssef Shiban) в понеділок, 8 червня, коментуючи результати онлайн-опитування, проведеного його інститутом спільно з університетом Регенсбурга, норвезьким університетом прикладних наук і Карлтонським університетом в Оттаві.

Для опитування дослідники використовували так звану ISR-анкету - інструмент, що дозволяє встановити симптоми психічних розладів. За словами Шиба, очікувалося, що частка випадків важкої депресії серед населення не перевищить одного відсотка, проте з'ясувалося, що цей показник сягає п'яти відсотків.

Професор Шиба стурбований зростанням кількості випадків важкої депресії, особливо з огляду на той факт, що нестача психотерапевтів відчувалася і до пандемії. За його словами, є ознаки того, що психічні наслідки від карантинних заходів будуть відчуватися тривалий час. Вчені планують провести порівняльний аналіз ситуації в різних федеральних землях Німеччини, а також між ФРН, Норвегією та Канадою.

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