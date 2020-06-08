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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 викликала зростання кількості випадків важкої депресії, - дослідження

Пандемія COVID-19 викликала зростання кількості випадків важкої депресії, - дослідження

Обмеження, запроваджені на тлі коронавірусу SARS-CoV-2, призвели до помітного зростання кількості випадків важкої депресії серед населення. Особливо сильно постраждала вікова група від 18 до 25 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив професор клінічної психології в Приватній вищій школі Геттінгена (PFH) Юсеф Шиба (Youssef Shiban) в понеділок, 8 червня, коментуючи результати онлайн-опитування, проведеного його інститутом спільно з університетом Регенсбурга, норвезьким університетом прикладних наук і Карлтонським університетом в Оттаві.

Для опитування дослідники використовували так звану ISR-анкету - інструмент, що дозволяє встановити симптоми психічних розладів. За словами Шиба, очікувалося, що частка випадків важкої депресії серед населення не перевищить одного відсотка, проте з'ясувалося, що цей показник сягає п'яти відсотків.

Професор Шиба стурбований зростанням кількості випадків важкої депресії, особливо з огляду на той факт, що нестача психотерапевтів відчувалася і до пандемії. За його словами, є ознаки того, що психічні наслідки від карантинних заходів будуть відчуватися тривалий час. Вчені планують провести порівняльний аналіз ситуації в різних федеральних землях Німеччини, а також між ФРН, Норвегією та Канадою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Та то всё фигня. Главное чтоб не пострадали интересы продавцов намордников и прочей бесполезной дряни.
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08.06.2020 11:15
+3
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 11:56
+3
У мене депресію викликають зелені риги, котрі знущаються зараз над Україною...
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08.06.2020 12:20
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Та то всё фигня. Главное чтоб не пострадали интересы продавцов намордников и прочей бесполезной дряни.
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08.06.2020 11:15 Відповісти
Точно. Свиньям вся эта дрянь ни к чему.
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08.06.2020 11:33 Відповісти
ну почему же? именно на ней они триллионы "зарабатывают".
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08.06.2020 11:51 Відповісти
Не пандемія, а дурантін.
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08.06.2020 13:02 Відповісти
На этом слове все фсбшные консервы палятся. Так же как в своё время перекручивали слово "Майдан".
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08.06.2020 14:37 Відповісти
Люди - социальные животные. Лишение их возможности общаться с особями из своего стада неизбежно вызывает депривацию самых базовых потребностей. Цивилизация, где термин "социопат" несёт негативную окраску, неизбежно будет страдать от депрессии при любом ограничении контактов между особями. С другой стороны, это может быть хорошим намёком (для тех, у кого есть способность читать их).
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08.06.2020 11:18 Відповісти
Під час чуми депресія спостерігалась?
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08.06.2020 11:35 Відповісти
під час середньовічної "чорної смерті" спостерігалась повна деградація суспільних та соціяльних звязків..
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08.06.2020 11:47 Відповісти
Во время чумы психозы.
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08.06.2020 11:39 Відповісти
Чуму с covid-19 уравняли, ей богу больные люди.
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08.06.2020 11:52 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 11:56 Відповісти
А ты, кремлебот, получил сегодня крутой прокси от админа
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08.06.2020 12:23 Відповісти
У мене депресію викликають зелені риги, котрі знущаються зараз над Україною...
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08.06.2020 12:20 Відповісти
По моим наблюдениям, чем темнее человек, тем менее он верит в ковид и тем больше в потусторонние сили. Парикмахери, таксисти, уборщици, алкаши, зебили и тому подобное.
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08.06.2020 12:50 Відповісти
 
 