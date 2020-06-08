В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин центральный ЗАГС
У троих сотрудников центрального ЗАГСа Винницы выявили коронавирус, а результаты тестов еще части коллектива ожидают.
Об этом сообщили в ТСН.Ранок, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что там сейчас COVID-19 подтвердился у троих сотрудников, а результаты тестов еще части коллектива ожидают сегодня, 8 июня. В учреждении прекратили принимать заявления на регистрацию браков, отменены торжественные церемонии. Справки не выдают, советуют обращаться в так называемые "прозрачные офисы".
"Городской ЗАГС на сегодня прекратил прием граждан, работают только с предварительно поданными заявлениями на регистрацию брака без проведения торжеств. Заявления на смерть и рождение можно подать в любом "прозрачном офисе" по месту жительства", - заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.
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