В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин центральный ЗАГС

У троих сотрудников центрального ЗАГСа Винницы выявили коронавирус, а результаты тестов еще части коллектива ожидают.

Об этом сообщили в ТСН.Ранок, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что там сейчас COVID-19 подтвердился у троих сотрудников, а результаты тестов еще части коллектива ожидают сегодня, 8 июня. В учреждении прекратили принимать заявления на регистрацию браков, отменены торжественные церемонии. Справки не выдают, советуют обращаться в так называемые "прозрачные офисы".

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"Городской ЗАГС на сегодня прекратил прием граждан, работают только с предварительно поданными заявлениями на регистрацию брака без проведения торжеств. Заявления на смерть и рождение можно подать в любом "прозрачном офисе" по месту жительства", - заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.