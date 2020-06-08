У Вінниці через спалах коронавірусу закрили на карантин центральний РАЦС

У трьох співробітників центрального РАЦСу Вінниці виявили коронавірус, а результатів тестів ще частини колективу очікують.

Про це повідомили в ТСН.Ранок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що там наразі COVID-19 підтвердився у трьох співробітників, а результати тестів ще частини колективу очікують сьогодні, 8 червня. У закладі припинили приймати заяви на реєстрацію шлюбів, скасовано урочисті церемонії. Довідки також не видають - радять звертатися до так званих "прозорих офісів".

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"Міський РАЦС на сьогодні припинив прийом громадян, працюють лише з попередньо поданими заявами, на реєстрацію шлюбу без проведення урочистостей. Заяви на смерть та народження можна подати у будь-якому "прозорому офісі" за місцем проживання", - заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.