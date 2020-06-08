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Новости Коронавирус и карантин
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Минобороны ожидает поставку 27 аппаратов ИВЛ, - Командование Медсил

Минобороны ожидает поставку 27 аппаратов ИВЛ, - Командование Медсил

К командованию воинских частей Вооруженных Сил Украины регулярно проводится доведение нормативных документов Министерства здравоохранения Украины, Кабинета Министров Украины и других структур, с учетом их обновления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"На данный момент медицинскую службу обеспечено следующим: масками медицинскими хирургическими - около 1 млн 250 тыс. шт, респираторами класса FFP3 - 60 тыс. шт. , респираторами класса FFP2 - 33 тыс. шт. , экспресс-тестами на COVID-19 - 3 тыс. 250 шт. , защитными очками - 1 тыс. 400 шт., а также ожидается поставка 27 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Кроме того, проводится полный комплекс противоэпидемических мер, в том числе и дезинфекционных (осуществляется дезинфекция путем орошения 2 раза в сутки в местах общего пользования, таких как КПП, туалеты, душевые, умывальники, пункты питания и т.д.).

Продолжается работа по созданию необходимого запаса медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных средств, необходимых лекарственных средств, средств индивидуальной защиты (костюмы биозащиты, респираторы, инфракрасные термометры, защитные очки и др.), необходимого имущества для проведения экспресс-диагностики и лабораторных исследований военнослужащих.

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Автор: 

армия (8495) карантин (16729) Минобороны (9306) ВСУ (6565) Моргун (7) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Порох знову привезе . Бо сцикло на лісапєдє з мендель катається.
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08.06.2020 12:22 Ответить
На ИВЛ выживают лишь 20%. Лишние мучения перед смертью.
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08.06.2020 12:29 Ответить
 
 